У Сумах відкрито виставку майстрів народної творчості на згадку про різьбяра із Сіверщини Ігоря Білевича, який віддав життя за Україну

За словами завідувача відділу декоративного мистецтва Сумського обласного художнього музею імені Никанора Онацького Ірини Яніни, такі вернісажі стали традиційними. Нинішній відкрито наприкінці червня, він триватиме до Дня Незалежності України. Відвідувачі музею мають чудову нагоду ознайомитися з розмаїтим творчим доробком майже 30 учасників з різних куточків Сумщини, які представили понад 170 власноруч виготовлених художніх виробів у 12 номінаціях.

Назавжди залишається з нами

Цьогорічну виставку присвячено пам’яті незабутнього Ігоря Білевича (1971—2022), чиє ім’я добре знане не тільки на Сумщині та в Україні, а й за кордоном. Різьбяр, заслужений майстер народної творчості, засновник козацького клубу «Гарда», член Національної спілки майстрів народного мистецтва, викладач, доцент кафедри технологічної та професійної освіти Глухівського національного педагогічного університету ім. О. Довженка загинув торік 29 вересня поблизу селища Ямпіль на Донеччині, назавжди залишившись 50-річним.

Уродженець Шостки на Сумщині пов’язав життя з гетьманським Глуховом, де спочатку закінчив місцевий педагогічний виш, затим відслужив у лавах ЗСУ, викладав трудове навчання. На початку 2000-х навчався в аспірантурі Національного педагогічного університету ім. М. Драгоманова, кілька років жив і трудився в українській столиці, а потім повернувся до альма-матер, де працював спершу старшим викладачем, а потім доцентом кафедри технологічної і професійної освіти.

Із січня 2015-го по березень 2016-го брав участь в АТО на сході України, з початком повномасштабного вторгнення вступив до лав ЗСУ, боронячи спочатку підступи до Києва, а згодом захищав Україну на Донеччині, де й загинув смертю хоробрих. Його поховали на місцевому Вознесенському кладовищі, іменем Ігоря Білевича названо одну з вулиць Глухова.

Про життєвий і творчий шлях митця-героя говорили під час відкриття виставки представники управління культури Сумської ОДА, обласного художнього музею ім. Н. Онацького, колеги, друзі, дружина Світлана і син Володимир, ті, кому дорогі пам’ять про нього та його творча спадщина.

Ігор Білевич-різьбяр устиг зробити надзвичайно багато: наполегливо працював у творчій царині, брав участь у численних виставках міжнародного, всеукраїнського та обласного масштабів, симпозіумах, етнографічних святах, фестивалях на Сумщині, Черкащині, Вінниччині, Чернігівщині, в Києві, інших регіонах.

За визначенням наукового співробітника музею Світлани Морозової, як митець він сформувався на основі спадщини північно-східної поліської символіки Сіверщини, тож активно відроджував прадавню мову знаків предків, синтезував смислові символи, запозичені з давніх зразків різьблення, старовинних писанок і вишивок. Зарекомендував себе талановитим майстром у техніках площинного тригранно-виїмчастого, круглого (скульптурного) й рельєфного різьблення, іграшковому мистецтві, довбаному різьбленому посуді, народних дерев’яних меблях.

А ще майстер мав численних учнів та послідовників, із 2012-го брав участь у виставках «Кращий твір року».

Від витинанок і писанок до герданів і силянок

Представлена в музеї експозиція вражає жанровим розмаїттям, високою виконавською майстерністю її учасників, прагненням донести до відвідувачів багатство традиційних виробів. Тут представлено зразки вишивки, вибійки, ткацтва, лялькарства, гончарства, писанкарства, декоративного розпису, різьблення по дереву, плетіння з коріння сосни тощо.

Автори — знані, досвідчені й молоді, які тільки розпочинають шлях у мистецтві. Серед них представники обласного осередку Національної спілки майстрів народного мистецтва України, викладачі Сумського державного педагогічного університету ім. А. Макаренка, Сумського фахового коледжу мистецтв і культури ім. Д. Бортнянського, Сумської міської художньої школи ім. М. Лисенка, керівники гуртків естетичного виховання Сум та області, їхні учні.

Окрасою вернісажу стали монументальні монохромні, складні прорізні ажурні витинанки та сюжетні кольорові композиції панно, які виготовили Світлана Бідна, Дарина Шерстюк, Ганна Гаранжа, Валентина Коздровська, Надія Гудилко. Поряд — неповторні кролевецькі рушники: ткані яскраво-червоні, розмаїто-візерункові, виконані у техніках «гладь качалочка», «лиштва», «солов’їні вічка», «зерновий вивід», «вирізування», «хрестик» тощо. Їх автори — майстрині Олена Петрова, Людмила Минтус, Олена Борисенко, Валентина Мироненко, Ольга Гулей, Наталія Бабенко.

Привертає увагу творчість майстрів деревообробки, серед яких Ігор Білевич, а також Віталій Шум, Михайло Мізай, Сергій Шкура, Ігор Кривоніс та інші.

Майстриня бісероплетіння Тетяна Рєпа представила серію жіночих прикрас, зокрема гердани й силянки із квітковою та солярною орнаментикою, а Тетяна Кулик, працюючи з корінням сосни, виготовила оригінальні форми вжиткового посуду — хлібницю і цукерницю.

Тож виставка стала наочним свідченням зрослої майстерності сумських митців у прагненні до гармонії та краси.