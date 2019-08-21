Нині за підтримки компанії «Контінентал» вже створили 11 бджолярських кооперативів у Тернопільській, Івано-Франківській і Хмельницькій областях. На виробничому кластері «Карпати», який обробляє землі в кількох районах Тернопілля та Прикарпаття, діє чотири пасічницьких об’єднання, серед яких і «Бджолиний край». Цей кооператив вважають одним з найкращих. Працює він у Підгаєцькому районі.

Медові турботи

Ігор Буцик, керівник «Бджолиного краю», зумів уже об’єднати у спільні пасічницькі лави 23 однодумці. Це переважно молоді бджолярі з райцентру та навколишніх сіл. Аби стати членом кооперативу, не існує особливих пересторог. Головне — потрібно мати прагнення займатися пасічницькою справою та подбати про власні бджолосім’ї й, звісно ж, допомагати одне одному, адже це чи не аксіома кооперації.

Ігор — із пасічницького роду. Ще до Другої світової війни його прадід у рідній Яблунівці тримав чи не пів сотні бджолосімей. За радянських часів і створення колгоспу майже всю пасіку забрали. Нині на пам’ять від прадіда в Ігоря залишилася стара дубова медогонка, матриця для виготовлення вощини й дев’ять вуликів. Він має намір створити невеликий музей, а також відкрити центр з надання пасічницьких послуг.

Ігор — дипломований пасічник, навчався в Гадяцькому аграрному училищі на Полтавщині. Утримує 70 бджолосімей, 30 з яких вивіз на кочівлю. Компанія «Контінентал» засіяла цьогоріч великі площі соняшником. А це прекрасна медодайна культура. Тож члени кооперативу не могли не скористатися можливістю транспортувати власні вулики в поле, де зростає сонячна квітка. Прикметно, що, за словами менеджера зі зв’язків з громадськістю виробничого кластера «Карпати» Ігоря Метенька, для бджолярських кооперативів «Контінентал» розробив програму з виготовлення причепів, а також модулів для них, аби пасіки були мобільними. На одну платформу завантажують 20 корпусних десятирамкових вуликів, і їх можна доправити за кілька метрів до медоносних рослин. Ці причепи та модулі компанія надала в користування кооперативам безплатно. Адже до складу таких об’єднань входять майже 80 відсотків пайовиків «Контіненталу».

Наразі підгаєцькі кооперативники мають 1500 бджолосімей. Звісно, хочуть навіть подвоїти цю кількість. Тривалі дощові весняні дні не дали змоги пасічникам «Бджолиного краю» зібрати багато меду з цвітіння ріпаку, садів, різнотрав’я. Потішив хіба що соняшник, який добре медоносив. Кожного тижня викачували з вуликів солодку продукцію. Бджолам, завдяки організованій кочівлі, було близько носити нектар із соняшникових плантацій. За час цвітіння цієї сільськогосподарської культури в середньому кожна бджолосім’я могла принести 20—30 кілограмів меду.

Кооператив наголос робить не лише на викачуванні меду, а й на виготовленні солодкої продукції. Вже тепер продають різні сорти меду, бджолину пергу, прополіс, пилок у меді, забрус, крем-меди, творять смакову композицію із двох видів меду в одній банці. З-поміж іншого пропонують покупцям «Медовий айсберг» — стільниковий мед, залитий медом, мікс — горішки й сухофрукти в меді, а також наливки, медовий квас тощо. Ігор Буцик особисто займається розведенням маток, а отже, збирає маточне молочко.

Які шанси «Бджолиного краю» вийти зі своїм товарним асортиментом на європейські ринки? Ігор Буцик певен, що це має бути передусім екологічна продукція, а обладнання медівень мусить відповідати всім санітарним нормам. У цьому напрямі кооператив енергійно рухається. Вже подбали про посуд і медогонки, що виготовлені з нержавіючої сталі. Торік отримали підтримку з обласної скарбниці, завдяки якій вдалося оновити обладнання, а саме придбати 12 нержавіючих медогонок, одну пилкосушарку, п’ять воскотопок сонячних та одну парову, аби переробляти віск. З районного бюджету цьогоріч для «Бджолиного краю» надали 62 тисячі гривень, які витратять, звісно ж, на купівлю нового обладнання.

Нещодавно у кооперативі зустрічали гостей із Бельгії. «З ними спілкувалися, показували свої пасіки, гості залишилися задоволені. Сподіваємося на співпрацю з ними», — зазначає Ігор Буцик.

Дбаючи про нові робочі місця на селі

Аби підвищити рівень самозайнятості сільських жителів і доходу сімей своїх пайовиків, створювати нові робочі місця, «Контінентал» взявся активно допомагати у заснуванні сільськогосподарських обслуговувальних кооперативів. І восени 2015-го компанія вирішила підтримати такий перший пілотний проєкт. Наступного року допомогла ще десятьом. Нині вже 24 обслуговувальних об’єднання перебувають у сфері підтримки. Саме підтримати жителів села в їхніх добрих починаннях, а не нав’язувати жодних власних напрямів, бажань. Адже, як наголошує директорка департаменту комунікацій та соціальних проєктів «Контіненталу» Нонна Шмідік, компанія на цьому не заробляє жодної копійки. Це проєкт безпосередньо для громади, щоб вона розвивалася, щоб її представники залишалися вдома, біля своєї родини, працювали на рідній землі. Бджолярські кооперативи об’єдналися в асоціацію й створюють велику товарну партію, яку можна експортувати. «Компанія має кращі врожаї, а її партнери (пасічники) — мед», — зауважує пані Нонна. — Гуртом ми сильніші, допомагаємо одне одному й водночас разом творимо дуже добру справу».

Загалом співпраця з бджолярами, на думку генерального директора «Контіненталу» Георга фон Нолкена, — найуспішніша кооперативна програма. Для пасічників вона створила унікальну інтерактивну мапу, на якій відображає наявні посівні площі всіх медодайних культур «Контіненталу» із зазначенням їхнього сорту, прогнозованого періоду цвітіння, інформацію щодо планових робіт з обприскування, необхідної кількості бджолосімей для якісного запилення, а також контакти відповідальних агрономів компанії та інших даних. Ця система автоматично під’єднана до нової розробки компанії — планшета агронома, який працює наживо. Налагодили також виробництво модульних систем для кочівлі пасік. Організували й групу з тридцяти осіб, яка здобувала знання з пасічництва в Гадяцькому аграрному училищі на Полтавщині. Більша частина курсантів була пайовиками компанії, а також учасниками бойових дій. Їхнє навчання оплатив «Контінентал» і подарував їм по п’ять багатокорпусних вуликів, щоб вони могли розпочати власну медову справу. Аби кооператив розпочав діяти, компанія надає 100 тисяч гривень безповоротної фінансової допомоги. Бджолярі цю суму можуть використати на закупівлю медогонок, платформ для перевезення-вивезення бджіл чи обладнання, яке використовують усі пасічники.

Георг фон Нолкен запевнив, що кооперативну програму «Контінентал» енергійно впроваджуватиме й у подальшому, бо вважає її важливою та потрібною справою.