У квітні Кабінет Міністрів затвердив порядки надання компенсації роботодавцям частини фактичних витрат, пов’язаних зі сплатою єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за створення нових робочих місць та за прийом на роботу офіційно зареєстрованих безробітних. Постанова передбачає виплату компенсації в розмірі 50% фактичних витрат сплаченого єдиного соціального внеску (ЄСВ) за працевлаштовану особу на нове робоче місце. «Урядовий кур’єр» докладно аналізує, про що йдеться.

Оновили і значно поліпшили

Для роботодавців змога отримати компенсацію зі сплати ЄСВ обсягом 50—100% фактичних витрат існує давно. Це передбачено Законом України «Про зайнятість населення», який набрав чинності ще 2013 року. На виконання положень цього закону тодішній уряд ухвалив дві постанови: від 13 березня 2013-го №153 та від 15 квітня 2013-го №347. Перша з них стосувалася компенсації ЄСВ для роботодавців, які створюють робочі місця та здійснюють виплату заробітної плати у розмірі не менш ніж три мінімальні заробітні плати. Друга — виплати компенсації ЄСВ, зокрема роботодавцям, які є суб’єктами малого підприємництва та працевлаштовують зареєстрованих безробітних на нові робочі місця у пріоритетних видах економічної діяльності строком не менш ніж на два роки за направленням центру зайнятості.

«Чинний Кабінет Міністрів постановою від 18 квітня 2023 року фактично оновив механізм виплати компенсацій зі сплати ЄСВ, врахувавши внесення змін до Закону України «Про зайнятість населення». Тобто постанову №338 було ухвалено для оновлення порядків виплати компенсації з ЄСВ та на виконання нововведень закону. Вона набула чинності 21 квітня 2023 року, крім порядку, що регулює вид компенсації ЄСВ в разі створення робочого місця із заробітною платою не меншою, ніж три мінімальні заробітні плати, який набере чинності тільки 1 січня 2024 року», — зазначає адвокат, голова правління Асоціації представників малого та середнього бізнесу міста Києва Максим Тютюнников. Компенсацію надаватимуть роботодавцям, які протягом року виплачують працівникам заробітну плату не меншу, ніж три мінімальні. Чи не зависока ця норма?

Згідно зі статистичними даними, середня зарплата на 2023 рік трохи перевищує 18 тисяч гривень, за інформацією УНІАН. «Тому роботодавець не зможе очікувати на компенсацію, оскільки для її отримання потрібно буде новому працівникові платити більше, ніж становить середня зарплата, що крім великих міст планка недосяжна. Отже, ініціатива компенсації із прив’язкою до трьох мінімальних заробітних плат обмежує коло осіб, які на неї зможуть претендувати», — вважає адвокат Павло Васильєв.

А Максим Тютюнников не згоден з колегою. Він наголошує, що така мінімальна межа заробітної плати для отримання компенсації ЄСВ чинна не перший рік. Юрист переконаний, що це навпаки, стимулюватиме роботодавців поліпшувати умови праці.

Вакансії у сфері послуг

Як ці нововведення спонукають роботодавців до створення робочих місць? Яких саме видів діяльності ініціатива стосуватиметься найбільше?

Найбільше це зачепить суб’єктів малого підприємництва і буде прямим наслідком того, що їхня кількість після затвердження нового порядку зростатиме.

«Щодо того, яких видів діяльності зміни стосуватимуться найбільше, то це важко передбачити. Мабуть, вони передовсім зачеплять галузі, які раніше не належали до пріоритетних та за працевлаштування в яких суб’єктам малого підприємництва не компенсували сплачений ЄСВ», — вважають в Асоціації представників малого та середнього бізнесу міста Києва.

Але Павло Васильєв переконаний, що це слабко спонукатиме роботодавців до створення робочих місць, оскільки забагато інших вимог і до роботодавця, і до працівника. «Рівень компенсації не такий значний, щоб покрити витрати на нових працівників, оскільки їхня кількість залежить не стільки від роботодавця, скільки від попиту на товар або продукцію, яку вони виробляють і яку можна реалізувати. Запроваджена компенсація, на жаль, на попит не впливає. Немає об’єктивних досліджень, які підтверджують прямий зв’язок між компенсацією з її обов’язковими вимогами та зростанням кількості нових робочих місць», — зазначає він. Однак вважає, що кількість робочих місць збільшиться не на виробництві, а у сфері послуг.

Співпраця роботодавців із центрами зайнятості

Які ще видимі переваги урядової постанови?

Аналізуючи попередні порядки виплати компенсацій з ЄСВ роботодавцям та нові порядки виплати відповідних компенсацій, затверджені постановою №338, зазначимо, що урядовим документом деталізовано механізм виплат та запроваджено кілька нових умов, за яких виплачувати компенсацію неможливо.

«Із позитивного відтепер зрозуміло, як відбуватиметься компенсація ЄСВ в разі зміни місця провадження господарської діяльності роботодавця. Цей документ чітко регламентує, що такі виплати повинен робити центр зайнятості. Позитивний аспект — те, що відтепер компенсації зможуть отримати не тільки ті суб’єкти малого підприємництва, які працюють у пріоритетних напрямах, а й інші», — впевнений Максим Тютюнников.

Павло Васильєв вважає, що це підштовхне до ще тіснішої співпраці центрів зайнятості з роботодавцями, зокрема у працевлаштуванні осіб з інвалідністю, оскільки компенсацію виплачують за весь період працевлаштування.

ДОВІДКА «УК»

Компенсацію з ЄСВ можна отримати не пізніше 45 календарних днів з дати закінчення 12-місячного періоду з дня укладення трудового договору з особою, працевлаштованою на нове робоче місце. Роботодавець подає до центру зайнятості за місцем провадження господарської діяльності заяву про надання компенсації. Центр не пізніше, ніж через п’ять робочих днів із дня її надходження, подає запит до Пенсійного фонду та Державної податкової служби для підтвердження відповідності роботодавця умовам надання компенсації. Остаточне рішення ухвалюється центром зайнятості впродовж п’яти днів після отримання інформації з ПФУ та ДПС.

ПРЯМА МОВА

Юлія СВИРИДЕНКО,

перший віцепрем’єр-міністр –– міністр економіки:

–– Новий механізм запроваджує економічні стимули за працевлаштування зареєстрованих безробітних на нові робочі місця, а також сприятиме створенню нових робочих місць. Це в свою чергу сприятиме збільшенню зайнятості та зменшенню безробіття.