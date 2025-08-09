Днями на Сумщині Президент Володимир Зеленський провів зустріч із головами територіальних громад регіону, на якій обговорили проблемні для прифронтових територій питання. Участь у заході взяв віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба. Він представив концепцію програми підтримки прифронтових регіонів, яку напрацьовує уряд. Це стосується трьох основних напрямів: людей, бізнесу і місцевого самоврядування.

«Сумщина — одна з ключових областей, на основі досвіду якої ми формуємо нову політику підтримки прифронтових регіонів. Ідеться не про точкові рішення, а про довгострокову модель, яка передбачає нові інструменти для людей, громад і бізнесу», — зазначив Олексій Кулеба.

Віцепрем’єр-міністр з відновлення розповів, що для людей, які залишаються або повертаються до своїх громад, програма передбачатиме підвищення заробітних плат. Ідеться про працівників бюджетної сфери: вчителів, медиків, вихователів, посадовців органів місцевого самоврядування тощо.

Заплановано розширення можливостей для отримання субсидій, компенсацій за комунальні послуги, доступу до пільгової іпотеки. Окремо розглядають запровадження безкоштовного шкільного харчування та пільгового вступу до вищих навчальних закладів для молоді із прифронтових територій. Для громад передбачено дотації на облаштування укриттів, захищених шкіл і об’єктів критичної інфраструктури. Триватиме розвиток проєктів МВС — поліцейського офіцера громади та офіцера-рятувальника. Громади зможуть одержати підтримку на оновлення комунальних служб і реалізацію місцевих проєктів.

Для бізнесу, який працює в умовах ризику, передбачено пільгові кредити, інструменти страхування, компенсації відсоткових ставок, а також гранти на відновлення. Уряд опрацьовує механізм, який дасть змогу релокованому бізнесу самостійно обирати громаду, в якій сплачувати податки. Окремо обговорюють збільшення частки заброньованих працівників для підприємств у прифронтових регіонах.

На зустрічі із громадами порушували питання диференційованої системи оповіщення, підготовки до осінньо-зимового періоду, підтримки базової інфраструктури, медичної та освітньої мережі. Усі пропозиції та запити від громад враховують під час фіналізації програми. Після завершення узгоджень модель представить уряд.

Мільярди на опалення від донорів

Міжнародні партнери надають понад 3 мільярди гривень для підтримки у прифронтових регіонах домогосподарств, які опалюватимуть домівки твердим паливом під час наступного опалювального сезону. Очікується, що кошти буде витрачено на закупівлю твердого палива, а кожна родина отримає на ці потреби по 19 тисяч 400 гривень.

Підтримку від іноземних держав обговорили під час робочої зустрічі заступника керівника Офісу Президента України Ірини Верещук, першого заступника міністра соціальної політики, сім’ї та єдності Людмили Шемелинець та представників країн-донорів — США, ЄС, Німеччини, Великої Британії, Норвегії та Швейцарії.

«Завдяки фінансовій підтримці партнерів сотні тисяч вразливих громадян на прифронтових територіях зможуть пройти зиму з теплом у домівках. Донори пообіцяли майже

3,5 мільярда гривень, які мають виплатити громадянам згідно з певними критеріями вразливості, — по

19 400 гривень на одне домогосподарство за весь опалювальний сезон 2025—2026 років», — зазначила Ірина Верещук.

Людмила Шемелинець зазначила, що вже два роки поспіль Мінсоцполітики за підтримки Агентства ООН у справах біженців (УВКБ ООН) виплачує додаткову підтримку родинам з числа отримувачів пільг та субсидій, які обігрівають житло дровами чи вугіллям.

«За два роки поспіль за фінансової підтримки партнерів додаткові кошти на тверде паливо отримали майже 500 тисяч домогосподарств. Загальна сума фінансування у 2024—2025 роках становила 3,24 мільярда гривень. Це стало істотною допомогою для родин, які потребують додаткової підтримки та перебувають у складних життєвих обставинах.

Однак торік через певні технічні труднощі частина родин не отримала виплат від УВКБ ООН. Щоб своєчасно забезпечити родини паливом, необхідно якомога швидше запровадити програми додаткової підтримки за рахунок донорів.

Дякуємо партнерам за підтримку важливих ініціатив та допомогу для українських родин у прифронтових регіонах», — сказала Людмила Шемелинець.

На сайті Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності оприлюднено проєкт постанови щодо надання одноразової грошової допомоги населенню, що мешкає у прифронтових регіонах України, протягом опалювального сезону на придбання твердого пічного побутового палива за кошти міжнародних партнерів. Відповідно до проєкту, люди, що мешкають у житлових будинках, житлових приміщеннях (житлових кімнатах), які опалюються твердим пічним побутовим паливом, у десятикілометровій зоні від державного кордону з рф або лінії зіткнення, зможуть отримати по 19 400 гривень на одне домогосподарство одержувача за весь опалювальний сезон 2025/2026. Жителі дев’яти прифронтових регіонів поза межами десятикілометрової зони також зможуть отримати відповідні кошти за умови відповідності окремим критеріям (фінансово-майновий стан, літній вік, сім’ї з дітьми тощо), які визначають партнери. Проєкт перебуває на громадському обговоренні.

