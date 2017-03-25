25 березня 2017 року Національна філармонія України відкриває свій 153-й сезон в Колон­ному залі імені М. В. Лисенка, де в рамках проектів «Народжені в Україні», «Музичні діалоги — Україна та світ» та до 100-річчя першого виконання «Щедрика» юні й талановиті учні Дитячої музичної школи №10 Печерського району м. Києва виступають зі звітнім концертом. Творчість молодих обдарувань вже встигли високо оцінити дорослі глядачі з різних куточків України та багатьох країн світу.

В основу «Щедрика» лягла українська народна щедрівка, але саме обробка композитора Миколи Леонтовича принесла твору світову славу. Вперше мелодія зазвучала 100 років тому, але й досі увесь світ зустрічає Різдво під «Щедрик». Всього є п’ять обробок мелодії, створених Миколою Леонтовичем. А в 1921 році їх уперше почула й американська публіка в «Карнегі-холі» у Нью-Йорку.

І ось у чудовий весняний день талановиті діти-музиканти подарують це та чимало інших безсмертних творінь киянам за участі Національного камерного ансамблю «Київські солісти», під художнім керівництвом Анатолія Васильківського та режисурою директора ДМШ №10 Олени Сірченко.

Україна має величезний творчий потенціал, що було доведено і визнано міжнародною спільнотою, і особливо пишається своїми юними талантами, оскільки діти є джерелом натхнення та надії молодої та сильної держави.

Склад учасників звітного концерту вельми різноманітний. Серед них багато лауреатів міжнародних та всеукраїнських конкурсів таких як: «Південний експрес», «Різдвяний зорепад», «Різдвяні мініатюри», «Класичний меридіан», «Консонанс», «Золоті зернята України», «Весняна рапсодія», «Мистецтво ХХІ сторіччя», «American Protйgй 2014», конкурс ім. В. Пухальського, «Різдвяні октави», «I.C.M.U. і м. Спозіто», «Київська веселка» та інші. Учасники цього величного дійства особливо полюбилися глядачам виконанням всесвітньо відомих творів В. А. Моцарта, А. Дворжака, Й. С. Баха, Й. Штрауса, М. Сільванського, М. Леонтовича, Ф Ліста та інших майстрів музики.

Обдарованим українським дітям аплодували маленькі та дорослі слухачі та глядачі багатьох європейських країн та США.

Серед них можна відзначити лауреата «American Protйgй 2014» Антоніо Джонсона (фортепіано); лауреата Х Всеукраїнського конкурсу ім. В. Пухальського Софію Суркову (фортепіано); лауреата Всеукраїнського конкурсу «Різдвяні мініатюри» Давида Саука (віолончель) та інших.

Всім відомо, що розвиток таланту, особливо юного, потребує величезної уваги, терпіння і майстерності, як самого учня, так і його батьків. Проте найголовніше — педагога. Так, професійний викладач Дитячої музичної школи №10 Інна Гончарова відшукує та набирає 5-6-річних талановитих дітей. «І далі починається кропітка щоденна праця, яка насичена і сльозами, і відчаєм, і образами, а також інколи і, чого гріха таїти, відчуттям несправедливості. У фіналі все це перетворюється у натхненний і величний результат. Тож ти пишаєшся своїми учнями та їхніми перемогами. Саме так, приміром, і розпочала свій творчий шлях юна і талановита українська дівчинка, учениця ІІІ класу Марія Гасюк, і результат не забарився: у свої 9 років Маша стала лауреатом престижного Міжнародного конкурсу «Мистецтво ХХІ сторіччя», що проходив у литовській Клайпеді і відбувається раз на два роки», — зазначає вона.

Марія виконувала «Легкий концерт» для фортепіано і струнного оркестру Миколи Йосиповича Сільванського, відомого українського піаніста, композитора та педагога.

Звісно, що дев’ять років — це ще дитинство, проте юна мисткиня не дозволяє собі розслаблятися, має щільний графік репетицій. Вона дуже рада, що й надалі розвиватиме свій талант і даруватиме світові чудову музику. І хто знає, можливо згодом саме їй, проте вже високопрофесійній дорослій та всесвітньо відомій піаністці, рукоплескатимуть після виступів на інших відомих сценах світу.

Дуже добре, що в наш непростий час про такі юні таланти є кому попіклуватися: на ці добрі справи знаходяться кошти і у держави, і у меценатів. То й справді, нехай такі виступи та концерти, на яких свою витончену майстерність демонструватимуть діти, стануть хорошою традицією в усіх куточках України. Та й світ нехай також пізнає таку чарівну та божественну українську музичну культуру, особливо коли її «провідниками» стають юні дарування.

Ірина ФЕДЧЕНКО

для «Урядового кур’єра»