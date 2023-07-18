Виставкова зала Іршавського міського будинку культури такої глядацької уваги до художнього вернісажу давно не бачила. Від дітей і молоді до сивих представників інтелігенції старої генерації. В авторки виставки Христини Мельник подвійне свято, адже відкриття відбулося в день її народження. Більш ніж пів сотні полотен, які презентувала Христина Мельник на її першій великій виставці, засвідчили появу в мистецькому середовищі закарпатського краю нової яскравої особистості. Так відбулося відкриття широкій публіці досі багатьом не відомого таланту.

Щодня на виставку приходять нові відвідувачі. Ми спілкувалися з мисткинею поряд з її творами. Усі вони не мають назви. Коли я пропонував власні варіанти назв до тієї або іншої картини, Христина казала, що схожі пропонували друзі. Відкритість душі художниці дає змогу мати багато друзів. Її глибокий внутрішній світ відкривається у дивовижних орнаментах, які зачаровують. Мінімалістичні чи з великими деталями, вони занурюють всередину сплетінь і грають кольором, наче нанизаними намистинками. Здається, людська рука не може з такою неймовірною точністю відтворювати найдрібніші елементи або ж об’єднати в єдине ціле тисячі різних деталей і форм, переносячи глядача у світ магічного. Ловиш себе на думці, що таке під силу лише штучному інтелекту. Але ж ні, тут живуть пориви душі, закоханість, біль розлуки, живий трепет молодого серця, перенесений талантом на папір.

Слово «перша» стосовно молодої мисткині доводиться повторювати знову і знову. Такою технікою на Закарпатті вона володіє єдина. «Художній самородок» — кажуть про Христину тому, що не має навіть початкової мистецької освіти. Дивно, що мисткиня, здається, й не прагне її. Хіба що час від часу проходить онлайн-курси.

Цей вернісаж — своєрідний підсумок її десятирічної кропіткої творчої праці. Фахівці відзначають вроджене відчуття гармонії, пропорції у Христини Мельник. Художниця захоплюється Італією і надихається культурою і традиціями цієї країни. Можливо, саме італійські враження так творчо переосмислено в її роботах.

Щоб талановиті твори побачив глядач у закарпатській глибинці, долучилися Оксана Сідор, яка вела відкриття виставки, художниці Любов Матіко і Наталія Трикур.

Натхнення, яке випромінює Христина Мельник, мимоволі захоплює. Вона емоційо розповідає, як гнітила її неможливість творити під час вимкнення світла. Нічна темінь немов підрізала їй крила, гальмувала польоти душі, яка піднімає талант на височінь. Нині, коли Збройні сили України крок за кроком визволяють країну від ворога, зміцнюючи віру в перемогу, вона вдячна нашим захисникам за можливість творити і жити.

Михайло ІСАК

для «Урядового кур’єра»