Це надзвичайно важливо для поступального руху реформ і плідної взаємодії в актуальних галузях

Україна, Грузія та Молдова виступають зі спільною ініціативою щодо започаткування у межах «Східного партнерства» формату посилених діалогів «ЄС + три асоційовані партнери» зокрема в імплементації зони вільної торгівлі та секторальної інтеграції. На цьому наголосив очільник українського уряду Денис Шмигаль на зустрічі з федеральним президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром, яка відбулася під час робочого візиту Прем’єр-міністра до ФРН.

«Сподіваємося, що в межах «Східного партнерства» для асоційованих держав-партнерів буде запропоновано глибшу інтеграцію на основі підходу «більше за більше». Тобто що більший прогрес країн-партнерів у здійсненні реформ, то більшу підтримку вони отримують від Євросоюзу. Інтеграція у внутрішній ринок ЄС, енергетична безпека, зелений курс ЄС, діджиталізація, охорона здоров’я — це ті напрями, які цікаві Україні для поглиблення співпраці», — зазначив Прем’єр-міністр.

Нагальним питанням постає посилення безпекового виміру співпраці в межах «Східного партнерства», передусім у протидії гібридним загрозам Російської Федерації в регіоні, повідомляє департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів.

Підтримати «Кримську платформу»

Окремо очільник українського уряду наголосив, що членство України в НАТО істотно посилить східний фланг Альянсу та зміцнить загальноєвропейську безпеку загалом. Наша країна сподівається на підтримку Німеччини в питанні надання нашій державі Плану дій щодо членства в НАТО.

Під час зустрічі сторони обговорили питання окупації Криму та порушення прав людини на окупованих Росією українських територіях. Денис Шмигаль зазначив, що Україна очікує від Німеччини та Європейського Союзу активної ролі в роботі «Кримської платформи», яка має стати майданчиком для координації міжнародних зусиль для захисту прав людей у Криму та деокупації півострова.

«Президент України запросив понад 100 світових лідерів, зокрема канцлера Ангелу Меркель, для участі у «Кримській платформі». Ми пропонуємо Німеччині очолити один з напрямів діяльності платформи, який може бути пов’язаний із захистом прав людини або пом’якшенням економічних наслідків від діяльності РФ для держав Чорноморського регіону», — зазначив Денис Шмигаль.

Глава українського уряду подякував Німеччині за підтримку територіальної цілісності та суверенітету України. Спільно з європейськими партнерами Україна й надалі вимагатиме від Росії доступу представників Міжнародного комітету Червоного Хреста та управління верховного комісара ООН з прав людини до окупованих територій.

Освіта — визначальний напрям

Україна надає великого значення співпраці з Німеччиною на рівні окремих громад і сподівається, що приклад взаємодії Берліна й Києва сприятиме зміцненню регіональних органів влади. Про це український Прем’єр зауважив на зустрічі з чинним бургомістром Берліна Міхаелем Мюллером.

Нині активно розвивається співпраця між Києвом і Берліном за напрямами енергоефективності, сталого міського розвитку та комунікації з громадськістю.

«Ми готові до співпраці й за іншими напрямами: охорона здоров’я, міський транспорт, охорона довкілля, культура, молодь, спорт тощо. Берлін має унікальний досвід з об’єднання міста та подальшого створення і розвитку найсучаснішої інфраструктури. Упевнений, що завдяки співпраці з Берліном Київ стане сучаснішим і комфортнішим містом», — підкреслив глава уряду. Він додав, що цей візит сприятиме інтенсифікації відносин між Берліном і українськими містами.

Денис Шмигаль відзначив високий рівень наукової співпраці між столицями й зауважив, що вони мають значний потенціал для зміцнення у вигляді багатьох проєктів, завдяки яким українські та німецькі наукові установи, університети й освітні центри зможуть кооперуватися.

«Освіта — це основа розвитку держави. З огляду на численну українську громаду в німецькій столиці та поблизу неї хочемо розглянути можливість відкриття українсько-німецької школи», — зауважив він.

Міхаель Мюллер підтримав пропозицію зміцнення відносин в освітній галузі. Чинний бургомістр Берліна зауважив, що одним із кроків у цьому напрямі може стати налагодження партнерських відносин між українськими та німецькими школами для проведення обміну студентами й учнями.

Членство України в ЄС виграшне для всіх

Згодом Прем’єр-міністр України та президент Бундестагу ФРН Вольфганг Шойбле обговорили актуальні питання двосторонньої співпраці. Денис Шмигаль повідомив, що, за соціологічним опитуванням аналітичного центру «Нова Європа» у вересні 2020 року, 47% німців підтримують майбутнє членство України в ЄС.

«Такі цифри — свідчення високої публічної підтримки євроінтеграційних прагнень нашої країни. Членство України в ЄС — це виграшна ситуація не лише для українського народу, а й для Німеччини та всього Євросоюзу», — зазначив Денис Шмигаль.

Він подякував депутатам Бундестагу за торішнє схвалення резолюції про створення у Берліні центру документації, присвяченого історії націонал-соціалістичної окупації. Він повідомив президента Бундестагу, що за активної підтримки німецьких партнерів в Україні триває реформа з децентралізації, яка вже довела свою ефективність у частині поліпшення якості публічних послуг та їх наближення до жителів територіальних громад.

Денис Шмигаль подякував Вольфгангу Шойбле й депутатам Бундестагу за підтримку територіальної цілісності й суверенітету України і наголосив, що наша держава розглядає «Північний потік-2» як геополітичну загрозу для всієї Європи.

Пропонуємо привабливі інвестиційні проєкти

Український Прем’єр зустрівся із президентом Бундесрату та прем’єр-міністром федеральної землі Саксонія-Ангальт Райнером Хазелоффом. Денис Шмигаль зазначив, що попри пандемію COVID-19 та високу увагу українського уряду до подолання її наслідків, Україна активно впроваджує реформи.

«Уряд затвердив майже 100 пріоритетних інвестиційних проєктів на період до 2023 року в енергетиці, інфраструктурі, переробній промисловості, туристичній та спортивній галузях тощо. Ми доводимо, що Україна має значний інвестиційний потенціал, вона приваблива для німецьких інвесторів», — зауважив він.

Наприклад, торік Кабінету Міністрів вдалося провести успішні конкурси з малої приватизації, а цього року перед центральним виконавчим органом стоїть завдання залучити до 12 мільярдів гривень від продажу об’єктів великої приватизації.

Денис Шмигаль подякував німецькій стороні за постійну підтримку України: «Підтримка нашого надійного партнера Німеччини надзвичайно важлива для поступального руху реформ і наближення України до європейської перспективи».

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