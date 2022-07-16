«російські війська здійснили черговий терористичний акт у Вінниці. Уже відомо про 23 загиблих, із яких троє дітей. На жаль, кількість жертв може бути ще більшою. Наші рятувальники продовжують шукати людей і розбирати завали.

Обстріл центру Вінниці — це свідомий воєнний злочин проти мирного населення, це стратегія терористів. Але за Вінницю, Харків, Часів Яр, Миколаїв і десятки інших міст обов’язково буде розплата. Кара обов’язково прийде і до тих, хто виконував, і до тих, хто віддавав ці накази», — наголосив учора Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, відкриваючи чергове засідання Кабінету Міністрів.

За його словами, терористичні акти, які вчиняє росія, спрямовано не лише на цивільну, а й на критичну інфраструктуру. «У цих умовах ми розуміємо, що нас чекає надзвичайно важкий опалювальний сезон. Тому вже три місяці активно ведемо підготовку до різних сценаріїв. У нас створено відповідний штаб на найвищому рівні. Така підготовка включає чотири основні аспекти. Достатня кількість запасів газу, достатня кількість запасів вугілля, готовність енергогенеруючих підприємств та інфраструктури, підготовка до екстрених ситуацій», — зазначив глава уряду.

Чотири кроки підготовки

Перше. Триває закачування газу в українські підземні газові сховища. Станом на сьогодні Україна вже має 11,3 мільярда кубів газу. Усього з початку року було закачано майже 3 мільярди кубометрів блакитного палива. Створено можливості для фізичного реверсу газу з Європи. Попри воєнні дії, видобуток газу державною компанією «Укргазвидобування» майже не зменшився. НАК «Нафтогаз України» поставлено завдання до початку опалювального сезону мати у сховищах 19 мільярдів кубічних метрів газу.

Друге питання. Достатня кількість запасів вугілля. Станом на середину липня у нас є 1,5 мільйона тонн вугілля. Це у два з половиною рази більше, ніж визначені офіційними документами гарантовані запаси на цей час. Нарощуємо і власний видобуток. Формуємо домовленості із країнами-партнерами, щоб на початок опалювального сезону наші запаси становили надійні понад 2 мільйони тонн.

Третє. Готовність енергогенеруючих підприємств та об’єктів інфраструктури. Нині в середньому вже на третину виконано роботи з підготовки об’єктів теплопостачання, житлового фонду та об’єктів соціальної сфери до опалювального сезону. Передбачено майже 300 мільйонів гривень на ремонти трьох ТЕЦ у Чернігові, Кременчуці та Охтирці. Тривають ремонти котелень та ліній електропередач.

Четверте. Уряд передбачив 1,4 мільярда гривень на закупівлю резервного обладнання для регіонів, у яких можуть виникнути екстрені ситуації. Коли твій географічний сусід — неадекватний терорист, слід готуватися до будь-яких сценаріїв.

Ще одне питання, яке напряму стосується опалювального сезону, — тарифи та субсидії. «Як і обіцяли, всі тарифи цієї зими залишаються без змін. Так само уряд виплачуватиме субсидії українцям, які потребують допомоги з оплатою комунальних платежів», — наголосив Прем’єр-міністр.

Він розповів про співпрацю з міжнародними партнерами: «Лише цього місяця ми домовилися зі Світовим банком та ЄБРР про надання Україні більш ніж 500 мільйонів доларів для підготовки до опалювального сезону».

За словами Дениса Шмигаля, на засіданні буде затверджено спільну декларацію про асоціацію між урядом та Міжнародним енергетичним агентством для посилення нашої співпраці та взаємодії. Україна вже продає електроенергію в Польщу, Румунію, Словаччину та Молдову. У І півріччі Україна збільшила виручку від експорту електроенергії у півтора раза порівняно з минулим роком. «Усе це відбувається завдяки приєднанню до енергетичної системи Європи. Будемо активно продовжувати цей напрямок», — резюмував Прем’єр.

Уряд забезпечив підвищення соціальних стипендій

Міністр соціальної політики Марина Лазебна повідомила, що уряд затвердив Порядок призначення і виплати соціальних стипендій Верховної Ради України для здобувачів фахової передвищої та вищої освіти та підвищив розмір соціальних стипендій Верховної Ради України для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, а також для дітей з малозабезпечених сімей.

Відповідно до ухваленого рішення, соціальні стипендії підвищуються так. Для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які навчаються в закладах фахової передвищої та вищої освіти:

віком до 18 років — стипендії збільшуються до 5891 гривні,

віком від 18 до 23 років — стипендії збільшуються до 5582 гривень.

Для дітей з малозабезпечених сімей:

із числа студентів закладів фахової передвищої освіти — стипендії збільшуються до 1335 гривень,

із числа студентів закладів вищої освіти — стипендії збільшуються до 1770 гривень.

Соціальні стипендії Верховної Ради можуть отримати студенти, які за підсумками навчального семестру не мають академічної заборгованості, незадовільних результатів навчання та внесені до рейтингу успішності.

Таке рішення розроблено на виконання постанови Верховної Ради України від 17.12.2021 №1988-ІХ «Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України «Про заснування соціальних стипендій Верховної Ради України для студентів вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей» щодо підвищення розміру соціальних стипендій Верховної Ради України та уточнення деяких положень».

Відділ новин

«Урядового кур’єра»