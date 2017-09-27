Щодо законопроекту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» (№ 6614) у суспільстві виникає немало дискусій. Посадовці чимало часу проводили на різних каналах телебачення, пояснюючи, які нововведення чекають на тих, хто вже на заслуженому відпочинку, й тих, у кого цей період життя ще попереду. Однак запитань про те, що дасть українцям пенсійна реформа, у людей багато. Про це свідчать і дзвінки читачів «Урядового кур’єра» до редакції. Тож пропонуємо короткий виклад основних положень законопроекту, який надало Міністерство соціальної політики.

Коли набуде чинності закон у разі його ухвалення?

Доопрацьований законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» (№ 6614) пропонує зміни до 30 законодавчих актів. Закон має набрати чинності з 1 жовтня 2017 року частково, а з 1 січня 2018-го — у повному обсязі.

Як перераховуватимуть пенсії?

Перерахунок раніше призначених пенсій з 1 жовтня 2017 року з використанням:

♦ єдиного показника середньої зарплати за останні 3 роки (2014—2016) у розмірі 3 764,41 гривні;

♦1 — cередньомісячна зарплата за 2014—2016 роки за даними персоніфікованого обліку Пенсійного фонду України.

♦ величини оцінки одного року стажу, що застосовують для обчислення пенсії, у розмірі 1%;

♦ стажу 30 років для жінок та 35 років для чоловіків для обчислення:

♦ пенсії в мінімальному розмірі (для пенсій, призначених до 01.10.2011 року, — за умови стажу 20 років у жінок і 25 років — у чоловіків);

♦ доплати за понаднормовий стаж (стаж понад 30/35 років, а для пенсій, призначених до 01.10.2011 року, — за стаж відповідно 20/25 років);

♦ наявний в особи понаднормовий страховий стаж не обмежується;

♦ показника прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян, встановленого на 01.12. 2017 року (1373 гривні) замість такого показника станом на 01.10.2017 року (1312 гривень).

Які правила призначення пенсії за віком діятимуть у перехідному періоді 2017—2019 років?

У 2017 році:

♦ із застосуванням середньої зарплати за 2014—2016 роки, у розмірі 3764,4 гривні та величини оцінки одного року стажу — 1,35%;

у 2018 році:

♦ із застосуванням середньої зарплати за 2016 і 2017 роки (орієнтовно 5227 гривні) та вартості одного року стажу 1%;

♦ із 2019 року:

♦ із застосуванням середньої зарплати за останні три роки та вартості одного року стажу — 1%.

Яким буде мінімальний розмір пенсії за віком?

Його встановлюватимуть так:

♦на рівні прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян за умови стажу 30/35 років (для пенсій, призначених до 01.10.2011 р., — за наявності стажу відповідно 20/25 років);

♦з 1 січня 2018 року на рівні 40% мінімальної заробітної плати, але не менш ніж розмір прожиткового мінімуму, у разі стажу 30/35 років після досягнення 65 років;

♦ у разі відсутності повного стажу виплачують пропорційно менший розмір пенсії.

Для шахтарів: у розмірі 80% зарплати для обчислення пенсії, але не менш як три розміри прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян.

Як визначатимуть час виходу на пенсію?

Збережено право для призначення пенсії за віком у 60 років для осіб, які мають повний страховий стаж.

З 1 січня 2018 року пенсію за віком призначатимуть:

♦за наявності стажу на 01.01.2018 року 25 років — у 60 років. Діапазон необхідного стажу щороку збільшуватимуть на 12 місяців до досягнення 35 років в 2028 році;

♦ за наявності стажу на 01.01.2018 року від 15 до 25 років — у 63 роки. Діапазон необхідного стажу щороку збільшуватимуть на 12 місяців до досягнення діапазону від 25 до 35 років у 2028 році;

♦ за наявності стажу на 01.01.2019 року — 15 років, але менш ніж 16 років, що давали б право виходу на пенсію в 63 роки, — призначатимуть пенсію у 65 років. Діапазон необхідного стажу щорічно збільшуватимуть на 12 місяців. Тобто з 2028 року пенсії у 65 років призначатимуть особам, які матимуть 15—25 років стажу.

Що, крім зазначеного в трудовій книжці, зараховуватимуть до страхового стажу для визначення правана пенсію за віком?

Ведення підприємницької діяльності із застосуванням спрощеної системи оподаткування:

♦ з 1 січня 1998-го по 30 червня 2000 року включно, що підтверджує довідка про реєстрацію як суб’єкта підприємницької діяльності;

♦ з 1 липня 2000-го по 31 грудня 2017 року включно за умови сплати страхових внесків незалежно від сплаченого розміру;

♦ проходження військової служби по 31 грудня 2017 року включно;

♦ перебування у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами з 1 січня 2004-го по 30 червня 2013 року включно;

♦ перебування у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку з 1 січня 2004 року до часу запровадження сплати страхових внесків за жінок, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;

♦ навчання у вищих навчальних закладах за денною формою навчання на умовах державного замовлення, а також навчання в аспірантурі та докторантурі з 1 січня 2004-го по 31 грудня 2017 року включно.

Що отримуватимуть ті, хто не набув права на пенсію?

Тимчасову державну соціальну допомогу з 01.01.2018-го по 31.12.2020 року призначатимуть непрацюючим особам, які досягли встановленого пенсійного віку, мають страховий стаж не менш як 15 років, але не набули права на пенсійну виплату, — на період до набуття права на пенсію за віком у розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Особам, які не матимуть 15 років стажу, призначатимуть державну соціальну допомогу після досягнення ними 65 років.

Як далі відбуватиметься індексація пенсій?

Щорічна (опосередкована) індексація пенсій з 2021 року відбуватиметься шляхом збільшення (перерахунку) середньої зарплати, з якої обчислено пенсію, на 50% зростання середньої зарплати за 3 попередні роки та на 50% зростання індексу споживчих цін за попередній рік. У 2019—2020 роках індексацію пенсій здійснюватимуть за окремим рішенням народних депутатів України.

КОМПЕТЕНТНО

Андрій РЕВА,

міністр соціальної політики України:

— Уряд провів комплексну підготовчу роботу до проведення пенсійної реформи та акумулював необхідні для цього ресурси. Відновлюючи принципи соціальної справедливості, повертаючи страхові принципи і встановлюючи зрозумілі та прозорі правила пенсійної програми, ми, передусім, повертаємо довіру людей до системи. Одночасно пенсійна реформа закладає раціональні економічні механізми, які одразу збалансують пенсійну систему та зроблять її самодостатньою в середньостроковій перспективі.