Нещодавно керівники банків заявили про те, що в 2017 році вони хочуть спростити механічне навантаження на працівників своїх відділків. І мріють перевести всі платежі та проведення стандартних операцій на дистанційні канали обслуговування. Чимало з них пояснюють такі намагання тим, що клієнти банків, які збанкрутували, переходять до тих фінустанов, що залишилися, і тому виникають черги до кас обслуговування. Звісно, що таке бажання призведе до значного скорочення кількості банківських відділків.

Проте чи готові наші банки та їхні клієнти до такого кроку? Чи склалися всі передумови для цього? Скільки вдасться зекономити фінансовим установам та фізичним особам, якщо таке масове переведення послуг на дистанційні канали відбудеться? «УК» намагався розібратися в цих питаннях.

Кількість терміналів ненабагато зростає

Спочатку наведу кілька цікавих цифр. Так, як вважає керуючий партнер юридичної фірми Pravovest Гліб Сегида, в Україні вже багато років відбувається зменшення кількості відділків фінансових установ — піку було досягнуто в 2009 році (тоді закрили майже 23 тисячі). На 1 жовтня 2016 року їх залишилось 10,7 тисячі. Ще в 2010 році, коли не було масового «банкопаду» та втрати частини території, кількість відділень уже скоротилася до 20,8 тисячі. «Проте з 2010 року дуже сповільнилися темпи зростання кількості банкоматів — з 30-90% у попередні роки, тільки до 3-11% у період 2010-2014 років. З початку 2015-го почала зменшуватися і кількість банкоматів, і в 2016 році їхнє число було стабільним. Водночас кількість терміналів для проведення безготівкових розрахунків перебуває на історичному максимумі, тільки з початку 2016 року їхня кількість зросла на 7%», — зазначає він.

Одночасно зростає і частка безготівкових платежів — з 5% у 2009 році до 36% у третьому кварталі 2016 року. Ця статистика вказує на те, що українці звикають менше використовувати готівку, а отже, потреба в частих візитах до відділень зменшується.

Уже майже у всіх великих банках є власні системи дистанційного керування рахунками, а в багатьох уже розроблено й додатки для смартфонів. Готівку на рахунок можна вносити через термінали, навіть не потрібно звертатися до касирів (лише валюту — через касу з паспортом).

Питання переходу на дистанційну систему обслуговування постало і перед державним Ощадбанком. Так, за словами директора департаменту роздрібного бізнесу фінустанови Валерії Малахової, до кінця цього року вони планують збільшити кількість терміналів самообслуговування до 2200, а в 2017-му — до 4000. Також, за її словами, працівники банку почали навчати електронної грамоти клієнтів-пенсіонерів.

Посилення конкуренції між учасниками ринку

Андрій Мойсєєнко, заступник голови правління банку Кредит Дніпро вважає, що після фінансової кризи минулих років та очищення банківського ринку від проблемних гравців, фінустанови активно змагаються за довіру кожного клієнта, конкуренція на ринку дуже висока: «І переможе той, хто гарантуватиме надійність, різноманітність та простоту сервісів і, звичайно, мобільність та технологічність. Системи інтернет-банкінгу будуть й надалі доповнювати новими функціями, які допоможуть зберегти час та заощадити ресурси клієнта. Наприклад, користувачі нашої системи інтернет-банкінгу можуть в будь-який час переказати кошти зі своєї картки на картку будь-якого банку України, сплатити за комунальні послуги, телебачення, інтернет, мобільний зв’язок тощо, відкривати та поповнювати депозити з підвищеними ставками, погашати кредити, обмінювати бонуси в програмі лояльності, отримувати виписки за рахунками, встановлювати функцію «регулярні платежі». І фінустанова буде періодично переказувати кошти з рахунка клієнта для сплати, наприклад, комунальних послуг, зв’язку тощо, а отже не виникатиме ситуація, коли хтось забув чи не встиг зробити свої щомісячні платежі». Уже є такі банки, наприклад, Прокредитбанк, де касири взагалі більше не приймають гривню як плату — поповнення можливе лише через термінали.

І про бізнес не забувають

Ще один важливий момент — це мобільні додатки. Нині, коли мобільний телефон це не просто засіб зв’язку, а особистий асистент, помічник для виконання конкретних завдань. Один клік у меню телефону і в клієнта відразу ж відкриваються можливості повноцінного інтернет-банкінгу. Виконання будь-якої з опцій займе кілька хвилин. І все це можна зробити будь-коли та будь-де — навіть за межами нашої країни. Головне мати доступ до інтернету.

Слід зазначити, що банки не забувають про своїх клієнтів-юросіб.

Загалом діджиталізація сьогодні ввійшла в наше життя. Так, улітку цього року набув чинності закон про державні закупівлі, згідно з яким такі процедури повинні здійснюватися публічно в електронному режимі. «Онлайн-аукціони передбачають автоматичне оцінювання тендерних пропозицій, а банківські гарантії використовують як додаткове підтвердження, що учасник торгів готовий виконувати взяті зобов’язання. Чимало банків оперативно адаптували послуги до потреб своїх клієнтів-підприємців. Банківська гарантія в електронному вигляді — документ, що містить всі умови гарантії, електронно-цифрові підписи уповноважених банком осіб. Документ передають електронним каналом зв’язку клієнта-замовника або безпосередньо власнику. Клієнт може докласти гарантію до своєї тендерної пропозиції і завантажити її на відповідний майданчик системи електронних закупівель. Також можна отримувати електронні гарантії платежу, електронне підтвердження виконання контракту, повернення авансу тощо», — зазначає Андрій Мойсєєнко. Отже, переваг чимало. За словами пана Сегиди, для клієнтів — це економія часу, а значить, і грошей: «Для банків — це можливість зменшити кількість відділень і працівників. Чим менше використовують готівку, тим менше потрібно касирів та інкасаторів». Якщо Нацбанк України змінить правила і дозволить дистанційно відкривати рахунки (це практикують у багатьох розвинутих країнах), узагалі можна буде не відвідувати банк. Тому на Заході, й навіть у Росії, уже є банки взагалі без відділків.

Що буде далі з тисячами банківських працівників закритих відділків? Експерти впевнені, що темпи закриття останніх у минулому зробили своє — тисячі касирів залишилися без роботи. Проте не варто очікувати різкого зменшення кількості відділків надалі, а тому й масового звільнення цих та інших категорій банківських працівників надалі не відбуватиметься. Також касир зможе перевчитися на менеджера.

Так, 2017 рік готує чимало приємних сюрпризів для клієнтів банків. Проте українцям потрібно вчитися користуватися дистанційними методами оплати комірного. Скільки зекономлять банки та люди? На думку директора ТОВ РА «Стандарт-Рейтинг» Андрія Нікітіна, банки заощадять до 30% своїх витрат, а їхні клієнти — до 20%. То чому ці починання не можна називати позитивними?!