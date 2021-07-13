23 липня у столиці Японії починається Олімпіада-2020, яка триватиме по 8 серпня. Її було перенесено через пандемію COVID-19. Зі спортсменами, котрі представлятимуть нашу країну на 32-х літніх Олімпійських іграх у Токіо, в штаб-квартирі Національного олімпійського комітету в Києві зустрілися Президент Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська.

У центрі для екіпірування членів національної олімпійської збірної їм продемонстрували зразки нової форми українських олімпійців. Глава держави відзначив стильний дизайн екіпірування збірної, а спортсмени наголосили на її зручності.

Україну на літній Олімпіаді представлятимуть 158 олімпійців у 25 видах спорту.

Приклад для наслідування

«Ваші високоповажності. Так звертаються в колі дипломатів, так спілкуються дипломати, консули й посли. Переконаний, що ви найкращі посли, які у нас є. Які на високому рівні представляють Україну за кордоном, прославляють її. Завдяки вам у Лондоні, Барселоні, Пекіні й навіть у Сочі лунає «Ще не вмерла…» й піднімається вгору синьо-жовтий український прапор. Бажаю, щоб найближчими днями до славетної переможної географії долучилося й місто Токіо. А ми всією країною не просто триматимемо кулаки — будемо з вами постійно і дуже сильно вболіватимемо за вас, — зауважив Володимир Зеленський, звертаючись до українських олімпійців. —Дуже шкода, що цього року через COVID-19 трибуни будуть порожніми. Але хочу, щоб ви уявляли, що на цих трибунах сидять лише українці, які вболівають за вас».

За його словами, нині перемоги дуже важливі для України, адже це те, чого не можна купити за гроші, що спортсмени дарують кожному громадянинові, — емоції від перемоги й гордість за свою країну, громадянином якої хочеться бути. Українські спортсмени незалежно від того, який вид спорту представляють, стають прикладом наслідування для дітей, молоді, тому потрібно, щоб телебачення приділяло більше уваги саме спортивним новинам.

Очільник НОК Сергій Бубка побажав олімпійцям спокою й упевненості у власних силах, а це найважливіше перед такими змаганнями. Він підкреслив, що український спорт відчуває особливу підтримку й увагу держави та її керівництва.

Дзюдоїстка Дар’я Білодід і борець Жан Беленюк від імені олімпійців подякували Президентові за зустріч напередодні стартів головних змагань у житті кожного спортсмена.

Підтримка від захисників

Президент передав спортсменам український прапор, який з 2014-го підписували бійці, що в різні роки воювали проти агресора на сході України.

Його зберігали в Костянтинівці Донецької області у Свято-Стрітенському храмі поряд з іконою Святої Варвари, захисниці всіх військових. На ньому є підпис захисника України, відомого за позивним «Філін», який пішов на війну добровольцем, сформував батальйон «Донбас» у складі Нацгвардії та в подальшому вже у складі Збройних сил успішно виконав 29 бойових завдань. Його нагороджено орденами Богдана Хмельницького ІІ, ІІІ ступенів та іменною вогнепальною зброєю.

Є підписи «Монгола» та «Боцмана», яких посмертно нагороджено орденами «За мужність» за героїзм, виявлений у боях за Іловайськ та Мар’їнку відповідно. Є підпис бійця «Сави» — росіянина, який пішов захищати Україну як доброволець, згодом нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня. Тепер очікує на отримання українського громадянства. Є підписи старшого лейтенанта з позивним «Масяня», яка пішла на війну добровольцем 2014 року та нагороджена орденом «За мужність» ІІІ ступеня, а також «Гайдука» — донеччанина, який у квітні 2014 року пішов на фронт добровольцем, кавалера орденів «За мужність» ІІ, ІІІ ступенів, нагородженого іменною зброєю. Стяг підписали бійці «Череп», «Беня», «Валеріч», «Ахмет», «Lex», «Фагот» та інші.

На полотнищі написано «Слава Україні!» та намальовано обриси України в міжнародно визнаних кордонах. За словами військових, цей малюнок з’явився нещодавно, після того, як на футболках національної збірної України з футболу до Євро-2020 було розміщено карту України із Кримом, що спричинило негативну реакцію країни-агресора.

З ініціативи українських військових та за підтримки Головнокомандувача Збройних сил Руслана Хомчака цей прапор було спеціально передано Президентові Володимирові Зеленському для вручення українським спортсменам напередодні змагань у Токіо. Так захисники України захотіли підтримати спортсменів і нагадати їм, що наші воїни на фронті мужньо й гідно протистоять суперникові, який переважає і кількістю особового складу, і матеріально-технічним оснащенням, але перемога неодмінно буде за Україною. Військові не проти, щоб на прапорі з’явилися підписи українських олімпійських чемпіонів. Стяг планують повернути військовим, ветеранам, щоб вони зберегли цю реліквію з усіма підписами.

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«Урядового кур’єра»