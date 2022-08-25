Україна не готова припиняти вогонь і проводити переговори з росією, оскільки не хоче повторювати негативний досвід мінських домовленостей, які призвели до втрати контролю над українськими територіями. Про це заявив Президент Володимир Зеленський на прес­конференції за підсумками Другого саміту «Кримської платформи», що відбувся в Києві, повідомляє пресслужба ОПУ.

Найвищу ціну за війну заплатить росія

«У тій точці, де перебуваємо, до режиму припинення вогню ми не готові. «Мінська-3», чи «Мінська-5», чи «Мінська-7» не буде. Ми в ці ігри не будемо грати. Ми і так втратили частину наших територій», — сказав Президент. За його словами, будь-які ймовірні угоди з рф означають пастку для України.

«Потім будуть якісь умови, це буде кілька років, а ми перед цим не матимемо ні виходу до моря, нічого не будемо мати. А російська армія після цього розвернеться і піде на Миколаїв, на Одесу, — пояснив позицію України Президент, додавши, що після цього військо путіна може знову спробувати захопити Київ. — Тому стабілізувати ситуацію там, де зараз перебувають війська, щоб тільки якось заспокоїти рф, держава Україна не буде».

Президент наголосив, що російський агресор прийшов на територію України та вбиває українських громадян, які захищаються й борються за своє життя. «росія щоденними атаками, проривами, наступами та відступами, супроводжуючи все це кривавими вбивствами та насиллям, говорить усім нам, що вона не бачить жодних переговорів. А ми пояснюємо, що все, що вони зробили, свідчить, що вони про жодний діалог не думають і ніколи не думали», — наголосив Володимир Зеленський.

Як зауважив глава держави, що довше триватиме війна, яку розв’язала росія проти України, то дорожче вона коштуватиме для всього світу й для самої рф.

«Для нас вартість найбільша, бо гинуть люди. Хтось у Європі вже відчуває. В інших частинах світу ще не так відчувається, але блокування Чорноморського узбережжя свідчить, що може бути голод, і вони це відчують. Хтось в Азії ще також не відчуває — це буде трохи пізніше. Найвищою ціна буде для росії. На жаль, пізніше за всіх, але стовідсотково. Бо ціна буде історична», — переконаний Президент.

Володимир Зеленський вважає, що негативні наслідки цієї війни можна зменшити, якщо пришвидшити її закінчення. «Якщо у світі всі прагматичні й ми перейдемо від мови емоцій і людяності до грошей, то дешевше закінчити цю війну раніше. Закінчити раніше — дати нам зброю. Ось така дуже проста формула», — резюмував глава держави.

Під час пресконференції Президент наголосив, що Крим — невід’ємна частина України, і наша держава повертатиме окупований росією півострів усіма можливими способами. «Ми повертатимемо Крим, адже це наша територія. Будь-яким шляхом, яким ми вирішимо. Вирішимо самостійно, без консультацій із будь-якою іншою державою», — наголосив Володимир Зеленський.

Він підкреслив, що наша армія не завдає ударів по цивільних об’єктах і населенню, зокрема на тимчасово окупованих територіях України. «Ми знаємо, що робимо, знаємо, де військові об’єкти, склади на тимчасово окупованих територіях. Там українські військові можуть працювати згідно із планом», — сказав Президент.

Рівень небезпеки на ЗАЕС стовідсотковий

Відповідаючи на запитання журналістів, Володимир Зеленський заявив, що Україна готова забезпечити коридор для прибуття місії ООН і МАГАТЕ на Запорізьку атомну електростанцію, яка перебуває під окупацією російських військ.

«На станції перебувають наші фахівці. Вдалося їх там залишити. Завдяки цьому атомна електростанція працює, на сьогодні викидів там не було. Небезпека стовідсоткова, тому що ми не контролюємо, що там відбувається», — розповів Президент.

За його словами, є інформація, що окупанти щось завозили на територію Запорізької АЕС. Безпечність цього неможливо встановити. «Тобто все що завгодно може бути: мінування, вибухи чи небезпечне від’єднання від наших мереж і переключення потоку на інший напрямок. Це може призвести до трагедії для всього світу», — застеріг Володимир Зеленський. Він наголосив, що питання безпеки ЗАЕС порушують на всіх рівнях. Глава держави обговорював його із президентами Франції, Туреччини, іншими лідерами, а також із представниками ООН і МАГАТЕ. Було погоджено, що окупанти мають покинути територію станції, адже це вже питання не війни, а безпеки всього світу.

«Треба тиснути на росіян, ставити їм ультиматум від міжнародної спільноти, що вони повинні вийти з території станції, вивезти техніку, бомби, зброю та людей, які точно не розуміють, що там відбувається і не мають жодного стосунку до атомної енергетики», — наголосив глава держави. За його словами, Україна запропонувала, щоб фахівці МАГАТЕ й ООН приїхали в нашу країну і з дотриманням українського законодавства прибули на окуповану частину української території — Запорізьку атомну електростанцію.

«Ми раді, що всі цивілізовані люди нас почули, і зараз очікуємо на приїзд. Ми готові зробити безпечний коридор, щоб вони поїхали на поки що окуповану територію, — повідомив Володимир Зеленський. Президент зазначив, що Україна знає про спроби окупантів від’єднати ЗАЕС, але їх не було реалізовано. — Будемо вірити, що вони почули, що це небезпечно для всього світу».