Онлайн-освіта як явище протягом останніх років є стабільним трендом галузі. Наразі в суспільстві все більше дискусій щодо переломного моменту, коли онлайн-навчання візьме перевагу над звичним аудиторним, так званим офлайн.

Але чи все так добре в ситуації з ресурсами, які пропонують онлайн-освіту?

Розвиток цього напряму розпочався з появою таких платформ, як Coursera, EDX (навчання від викладачів провідних вишів) та KhanAcademy (навчання для школярів), які показали вибуховий ріст. За ними потяглися безліч інших подібних ресурсів у різних країнах, які рапортували наввипередки про велику кількість курсів і тем: від навчання математики та історії, відкриття власної справи та мейк-апу. І чим більший вибір тем – тим краще.

У користувачів в усьому світі це викликало ентузіазм: ще б пак, на одному сайті про все й одразу.

Але пройшло декілька років і ситуація почала змінюватися. Масові курси вже не викликають такий ажіотаж, як на початку. Чому?

Здається, основна причина полягає в тому, що люди прагнуть не просто отримати інформацію з певної теми, а саме оволодіти відповідними навичками, або знаннями. На жаль, МООС або для простоти сприйняття, сайти-солянки (все потроху), не можуть «дати глибину» знань, тим більше, перевести їх у навички для користувача. Окрім того, жоден подібний ресурс не продемонстрував до цього часу ефективну стратегію монетизації. В основному це повністю безкоштовні курси, які живуть на ентузіазмі команди розробників, а також, іноді, за рахунок грантів, або добровільних пожертв. Тобто справжні інвестори, як правило, оминають такі ініціативи, вважаючи їх не перспективними і не прибутковими. А це означає, що у сайтів-солянок досить скромні можливості для свого розвитку.

До того ж, ніхто не сумнівається, що майбутнє освітньої системи все одно залишиться за онлайн-версією. І вона поступово, крок за кроком відвойовує ринок у традиційної освіти. Цей ріст складає 23 – 25 % щороку, хоча й займає наразі всього 3% всього освітнього ринку.

Так з’явилося нове явище: сайти, що пропонують моно-освіту, або, якщо порівнювати з кулінарією, це сайти від шеф-кухаря, тобто ресурси, які фокусуються на повноті знань та оволодінні навичками в одній конкретній сфері чи професії.

Найкраще це виходить у сфері навчання іноземним мовам, оскільки є одним із найзатребуваніших напрямів у світі. Ще декілька років тому навчання іноземним мовам одного мільярда людей «коштувала» приблизно $60 млрд., наразі вартість цього ринку експерти оцінюють у $100 млрд., з можливістю росту до $200 млрд. у найближчі роки.

Причому ринок онлай-освіти іноземних мов займає лише 2%, але з прогнозом росту на 30-50% щорічно.

І команди-розробники, й інвестори миттєво відреагували на це пропозиціями та інвестиціями: вже з’явилася низка досить молодих, але вже фінансово успішних ресурсів (LinguaLeo, Busuu, PuzzleEnglish тощо). А лідер серед моно-сайтів Duolingo (більше 100 мільйонів користувачів в усьому світі) вже порівнюють із Фейсбуком у сфері освіти.

Але це тільки початок еволюції ринку моно-сайтів, оскільки всі вищезгадані та багато інших ресурсів є по суті також… сайтами-солянками, але в одній конкретній сфері, оскільки вони пропонують користувачам в різнобій: різноманітні вправи, вивчення слів та граматики, перегляд фільмів та прослуховування пісень мовою оригіналу, переклади тощо.

Тобто, логічно можна припустити, що наступним кроком, виходячи із розвитку ринку онлайн-освіти, повинна стати поява справжніх моно-ресурів, які пропонують системне та глибоке вивчення конкретного предмету та набуття відповідних навичок і відмінних знань у користувачів, які обрали цей вид сервісу.

І вже є перші «ластівки» на цьому шляху: російський проект SkyEng, що пропонує навчання «по скайпу» з викладачами, яких користувачі замовляють через сайт (такий собі Uber в освіті) та український проект Lingva.Skills (системне навчання за рівнями у відповідності до стандартів ЄС), який за рік існування вже отримав 2,5 мільйона заявок, ставши наймасовішим освітнім проектом в Україні, та готується до першого релізу із виходом на міжнародний ринок. Для мільйонів охочих якісно освоїти англійську, наразі це один із кращих варіантів сучасної освіти.

Станіслав КУЦЕНКО,

голова Асоціації інноваційної та цифрової освіти

для «Урядового кур’єра»