Україна наполягає на призупиненні членства російської делегації в Парламентській асамблеї Організації з безпеки і співробітництва в Європі

Президент Володимир Зеленський заявив, що треба використати всі національні та міжнародні можливості для тиску на державу-терориста, щоб зупинити перелік місяців війни і почати відлік років миру. Про це глава держави заявив під час засідання Парламентської асамблеї ОБСЄ у Варшаві. Питання загарбницької війни рф проти України перебувало в центрі уваги майже 200 депутатів з 52 країн-учасниць ОБСЄ. російська делегація не була присутня в залі, оскільки польська влада відмовила її членам у видачі віз.

Терор як частина телекартинки

Виступаючи перед членами ПА ОБСЄ, Володимир Зеленський закликав виключити з лав організації країну-терориста росію. Він зазначив, що Україна бачить, як на різних міжнародних майданчиках шукають та знаходять необхідні рішення, щоб допомогти зупинити російський терор. «Але чому серед цих майданчиків досі немає ОБСЄ? Чому держава-терорист навіть через дев’ять місяців своїх безперервних злочинів досі залишається одним із членів вашої ПА?» — поставив він риторичне запитання присутнім.

Президент нагадав: якби не принциповість Польщі, яка не пустила делегацію рф на засідання, російські депутати сиділи б у залі, і «це було б відвертим знущанням з усіх принципів, на підставі яких створювалась ОБСЄ», повідомляє пресслужба ОПУ.

«Чому ви тут маєте шукати якийсь компроміс, якщо застарілі регламенти покликані берегти лише помилкові уявлення про безпеку та співпрацю в Європі, а не захищають життя людей? Потрібна рішучість, щоб змінювати такі процедури та регламенти», — заявив Володимир Зеленський.

Він закликав депутатів країн ОБСЄ не обмежуватися лише словесним осудом агресора.

«російська війна проти України — це тест для будь-якої міжнародної організації: актуальна вона чи ні, здатна вона на щось, крім текстів про те, що відбувається, чи є вона серед тих, хто наближає мир, чи вона піклується лише про те, як уберегтися самій у своїх офісах та залах», — переконаний Президент.

Він нагадав присутнім, що росія не читає їхніх заяв та звернень про мир, не слухає нічого про Гельсінські принципи і не вважає, що наявність якоїсь ради в Європі цінна, не дослухатиметься лише тому, що якась організація працює понад 100 років.

«Ми бачимо в Україні, хто реально допомагає, а хто сприймає російський терор як частину телекартинки. Ми бачимо, хто заради миру намагається ламати все, що цьому заважає, а хто вдає, що це якийсь геноцид online. Ми бачимо, хто виявляє людяність, а хто тихенько думає, що українцями можна просто пожертвувати. Ми все це бачимо. Світ це бачить. І обов’язково будуть висновки», — заявив глава держави.

Володимир Зеленський закликав ОБСЄ використати всі національні та міжнародні можливості для тиску на державу-терориста. «Будьте в цьому лідерами і будьте лідерами в русі до миру, — звернувся Президент до парламентарів. На його думку, ПА ОБСЄ має всі можливості, щоб стати співтворцем перемоги над російським терором: — Я закликаю вас робити все можливе, щоб Організація з безпеки та співробітництва в Європі стала співтворцем перемоги над російським терором, а отже, співтворцем миру на нашому континенті».

Діалог «з істотою у кремлі» неможливий

Голова делегації Верховної Ради в ПА ОБСЄ Микита Потураєв вважає, що ця організація має призупинити членство делегації рф як країни-агресора, інакше Україна розгляне можливість призупинення свого членства у цій міжпарламентській організації. Про це народний депутат заявив, виступаючи на засіданні Парламентської асамблеї ОБСЄ, повідомляє Укрінформ.

«Я радий, що мільйони українців не мають змоги слухати ці розмови про діалог, тому що вони зараз сидять у своїх темних квартирах без води, опалення, телебачення, радіо та телефонного зв’язку. Ми, члени української делегації, не маємо жодного зв’язку із членами наших сімей у Києві та Харкові протягом останніх двох днів після вчорашньої терористичної атаки. Нової терористичної атаки на нашу країну», — розпочав виступ Микита Потураєв, відповівши на заяви окремих парламентарів ПА ОБСЄ про важливість діалогу з росією.

Депутат нагадав, що влітку в Бірмінгемі ПА ОБСЄ вирішила змінити свої правила та процедури, щоб можна було призупинити членство держави, яку було визнано агресором.

«Комітет з правил та процедур уже напрацював ці зміни. І єдине, що ми маємо зробити цього разу у Варшаві, — імплементувати ці зміни», — заявив голова української делегації.

Він висловив сподівання, що учасники ПА ОБСЄ матимуть волю втілити ці невеликі зміни, які навіть не стосуються виключення чи викидання держави-агресора з організації. «Це лише призупинення. Це все ще «тримати відкритим двері для діалогу». Якщо хтось досі вірить у те, що діалог можливий з терористичною державою, яку очолює кримінальний режим», — зазначив народний депутат.

За його словами, якщо хтось вірить у можливість діалогу з «істотою у кремлі», то може пробувати це зробити. Однак керівництво України дало чітко зрозуміти, що не вірить у діалог з нинішнім російським режимом.

«Колеги, прошу вас підтримати це рішення, яке дуже принципове для майбутнього цієї організації, та змінити правила і процедури, щоб ми як Організація з безпеки та співробітництва змогли показати, що можемо захистити безпеку та боротися за співробітництво, як Україна зараз бореться за свободу та демократію. Бо якщо ми не зможемо хоч би призупинити членство держави-агресора, то ми, українська делегація, на жаль, будемо змушені подумати про призупинення нашого членства», — заявив Микита Потураєв.