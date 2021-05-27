Стародавній Острог цими днями визнано переможцем національного конкурсу «Молодіжна столиця України-2022», який проходить під егідою Міністерства молоді та спорту в партнерстві зі Всеукраїнським молодіжним центром.

Окрім Острога, у фіналі змагалися Вінниця, Івано-Франківськ, Луцьк, Маріуполь, Миколаїв, Одеса, Умань, Хмельницький та Чернівці. Але «фантастична четвірка» (міський голова Юрій Ягодка, очільниці відділів молоді та спорту Анастасія Штундер, проєктної та інвестиційної діяльності міської ради Ольга Стецюк та керівник громадської організації «Територія змін» Олег Цимбалистий), яка представляла Острог, просто-таки вразила наглядову раду.

«Переконані, що ваша щирість та впевненість у своїх силах завоювали серця тисяч глядачів, адже вперше ми наживо транслювали свято молоді на всю Україну», — відзначили на своїй фейсбук-сторінці організатори конкурсу, фінал якого відбувся у Всеукраїнському молодіжному центрі в Києві.

Тепер у Острога є кілька надважливих місяців для підготовки до набуття статусу молодіжної столиці України восени — нині ці почесні лаври має Тернопіль. Тобто заручитися підтримкою партнерів, спонсорів, розробити ідеї для комфортного розвитку молоді, адже саме це є головною метою конкурсу.

Знаю, що так і буде. Бо неофіційною молодіжною столицею України сивий Острог (ось така гра поколінь!) став не сьогодні. Чого вартий надпотужний поступ Острозької академії — найстаршого (1576 рік) і водночас наймолодшого (відродженого в 1994 році) вищого навчального закладу в Східній Європі! Це шлях від колегіуму до Національного університету на чолі з незмінним ректором Героєм України Ігорем Пасічником. Зазирніть і ви до магічних підвалів академії, де й досі раптом вимикаються телекамери, до екуменічного студентсько-викладацького храму та музею. Вас радо зустрінуть «засновники» академії — князь Василь-Костянтин Острозький та його племінниця Гальшка й навіть «особисто» проведуть екскурсію. Відвідайте й новітні приміщення віртуальної бібліотеки, надсучасного навчального корпусу, що став окрасою Острога. Враження будуть неповторними.

А проєкт «Культурний барбакан» (барбакан — тип оборонної споруди), що став вінцем перемоги міста у конкурсі Українського культурного фонду «Малі міста — великі враження» у 2018 році?! Пам’ятку архітектури національного значення — Татарську вежу ХV—ХVI століть — креативні острожці перетворили на чергову туристську принаду — міську надбрамну вежу. Тут є сценічний та виставковий простори, де звучить класична й сучасна музика, проходять різноманітні фестивалі (відновити живе спілкування прагнуть уже цього літа).

У 2019-му — знову перемога в тому самому конкурсі Українського культурного фонду. І створення інтерактивного музею стародруків у Музеї книги та друкарства, який є унікальною принадою міста, бо розміщений у Луцькій надбрамній вежі ХV століття. У пандемію інтерактивність стала справжньою знахідкою для туристів, які гортали сторінки стародруків (а лише найцінніших тут понад півтори тисячі) віртуально. Тепер хочуть реально побачити Острозьку Біблію 1581 року, колекцію Шевченкових «Кобзарів» мовами світу: найстаріший із них празький 1876 року. Але є й «Кобзар»… китайською.

Тож плануйте зустрічі в давньому й вічно юному Острозі. До речі, у міській бібліотеці працює туристично-інформаційний центр, де вам допоможуть спланувати екскурсію й проведуть її як мінімум трьома мовами: українською, польською та англійською.

«Перемога в конкурсі «Молодіжна столиця України» — це ще більш прискіплива увага майбутніх студентів, туристів та інвесторів, співпраця з молодіжними столицями Європи і Всеукраїнський молодіжний форум з тисячею учасників та півмільйонним фінансуванням від організаторів. Ми щиро любимо своє місто, і кожен, хто тут побуває, теж закохається в нього. Гарантуємо», — каже міський голова Острога Юрій Ягодка.

Словом, стольний град давнього роду князів Острозьких, перша писемна згадка про який датується 1100 роком, переживає ренесанс і запрошує по великі враження вже 6 червня, на День міста. Цього дня тут оселяться остроги й острожики — скульптури невеликих чоловічків, які проведуть цікавого туриста знаковими місцями. Їхні образи втілюють міські легенди (за однією, саме від назви племені острогів пішла назва міста), історичні постаті або професії, що існували в минулому. Ось таке оригінальне маркування історичних атракцій — ще один проєкт, який впроваджує місто.

І не втрачає надії, що інший національний проєкт «Велика реставрація» в уряді розширять ще й переліком комунальних закладів. Ідеться про відновлення Острозького замку — серця історико-культурного заповідника, що насправді має національне й навіть міжнаціональне значення, хоча номінально є комунальним закладом обласної ради. Його спорудив князь Данило Острозький орієнтовно в 1350—1360 роках, тут була головна резиденція відомого на весь світ православного роду. У роки створення академії князь Василь-Костянтин Острозький мешкав на Замковій горі. Вам залишається піднятися на неї й у прямому значенні доторкнутися до історії.