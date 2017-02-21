«Переломний момент. Війна за демократію в Україні» — перший документальний фільм у запланованій серії. Видовищний, історичний, просвітницький. Емоційний. Контрпропагандистський. Охоплює період 2013—2016 років, який обернувся для України часом величезних випробувань і викликів. Результат творчої співпраці американського документаліста, володаря трьох «Оскарів» і багатьох інших престижних кінопремій Марка Джонатана Гарріса та українського режисера фільмів «Мамай» і «Поводир» Олеся Саніна.

У фільмі зібрані кіносвідчення політичних, кримінальних, військових злочинів та терактів на території України. Окремі відеоматеріали не раз облетіли світ. Деякі кадри глядачі побачать уперше. Серед них розстріли учасників протесту, зняті операторами Іваном Любиш-Кірдеєм, руфером Мустангом та екологом Ігорем Гуденком, кінохроніка бойових дій поблизу Дебальцевого від оператора Ярослава Пілунського, хроніка бойових дій в іловайському котлі від фотографа Максима Левіна і загиблого воїна Миколи Курносенка.

Відповідь ватникам

Особистісний момент: жінка позаду мене в черзі на сплату компослуг стримано запитує: «І де та наша гідність?» Пенсіонер відповідає, що гідність треба обстоювати щодня, а не раз на десять років. Друге запитання чую від білетерки після перегляду фільму «Моя бабуся Фанні Каплан»: «Зачем трощить нашу историю? У меня сестра живет в Штатах, сын работает в Москве, я отдыхала в Ялте — они там всем довольны, а я… Чего рыпались на Майдане, прожили б с Януковичем и без вашей «годности».

Фільм — це певна відповідь таким співвітчизникам. Епічний кіноцикл «Пронто Фільм» (Україна) та МР-2 (США) створюють, щоб продемонструвати «моральну і фізичну мужність українців на Майдані, які не хочуть жити в державі з корумпованим олігархічним керівництвом». Цей документ про дух Майдану, що надихає мільйони в усьому світі, про те, як сотні тисяч долають страх. Про те, що «боротися проти когось і боротися за щось — різні речі».

Масштабний кінопогляд на Майдан, що «чинить спротив злій волі», американці сприйняли як події початку світової кризи демократії. Фільм уже має міжнародний фестивальний шлях: торік узяв участь в одному з найповажніших фестивалів документального кіно Hot Springs Documentary Film Festival у США і отримав визнання як найкращий документальний фільм на кінофестивалі EtCultura (штат Флорида, США). Нещодавно став учасником Міжнародного кінофестивалю в Санта-Барбарі (Santa Barbara International Film Festival).

Його переглянули дипломати у Вашингтоні, американські університети очікують на нього як на посібник із сучасної історії. У «Переломному моменті» кадри Голодомору, Другої світової, Дня Незалежності, Помаранчевої революції. Автори, зосереджені на Майдані гідності й на підлій російській агресії, зняли події так, щоб їх зрозуміли на інших континентах. Відгук не забарився: «Демократизація у США схожа на Майдан, що надихає американців. У кожного в житті є переломний момент. Ми дивимося, як далі будувати свою державу».

Переосмислення

Фільм не планують для кінотеатрів, 98-хвилинна стрічка (з майже 600 годин робочого матеріалу) з кошторисому 300 тисяч доларів з’явиться в телепросторі «1+1», «України», «Еспресо». Двічі номінант на «Оскар» від України Олесь Санін мотивує: «Коли люди на Майдані озброювалися бруківкою, я взяв до рук свою найпотужнішу збою — камеру. На Майдані загинуло 123 людини, але нам не дали їх оплакати, бо почалася війна. Барикади Майдану залишилися в нашому серці».

Тричі оскароносний Марк Джонатан Гарріс розмірковує: «Як багато можуть люди, коли об’єднуються для спільної боротьби, щоб змінити своє життя… Під загрозою не тільки демократія в Україні, а й майбутнє демократичних цінностей у Європі й світі, які прагне зруйнувати Путін». Американський сценарист Пол Волянський, у якого серед рідних є страчені сталінізмом і загиблі внаслідок Голодомору, концентрується в сюжеті на історіях людей, «яких зрадили лідери». Революція гідності вирвала їх із плину часу. Вони доводять, що здатні змінити країну і світ.

Для фільму автори записали 86 інтерв’ю: з Арсенієм Яценюком, Тетяною Чорновол і Мустафою Найємом, з кіборгом і режисером Андрієм Шараскіним — «Богемою», військовим лікарем Всеволодом Стеблюком.

Андрій Янченко воює на сході разом з дружиною Євгенією. Вона свідчить: «Ми встояли, бо війна стала народною». Андрій Курков дивується: «Звідки береться готовність померти за країну, яка завжди була корумпованою?» Рабин Натан Хазін зауважує: «Я не планував своє майбутнє в Україні, але те, що відбулося на Майдані, змусило мене переосмислити погляди». Свою думку висловлюють закордонні діячі, зокрема Стівен Пайфер (США), Христя Фріланд (Канада). Вона вважає, що «шлях самої Росії до демократії лежить через Україну».

Олесь Санін підсумовує: «Ми готові протистояти фатуму часу і злій волі бюрократів і плутократів, які отримують дедалі більше влади». Режисер обурюється, що так довго триває слідство стосовно загиблих захисників Майдану. Ані його відеосвідчення, ані інших операторів — 1,5 тисячі годин зйомок — не долучали.

Насамкінець. На прем’єрі «Переломного моменту» Олесь Санін згадав світоглядний випадок: «Виявилося, що особливо складно було знайти авторів унікального відео, де знято на мобільний падіння нідерландського лайнера. Вони мешкають на окупованій території. Але звідти спромоглися надіслати нам фото з дозволом на використання їхніх відеосвідчень з підписом «Слава Україні!»

На прем’єрі в Києві підписували листівки в російську зону до Олега Сенцова.

Георгій-Григорій ПИЛИПЕНКО

для «Урядового кур’єра»