Резолюція ПАРЄ «Оскарження на істотних підставах нератифікованих повноважень парламентської делегації Російської Федерації», ухвалена у Страсбурзі, увійде в історію цієї організації як один з найнелогічніших її документів. Адже висловивши занепокоєння з приводу серйозних порушень верховенства права й прав людини, які відбуваються в Російській Федерації, асамблея таки вирішує ратифікувати повноваження членів російської делегації без жодних обмежень. Ухвалюючи це рішення, ПАРЄ взяла до уваги, що «ЄС, НАТО, ОБСЄ та Сполучені Штати, чітко висловлюючи критику поведінки російської влади, не переривали відносин з Москвою для підтримання діалогу щодо безпеки в Європі».

Факти порушень принципів Ради Європи

Повноваження нової російської делегації було оскаржено під час відкриття сесійного засідання ПАРЄ у понеділок на підставі порушення Росією принципів статуту Ради Європи. Зокрема, статті про те, що кожна країна-член РЄ має поважати принцип правовладдя й гарантувати дотримання прав людини.

У десяти пунктах резолюції щодо повноважень делегації держдуми, яку від імені моніторингового комітету ПАРЄ підготував італійський депутат-соціаліст П’єро Фассіно, наведено факти погіршення ситуації в Росії із дотримання фундаментальних прав і свобод. Серед них асамблея називає переслідування політичної опозиції, незалежних журналістів, громадських активістів і неурядових організацій.

Окремо в документі згадано закриття правозахисного центру «Меморіал», тюремне ув’язнення опозиціонера Олексія Навального, недосконале виборче законодавство, відповідно до якого у вересні 2021 року було проведено вибори до держдуми. Крім цього, ПАРЄ «висловлює жаль», що Росія досі не виконала «вимог і прохань» резолюцій асамблеї, ухвалених «у контексті війни 2008 року між Російською Федерацією та Грузією», а також «воєнного втручання на Донбасі та анексії Криму». ПАРЄ висловила «глибоку стурбованість ескалацією напруження, яка загрожує безпеці в Європі, щодо нарощування військ уздовж кордону з Україною».

Після цього у резолюції вказано, що «хоч наведені застереження і виправдовують порушення питання щодо поваги РФ її зобов’язань як країни-члена РЄ», проте зазначено, що ПАРЄ — «унікальна пан’європейська платформа для політичного діалогу. Асамблея може відігравати важливу роль лише тоді, коли Росія братиме повноправну участь у роботі її органів».

«Таким чином, асамблея вирішує ратифікувати повноваження членів російської делегації», — такий остаточний висновок резолюції. Усі запропоновані поправки, які мали на меті ухвалити повноваження російської делегації хоч би з невеликими обмеженнями — позбавити її членів бути обраними доповідачами ПАРЄ чи входити до складу моніторингових місій, — асамблея відхилила.

Ратифікувати заради діалогу, якого не існує?

«Щорічне оскарження повноважень російської делегації вже стало традицією ПАРЄ», — констатував французький депутат від групи лібералів Жак Мер під час дебатів, які передували голосуванню. На його думку, причина оскарження повноважень полягає у діях російської влади, яка не виконує своїх зобов’язань перед Радою Європи. Резолюція та доповідь, підготовлена моніторинговим комітетом, засвідчує, що «у питаннях демократії, верховенства права та захисту прав людини в Росії відбувається постійний рух у зворотному напрямку».

Зараз не найкращий час, щоб не ратифікувати повноваження російської делегації, вважає німецький депутат від групи соціалістів Франк Швабе. За його словами, ПАРЄ «має чітко дотримуватися єдиної позиції» щодо безпекової ситуації та ескалації на українсько-російському кордоні, «яку ми можемо охарактеризувати як агресію». «Маємо підтримувати діалог і мати змогу обговорювати ці питання з Росією», — заявив Швабе, наголосивши, що «якщо ми не ратифікуємо повноваження, то це буде помилкою». Однак оратор зауважив, що ПАРЄ надзвичайно стурбована невиконанням Росією рішень Європейського суду з прав людини, зокрема щодо справи Олексія Навального, і вважає принциповою співпрацю Москви з доповідачами асамблеї. Позиція щонайменше дивна й доволі суперечлива.

«Антиросійське цькування»?

Представник консерваторів британський депутат Джон Говелл заявив, що представники його політичної групи, яка «2019 року виступала проти безумовного повернення російської делегації в ПАРЄ», не згодна з висновком резолюції. Оскільки Росія не хоче грати за правилами, то й з нею слід поводитися як із тим, хто грає проти правил.

«У цій резолюції все правильно, крім висновку: Росія все порушила, але ратифікуймо повноваження. Треба просто не боятися Путіна і проголосувати проти», — заявив член української делегації від групи консерваторів Олексій Гончаренко.

Виступи членів російської делегації, які могли брати участь в дискусії й не мали права голосувати за власні повноваження, вкотре довели: розмови про діалог для них не мають жодної цінності. Вони відкидали всі критичні зауваження, викладені в резолюції, даючи зрозуміти асамблеї, що Москва як не виконувала, так і не виконуватиме жодних проблемних для російської влади рекомендацій ПАРЄ.

За словами позафракційного російського депутата Сергія Кисляка, оскарження повноважень стало «додатковим інструментом злобної мобілізації всього антиросійського» в ПАРЄ. «Можливість працювати в асамблеї — не аванс, а наше право, інше неприйнятно», — заявив він. А його колега Ірина Рукавішнікова сказала, що такі «неконструктивні дебати створюють атмосферу цькування делегації. Російські делегати завжди відкриті до діалогу за винятком питань, які стосуються територіальної цілісності Росії та її конституції», — блюзнірськи заявила вона.

Схоже, марно сподіватися, що ПАРЄ гратиме з Росією на рівних. Асамблеї легше називати ситуацію, коли її критика наштовхується на стіну гнівних заперечень за принципом «сам дурний» від російських депутатів, «діалогом з Росією», ніж твердо заявити: найбільшому порушникові принципів демократії та верховенства права, яким на сьогодні є Російська Федерація, не місце у ПАРЄ.