Осіння сесія ПАРЄ у Страсбурзі відкрилася в понеділок уранці, в час, коли після масованої ракетної атаки російської злочинної армії в Україні поступово скасовували сигнал повітряної тривоги. Тому під час відкриття сесії та обговорення порядку денного чимало промовців виступили з дуже емоційними зверненнями.

Президент ПАРЄ Тіні Кокс привітав українську делегацію, що «представляє український народ, який щодня потерпає від російської агресії».

«Цього ранку вся Україна прокинулася від сирен та ракетних ударів, які вцілили в історичний центр Києва, вдарили по Львову, Запоріжжю, Житомиру, Дніпру та багатьох інших містах», — сказав президент ПАРЄ. За його словами, велику кількість російських ракет «було випущено по Україні під час цієї безпрецедентної атаки, яка тривала, доки ми збиралися в цій залі. Лише уявіть: люди йшли на роботу, вели дітей до школи чи садочка, а на них упали російські бомби. І це трапилося за день після того, як російські бомби впали на житлові будинки в Запоріжжі, забравши десятки людських життів». Тіні Кокс оголосив хвилину мовчання на пам’ять про загиблих у цій війні росії проти України, яка «ніколи не мала початись і має завершитися якомога швидше».

Політик наголосив, що «Рада Європи підтримує сміливу боротьбу українців за відновлення територіальної цілісності та суверенітету країни».

Президент ПАРЄ повідомив, що Президент Володимир Зеленський прийняв його запрошення взяти участь у сесії і звернеться до асамблеї через відеозв’язок, щоб розповісти, як Рада Європи може ще допомогти українцям.

Британський депутат-консерватор Іан Грейнджер, виступаючи під час обговорення звіту про роботу Бюро ПАРЄ, заявив, що атаки росіян на цивільну інфраструктуру України свідчать про те, що «всі підходи ПАРЄ у роботі з країнами, що порушують свої зобов’язання, були неправильними».

«Те, що ми робили щодо росії, це була тактика умиротворення агресора. І це її не спинило від того, щоб почати широкомасштабне вторгнення», — сказав депутат. Він закликав активно працювати над створенням міжнародного трибуналу, який притягне вище російське керівництво до відповідальності за скоєнні воєнні злочини в Україні, оскільки, за його словами, росія перетворюється на країну-терориста.

Під час голосування за порядок денний сесії депутати підтримали пункт про проведення термінових дебатів і підготовку резолюції «Політичні наслідки агресії російської федерації проти України», над якою працюватиме політичний комітет ПАРЄ. За словами Тіні Кокса, резолюція міститиме реакцію асамблеї на недавні масовані ракетні атаки росії на Україну.

У перший день сесії ПАРЄ відбулася церемонія оголошення переможця премії імені Вацлава Гавела за внесок у захист прав людини. Премію було засновано 2013 року спільно з Бібліотекою Вацлава Гавела, Фондом «Чартер-77» і ПАРЄ. Сума премії становить 60 тисяч євро, її вручають щороку.

Цього разу до шортлиста премії увійшло троє номінантів: опозиційний російський політик Володимир Кара-Мурза, який із квітня цього року перебуває за гратами в москві через звинувачення в дискредитації російської армії; коаліція правозахисних організації з Угорщини Rainbow, яка захищає права представників ЛГБТ-спільноти, й українська коаліція правозахисних організації «Україна. П’ята ранку», яка займається виявленням, документуванням і збереженням доказів воєнних злочинів і злочинів проти людяності, скоєних на території України під час російського вторгнення.

Комітет премію Вацлава Гавела вирішив вручити Володимирові Кара-Мурзі. Нагороду замість нього отримала дружина Євгенія. Оголошуючи переможця, Тіні Кокс зазначив, що всі три номінанти і їхня самовіддана робота в царині захисту прав заслуговують на премію.

У попередні роки комітет премії обирав переможцем того номінанта, який на момент вручення перебував у тюремному ув’язненні за правозахисну діяльність. У ПАРЄ вважають, що розголос та увага масмедіа до особи лауреата сприятиме його звільненню з тюрми.