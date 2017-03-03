До початку децентралізації на території Запорізької області налічувалося 299 базових місцевих рад. За два останні роки 94 з них об’єднались у 24 територіальні громади.
За словами керівника апарату Запорізької ОДА Зінаїди Бойко, успішні результати їхньої роботи свідчать про ефективність реформ. Окрім того, що бюджети населених пунктів зросли у кілька разів, територіальні громади торік реалізували 87 проектів на майже 45 мільйонів гривень. Зокрема зробили капремонти доріг, будинків культури, дошкільних навчальних закладів, загальноосвітніх шкіл, фельдшерсько-акушерських пунктів, центрів надання адмінпослуг, здійснили газифікацію, реконструкцію вуличного освітлення, систем водопостачання, придбали спецтехніку комунального призначення, шкільні автобуси, транспортні засоби для лікарів.
Основними напрямами діяльності територіальних громад цього року, вважає голова Запорізької ОДА Костянтин Бриль, стане впровадження секторальних реформ в освіті, медицині, системі надання адмінпослуг, земельних відносинах, дорожній інфраструктурі й сфері планування територій. А для активізації залучення інвестицій у громади в Запорізькій області створили агенцію регіонального розвитку, що стане єдиним вікном для інвесторів.
Важлива складова життя територіальних громад та об’єднавчого процесу в створенні нових — допомога світової спільноти в набутті громад теоретичного підґрунтя та практичних навичок. Проведення семінарів і тренінгів з питань децентралізації влади дає змогу ознайомитися з найбільш ефективним світовим досвідом в цьому питанні й виробити для українських громад такий формат об’єднання, який найбільше відповідає викликам сьогодення.
Приміром, нещодавно відбувся семінар-тренінг щодо розвитку кооперації на селі. Під час дискусії заступник директора департаменту агропромислового розвитку Запорізької ОДА Олександр Ясинецький поінформував про перспективи бюджетної підтримки створення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів у Запорізькій області. Він зазначив, що департамент розробив проект програми розвитку агропромислового комплексу на 2017—2021 роки. Він передбачає створення та підтримку кооперативів різного спрямування: молочарських, збутових, заготівельних, переробних.
Розробники цього проекту пропонують внести будівництво, модернізацію, реконструкцію сімейних ферм, забійних цехів у межах створених кооперативів за рахунок субвенції з обласного бюджету на умовах співфінансування. Орієнтовні співвідношення цього фінансування: з облбюджету — 70%, місцевого — 25 і 5% за кошти громади. За даними Олександра Ясинецького, цей проект винесуть на обговорення громад, потім — на сесію обласної ради.
Одне слово, реформа місцевого самоврядування дає широке поле для ініціативи, розширює можливості місцевих громад стати спроможними і власними силами розв’язувати проблеми повсякденного життя.