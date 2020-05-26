Пандемія стала каталізатором багатьох суспільних змін. Новації з’являються нині у багатьох галузях, зокрема й у роботі Пенсійного фонду. Його відвідувачі стають істотно сприйнятливішими до новацій. Якщо раніше бабусю чи дідуся важко було вмовити скористатися електронною формою спілкування з фахівцем того чи іншого відділення ПФУ, то нині вони, відклавши вбік папір і ручку, залюбки оволодівають комп’ютерною грамотністю. Пенсіонери досить прогресивні в освоєнні інформаційних технологій.

Фахівці фонду допомагають їм розібратися в тонкощах пенсійної системи, заповнення документів, користуванні сервісами. В об’єднаних територіальних громадах вони надають послуги на віддалених робочих місцях — згідно з графіком спеціалісти виїжджають у села. Приймаючи громадян, користуються електронними базами даних, вхід у систему відбувається з допомогою ключів захищеного доступу. Тож у коридорах відділень фонду меншає черг. Упроваджені тут електронні сервіси корисні не лише пенсіонерам, а й застрахованим особам та роботодавцям. Особливо це стало у пригоді в період карантину.

Усього кілька секунд потрібно, приміром, аби, користуючись підказками сервісу, знайти на інтернет-порталі розмір своєї офіційної заробітної плати, тривалість страхового стажу. Як розповіла заступник начальника управління інформаційних систем та електронних реєстрів головного управління Пенсійного фонду України в Черкаській області Людмила Хижняк, розроблено кілька способів реєстрації на вебпорталі фонду. Перший — за допомогою вже звичного для багатьох логіна й пароля (для цього слід звернутися в сервісний центр фонду), другий — найпопулярніший — шляхом кваліфікованого електронного підпису, третій — інтегрованої системи електронної ідентифікації GovID, що використовує для верифікації банківські реквізити.

Фахівець пояснила, що можна без фізичного відвідування органів Пенсійного фонду з допомогою пенсійного калькулятора навіть спрогнозувати, на яку пенсію вже заробив за час трудової діяльності.

Як зауважують фахівці фонду, система передбачає зміни й уточнення. Зокрема, якщо людина не сплачувала внесків в Україні, цей період не буде зараховано до її страхового стажу. Але це можна виправити, добровільно уклавши договір й сплативши відповідні внески.

Чи не найчастіше люди звертаються з питань зарахування страхового стажу. Причини тут різні: як правило, саме організація, де працює людина, допускає певні неточності, які й можуть впливати на розмір пенсійних виплат. Помилки, які трапляються, звичайно ж, виправляють. Часом доводиться виправляти певні неточності в персоніфікованих даних громадян, як-то літера у прізвищі чи неправильно введена дата народження. До речі, виправити їх можна дуже просто — онлайн, навіть не відвідуючи сервісних центрів. А допоможе в цьому спеціальна анкета, що діє серед інструментів порталу. Приміром, за допомогою таких анкет із грудня 2018 року неточності у своїх даних виправили 3075 черкащан.

А чи можна сподіватися на впровадження в майбутньому автоматичного призначення пенсії? Тобто щоб нікуди не звертатися, а просто одержувати в певний час те, що заробив? Ці запитання я поставив начальникові головного управління Пенсійного фонду України в Черкаській області Світлані Зінник.

Є у Пенсійному фонді, розповіла Світлана Миколаївна, масштабний проєкт, який уже тестують. Це електронна трудова книжка. Частково її функції діють нині — вже можна побачити дату початку роботи й звільнення працівника. На сьогодні це розраховано автоматично за даними системи персоніфікованого обліку з 1998 року.

Мета проєкту полягає в тому, щоб призначити пенсію, аби людина навіть не зверталася до органів Пенсійного фонду. Президент доручив Кабінету Міністрів розробити і внести на розгляд Верховної Ради кілька законопроєктів, зокрема і з питань пенсійного забезпечення. До 30 червня цього року Пенсійний фонд повинен розробити механізм автоматичного (без звернення особи) призначення пенсії за віком після досягнення пенсійного віку. У такий спосіб призначатимуть пенсію за віком особам, які мають бажання оформити її дистанційно з використанням кваліфікованого електронного підпису чи за допомогою електронної ідентифікації BankID. Для цього на вебпорталі необхідно буде заповнити анкетні дані, додати скановані копії документів, які підтверджують трудовий стаж, погодити автоматичне призначення пенсії й надіслати до Пенсійного фонду України на опрацювання.

Пенсійний фонд переживає процес тотальної модернізації й розвитку. Приміром, торік на Черкащині оцифрували всі пенсійні справи. На вебпорталі є пенсійний калькулятор та інші новації. Позитивні відгуки надходять про запроваджений кабінет роботодавця, де фахівці кожної організації можуть побачити інформацію про сплату внесків за працівника та його страховий стаж.

Оновлюються підсистеми, функціонує новітня техніка. З додержанням усіх норм і заходів безпеки триває робота фонду й під час карантину. У цьому допомагають захищені носії доступу до баз даних, багато фахівців працює дистанційно. Сервісні центри працюють у телефонному режимі та з допомогою скриньок: відвідувачі передають певні документи та одержують необхідні їм. У цей період зросла кількість користувачів вебпорталом.

Подальший розвиток надання людям послуг передбачає створення так званого прозорого офісу, оснащеного за останнім словом техніки. Це має значно спростити надання послуг громадянам і сприятиме відкритості відділень фонду для жителів регіону.

На сьогодні на Черкащині зареєстровано 56 505 користувачів вебпорталу Пенсійного фонду України. А послугою призначення пенсії «за одне відвідування» скористалося 604 особи. Подали документи для оформлення електронного пенсійного посвідчення 10 687 осіб.