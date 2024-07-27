Прем’єр-міністр на Херсонщині ознайомився з умовами роботи лікарень та відзначив подарунками медичних працівників

Під час робочої поїздки на Херсонщину 25 липня Прем’єр-міністр Денис Шмигаль ознайомився з підготовкою до навчального року та опалювального сезону в регіоні. Також у центрі уваги були умови лікування в медичних закладах області.

Зокрема, урядова команда оглянула укриття та організацію освітнього процесу в одному із закладів середньої освіти, який готується з вересня відчинити двері для учнів. За підтримки ЮНІСЕФ та Асоціації інноваційної та цифрової освіти тут облаштовано цифровий освітній центр. В укритті школи є два навчальні приміщення, необхідні меблі, резервне освітлення, вентиляція та інтернет — усе для повноцінного безпечного навчання.

«Таких закладів у прифронтових регіонах має ставати більше. Уряд цьому сприятиме. Зокрема, цьогоріч Херсонській області ми надали майже 169 мільйонів гривень на облаштування безпечних умов у школах», — зазначив Денис Шмигаль.

Підготовка до опалювального сезону в країні і в області зокрема — одне із пріоритетних питань уряду. Тому ще одним пунктом робочої поїздки Прем’єр-міністра стало відвідання однієї з котелень, яку обладнано когенераційною установкою.

«Завдяки такому обладнанню вдасться безперебійно постачати тепло для більш як 20 тисяч родин, забезпечувати електроенергією внутрішні потреби котельні, а також передавати залишки в загальну мережу», — зазначив Денис Шмигаль.

Загалом Херсонтеплоенерго має вже сім таких установок, отриманих у межах співпраці з USAID.

Крім того, глава уряду заслухав інформацію про відновлення об’єктів водо- й теплопостачання. На ці потреби Херсонщині цього року було спрямовано 177 мільйонів гривень.

Також Денис Шмигаль ознайомився з умовами лікування в медичних закладах Херсонщини, де лікарні постійно перебувають під ворожими обстрілами.Урядовці оглянули процес облаштування сучасної операційної та палат інтенсивної терапії під землею для однієї з лікарень. На цей проєкт держава надала субвенцію. Роботи розпочали нещодавно і планують завершити восени.

Ознайомилися урядовці й з енергообладнанням, яке гарантує безперебійне електропостачання. За словами Прем’єр-міністра, серед дев’яти лікарень Херсонської області резервне теплопостачання забезпечено у восьми, резервні свердловини — у п’яти, резервне електроживлення — у всіх дев’яти.

«Спільними зусиллями нам вдалося повністю відновити 31 медичний заклад. Ще 37 відновлено частково. Облаштовуємо модульні амбулаторії в окремих громадах», — повідомив Денис Шмигаль.

Глава уряду вручив цінні подарунки працівникам медичних установ регіону й привітав із прийдешнім днем медичного працівника всіх, хто професійно та сумлінно працює в медичній галузі, допомагаючи щодня людям.

Перед цим Денис Шмигаль разом з урядовою командою оглянув процес будівництва фортифікаційних споруд у регіоні.

«За запитом командування Збройних сил постійно будуємо та поліпшуємо оборонні рубежі. Голова ОВА доповів про роботи в цьому напрямі», — повідомив Денис Шмигаль і додав, що на Херсонщині стан виконання будівельних робіт нині становить 97%.

Прем’єр наголосив, що зведення фортифікацій — пріоритетне завдання для кожного керівника прифронтових регіонів, і на його реалізацію уряд цього року спрямував Херсонській області понад 2 мільярди гривень.

Також під час робочої поїздки Денис Шмигаль ушанував пам’ять військових, які загинули у Бузковому парку в Херсоні.

«Херсон — місто-герой, яке не скорилося російським окупантам. На початку вторгнення його оборонці хоробро вступили в бій з переважаючими силами ворога. Ми пам’ятатимемо цей подвиг. Вічна шана героям», — зазначив він.

Джерело: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ