Україна готова до опалювального сезону, всі енергосистеми працюють у штатному режимі, а проблеми, які виникають у деяких регіонах, — це локальні труднощі, врегулювання яких — пряма відповідальність місцевої влади. Про це під час «Години запитань до уряду» у Верховній Раді доповів Прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

«Я кілька років працюю і чую, що не почнеться опалювальний сезон. Тому звертаюся до всіх політиків: не лякайте людей зривом. Україна готова. Запаси газу є, з електроенергією проблем немає, система працює у штатному режимі. Хочу наголосити ще раз: відповідальність за опалення, світло, гарячу воду лежить на місцевій владі», — наголосив Прем’єр.

Кошти в регіонах також є. «Децентралізація дала на місця десятки мільярдів гривень, якими потрібно раціонально розпорядитися, — зазначив Прем’єр-міністр. — Не бачу тут проблем».

Щодо підвищення ціни на газ для населення, то це вимушений крок для отримання фінансових ресурсів від Міжнародного валютного фонду заради обслуговування і погашення зовнішніх боргів, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

«Не я перший підписував ці зобов’язання на підвищення цін. Але якщо постійно обманювати наших західних партнерів, вони починають дивитися не в наш бік, а від нас. Тому це вимушений крок, щоб отримати доступ до фінансування на зовнішніх ринках для обслуговування і повернення боргів, які ні я, ні ви не брали. Розкажіть, як, не підвищуючи ціни, віддати гроші міжнародних інституцій, які брали не ми?» — слушно запитав він. Прем’єр укотре зазначив, що з приводу підвищення ціни на газ тривають складні переговори з міжнародними партнерами.

«Ми ведемо важкі дискусії з міжнародними партнерами, бо багато років тому було взято певні зобов’язання щодо єдиної ціни на газ. А нині вартість газу для промисловості — 11 тисяч гривень за 1000 кубометрів, а для населення ми обмежилися сімома тисячами. Працюємо над пошуком оптимальних рішень, але для мене головним залишається як захистити кожного звичайного громадянина», — запевнив урядовець.

Чинний нині механізм нарахування і виплати субсидій працюватиме і надалі, і кожен, хто потребує допомоги, отримає її. «З початку нового опалювального сезону ми зробимо все, щоб через механізм субсидій захистити кожного громадянина України. Усіх, хто потребує цієї допомоги», — сказав очільник уряду.

А процес верифікації субсидіантів нині дуже потрібен. «Ми провели інвентаризацію. Перший аналіз засвідчив, що лише у Київській області 20 тисяч людей отримують подвійні субсидії. На них одночасно списують ці гроші. Ми не маємо права заплющувати очі на ці зловживання», — зауважив Володимир Гройсман.

Він анонсував масштабні роботи з безпеки на дорогах, які мають розпочатися з весни наступного року. «Нещодавно ми створили координаційну раду і затвердили стратегію. Внесли зміни до законодавства й передбачили кошти на безпеку. Нові норми проектування пішохідних переходів, кругів, звуження смуг набули чинності з 1 вересня. Тобто ми розкручуємо маховик цих змін», — повідомив Прем’єр. Кошти є на рахунках, але потрібен час на проектування та виготовлення відповідної документації — до весни.

Прем’єр-міністр пообіцяв продовжити виплати за програмою підтримки фермерів до кінця цього року, а також на наступний для збільшення в рази кількості фермерських господарств у всій країні. Адже ці люди мають бути впевненими в майбутньому, щоб планувати на 3—5 років свої інвестиції. Отже, мета уряду — створення реального механізму підтримки українських фермерів та зростання їхньої кількості у всій країні.

«Не великих латифундій, не агрохолдингів, а тієї роботи і виготовлення продукції, яка буде екологічно чистою, конкурентною і наповнюватиме внутрішній ринок», — наголосив Володимир Гройсман. Кошти, які передають за програмою децентралізації, в сумі дають ідеальні умови для підвищення продуктивності праці в селах, застосування нових технологій і виробництва українського продукту не тільки для внутрішнього, а й для зовнішнього ринку.