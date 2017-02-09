Цього разу знадобилося дві години, щоб заслухати звіт Державної служби статистики щодо соціально-економічного розвитку країни, ознайомитися з пріоритетами Концепції управління державними фінансами на 2017 рік, з’ясувати, як здійснюватимуть розподіл акцизу для місцевих бюджетів. Прем’єр-міністр Володимир Гройсман розпочав виступ словами-спростуваннями заяв деяких парламентаріїв з екранів ТВ щодо краху в країні.

«Ми уряд, який під час економічної кризи прийшов і взяв відповідальність на себе спільно з коаліцією. Ми боремося за Україну, за зміну якості життя в ній на краще, за зміну системи нарахування пенсій, якості послуг, які держава надає громадянам, — наголосив він. — Політикани натомість борються за владу. У фокусі їхньої уваги немає людини, є тільки жага до влади».

Опісля Володимир Гройсман упевнено заявив, що економіка України піднімається.

На такі оптимістичні висновки його спонукають статистичні дані щодо зменшення в країні рівня безробіття та підвищення мінімальної й середньомісячної заробітної плати. «Є всі підстави казати про те, що в 2017 році зазнає змін пенсійна система. Ми будемо готові запропонувати українському суспільству свої рішення», — подав надію Прем’єр.

ВВП дає позитив

Цю тему поглибив голова Державної служби статистики Ігор Вернер. Переважно він підбивав підсумки за 2016 рік. Усе свідчить про розвиток економіки, досягнення її макроекономічної стабілізації. У III кварталі

2016-го ВВП зріс на 2% (найбільше зростання спостерігалося в будівництві, транспорті, торгівлі та сільському господарстві). Зросло на чверть і валове нагромадження основного капіталу. Показник ВВП за IV квартал минулого року оприлюднять наступного тижня. Поки що попередня цифра — 4,5—4,8%. Виробництво промислової продукції зросло на 2,4%. За зростанням обсягів харчової промисловості та машинобудування лідери Київ, Київщина, Донеччина, Харківщина й Луганщина. А приріст промислової продукції зафіксовано у 16 регіонах країни.

«У будівництві житлових і нежитлових приміщень, інженерних споруд приріст обсягу виконаних будівельних робіт становив 10%. Київ, Харківська, Дніпропетровська, Полтавська, Львівська області виконали понад дві третини загального обсягу будівництва», — продовжив посадовець.

Торік виробництво сільськогосподарської продукції зросло до 6,1%. А ось виробництво тваринництва зменшено на 2,6% через скорочення поголів’я тварин від 1 до 5%.

«Зростання в основних галузях економіки позначилося на збільшенні вантажообігу, обсягах перевезення вантажів (зросли за рахунок збільшення обсягів трубопровідного транспорту на 9,8 та автомобільного — на 12,7%), — розповів Ігор Вернер. — Пасажирообіг зріс на 5,4%, перевезення залізничним транспортом — на 4,3%, авіаційним — на 34,6%».

У роздрібній торгівлі індекс обігу зріс на 4%. За даними Держстату, 2016 рік став переламним для роздрібної торгівлі. Там говорять і про сповільнення темпів зниження обсягів експорту. Експорт у країни ЄС зріс на 3,1% і досяг рівня 37,3% — це 12,2 мільярда доларів. Щоправда, до Росії його обсяги незворотно скорочуються. Новими партнерами для України стали Індія, Угорщина, Польща, Єгипет, Нідерланди, Німеччина.

Змінилася й географічна структура імпорту. Імпорт із країн-членів ЄС зріс на 8,9% — 15,3 мільярда доларів. Це 47,3% загальної структури імпорту, а з Росії зменшився на 33,7% і становив 13,2%. Менше імпортує Україна з Угорщини, Литви, Казахстану. Приріст капітальних інвестицій становив 16,4%.

Середньомісячна номінальна заробітна плата стала більшою на 23,5% — 5183 гривні, а в грудні 2016-го — 6475 гривень. Ігор Вернер також наголосив, що номінальна заробітна плата зростала у 2016-му швидше, ніж споживчі ціни. Реальна заробітна плата за рік стала більшою на 9%, а в грудні — на 11,6%.

Говорив він і про уповільнення торік інфляційних процесів в економіці, і про стабілізацію цінової ситуації на ринку. Продукти харчування подорожчали на 3,2%. Ціни на послуги ЖКГ — на 47,2% (цей показник удвічі менший за дані 2015-го).

Бюджет плануватимуть на три і більше років

Після цього виступу Прем’єр-міністр Володимир Гройсман закликав приділяти більше уваги моніторингу цін, щоб інфляція не затьмарювала зростання заробітних плат. «Що ми побачили на цифрах за 2016 рік? Макроекономічна стабілізація відбулася, економічне зростання відновлено. Як результат — зменшення безробіття, збільшення реальної заробітної плати, збільшення мінімальної зарплати. Україна починає вставати з колін завдяки роботі багатьох людей. Але треба більше уваги приділяти моніторингу цін. Люди кажуть, що вони зросли на 20—30% наприклад на молочну продукцію. Важливо, щоб зростання зарплати не з’їдало зростання цін», — сказав він.

Концепцію управління державними фінансами міністри підтримали одностайно. Документ у залі засідань КМУ високо оцінили, оскільки він передбачає запровадження середньострокового бюджетного планування строком на три й більше років. Його норми презентував міністр фінансів Олександр Данилюк.

Він назвав концепцію системним і стратегічно важливим документом. Передовсім ним запроваджується практика ухвалення середньострокових бюджетних декларацій, зміни політики управління держборгом у бік зменшення в середньостроковій перспективі до 60% ВВП.

«Важливо, щоб цей документ став реальним. Ми вже підготували план дій, який протягом тижня розішлемо всім органам влади», — наголосив Олександр Данилюк. До речі, Мінфін уже очікує від органів влади прогнозних даних і планів на 2017 рік і на середньострокову перспективу.

Володимир Гройсман оцінив документ так: «Це важлива стратегія. Тут є конкретні кроки, які дадуть змогу ефективно використовувати мільярди держбюджету».

А посаду голови Національної поліції відучора обіймає Сергій Князєв. КМУ його призначив, ухваливши відповідну постанову. Цю кандидатуру запропонував міністр внутрішніх справ Арсен Аваков за результатами проведеного конкурсу. Це генерал поліції 3 рангу. Раніше він керував департаментом карного розшуку. Загальний стаж роботи — 28 років. Новий керівник Нацполіції означив позицію у такий спосіб: «На вулицях має запанувати спокій, а українці мають відчути себе в безпеці».

Після ухвалення постанови «Про порядок зарахування частини акцизного податку виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального до бюджетів місцевого самоврядування» Прем’єр пообіцяв докладати зусиль, щоб обсяг акцизів, які спрямовуватимуть до місцевих бюджетів після зміни системи їх зарахування, став більшим за показник 2016 року.