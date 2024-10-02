Відкриваючи 1 жовтня чергове урядове засідання, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що День захисників та захисниць України — це день нашої вдячності людям, які відстояли незалежність, вберегли свободу та майбутнє для нашої країни.

«Пам’ятаймо, завдяки кому Україна вільна. Завдяки кому Україна є і буде. Подякуймо ще раз кожному воїнові, який боронить Батьківщину. Кожному, хто віддав своє життя заради незалежної та квітучої України! Ваша хоробрість і героїзм назавжди в історії», — закликав Прем’єр.

Він наголосив, що завдання уряду та кожної державної інституції — забезпечити наших захисників усім необхідним для виконання бойових завдань, лікування та реабілітації, переходу від військового до мирного життя.

«Саме тому сфера безпеки та оборони — пріоритет №1 у державному бюджеті 2024 року. За вісім місяців понад 57 відсотків видатків загального фонду пішли на оборонні потреби. Наступного року безпека та оборона так само на першому місці. У проєкті держбюджету ми передбачили на це 2,2 трильйона гривень, що становить 26% ВВП», — повідомив Денис Шмигаль.

Ще один напрям підтримки війська — збільшення кількості зброї та техніки, яку мають захисники України. Зокрема, на засіданні Кабінет Міністрів дав старт експериментальному проєкту із сертифікації шкіл операторів БпЛА.

«Встановлюємо чіткі вимоги для цих шкіл та уніфікуємо навчальний процес. Навченим операторам дронів буде простіше отримати відповідну військово-облікову спеціальність», — пояснив Прем’єр-міністр.

Він наголосив, що уряд щодня працює з партнерами над збільшенням постачання зброї і посилює розвиток власного оборонно-промислового комплексу. 2023 року виробництво зброї в Україні зросло втричі. Кожен другий боєприпас у зоні бойових дій український. До кінця року заплановано виготовити 1,5 мільйона дронів. І як зазначено вище, держава не лише випускає безпілотники, а й готує кадри для управління ними.

Крім того, Україна продовжує реалізацію власної ракетної програми, виходить на значні обсяги виробництва артилерійських систем та броньованої техніки. Налагоджують спільні виробництва з партнерами, а також залучають кошти партнерів для купівлі української зброї для України.

Ще один важливий аспект, за словами Прем’єр-міністра, — викорінення бюрократичної тяганини завдяки цифровізації. Уже запрацювали застосунки «Армія+» та «Резерв+», а незабаром запрацює «Ветеран+».

«Одночасно із цим реалізуємо нову ветеранську політику. Це нові послуги та цифрові сервіси для ветеранів, максимальне спрощення процедур. Це підтримка ветеранського бізнесу і створення умов для навчання нових професій з подальшим працевлаштуванням. Це лікування та реабілітація. Ставка на сучасні реабілітаційні центри, що працюватимуть за найкращими світовими стандартами. Це вшанування подвигу українських військових», — сказав Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр подякував кожному та кожній, хто зараз на фронті і хто забезпечує армію в тилових частинах, а також воїнам, які тримають позиції та нищать ворогів України.

Джерело: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ