Країни Групи семи закликали чинити тиск на росію, щоб вона припинила війну проти України

Головною подією саміту G7, який минулими вихідними приймала Японія у місті Хіросіма, стала участь у ньому Президента України Володимира Зеленського. Виступаючи на робочій сесії саміту «Назустріч мирному, стабільному і процвітаючому світу» за участю лідерів країн Групи семи, України та партнерів, Володимир Зеленський висловив сподівання, що саміт української формули миру міг би пройти в липні, коли від початку повномасштабної війни мине 500 днів.

За його словами, формулу миру розроблено так, «щоб кожен її пункт було підтримано резолюціями ООН, щоб кожен у світі міг обрати собі той пункт, який здатен допомогти реалізувати», повідомляє пресслужба ОПУ.

«Ми разом з вами та всіма нашими союзниками й партнерами досягли такого рівня співпраці, який забезпечує, щоб на демократію, міжнародне право, свободу зважали», — сказав Володимир Зеленський. На його думку, нині кожен, хто може забажати агресії проти демократичної країни, бачить, якою буде відповідь. І що тіснішою стає співпраця України та світової спільноти, то менша ймовірність, «що хтось іще у світі піде божевільним шляхом росії». Проте для надійнішого захисту демократії необхідно зробити більше.

«Вважаю, що нам потрібне очевидне глобальне лідерство демократії. Це головне, що ми забезпечуємо нашою співпрацею», — наголосив Президент України. Як приклад він навів заяви росії, що вона може безкарно атакувати будь-яку країну гіперзвуковими ракетами, які нібито неможливо збити, бо хотіла всіх залякати і змусити зрадити свої цінності.

«Із цим покінчено. «Петріоти» в руках українців показали, на що здатна демократія. Ми з вами разом довели, що питання не в тому, скільки ракет є в нашого спільного ворога, а в тому, скільки систем ППО є в нас. «Петріоти», «Айріс-Т», «Насамси», «Кроталі», «Самп-Т» дають захист життя у наших містах і цим створюють глобальний бренд безпеки для демократії», — за-явив глава держави.

росія не шукає миру

Він подякував лідерам за допомогу в наданні засобів ППО, що врятувало від російських ракет тисячі життів українців. Президент наголосив, що повітряний щит може бути повноцінним лише тоді, коли наземні системи ППО доповнюються сучасними літаками в повітрі.

«Коли наші пілоти знатимуть F-16 і в нашому небі з’являться ці машини, це матиме значення не лише для України. Це буде історичний момент для всієї архітектури безпеки в Європі та світі», — переконаний Володимир Зеленський.

Кожен у світі відчув деструктивні наслідки російської агресії, переконаний Володимир Зеленський. «Хтось постраждав від шалених стрибків цін на продовольство чи енергоресурси. Хтось бачить, що в разі катастрофи на окупованій росією атомній станції вітер донесе радіоактивне забруднення до його землі. Хтось знає, що якщо росії вдасться залишити собі вкрадену українську територію, то й по його землю прийде агресивний сусід. Наш світ великий, але всі ми в ньому разом. І це наша спільна справа — мир», — за-явив Президент України.

Слова подяки від українського Президента

Президент України у виступі скористався нагодою, щоб особисто подякувати кожному лідерові за підтримку України. Він подякував Президентові США Джозефу Байдену за те, що він «наповнює змістом глобальний бренд безпеки для демократії», за лідерство, зброю, рішення про тренування пілотів. Федеральному канцлерові Олафу Шольцу, а також усьому народу Німеччини Президент України подякував «за рішучість, яка змінює історію на користь демократії, за довготривалу оборонну та фінансову підтримку України, яка дає стійкість усій нашій вільній Європі».

«Дякую тобі, Ріші, пане Прем’єр-міністре, за твою енергію, яка додає нам більше далекоглядних і далекобійних можливостей. Вірю, що твоє лідерство допоможе дати очевидну силу праву, коли разом з нашими партнерами створимо трибунал щодо агресії росії», — сказав Президент, звертаючись до глави британського уряду Ріші Сунака.

Слова подяки на адресу Президента Франції Еммануеля Макрона пролунали за те, що він «береже цінності Республіки й що підтримка Францією України — прояв поваги до свободи народів, рівності в міжнародних відносинах, братерства між людьми».

«Дякую Джорджі Мелоні за те, що сила її характеру додає сили нам усім. Дякую італійському уряду, парламенту та всім італійцям, які підтримують захист наших людей», — сказав Володимир Зеленський, звертаючись до Прем’єр-міністра Італії.

Главу уряду Канади Джастіна Трюдо Президент України відзначив «за вміння бути першим у багатьох питаннях і те, що в кожному питанні ми знаходимо спільну мову. Дуже важливо довести до результатів нашу спільну роботу в розмінуванні в Україні. Це справді зберігає життя».

«Дякую тобі, Шарлю, дякую тобі, Урсуло, за те, що під вашим керівництвом євроінституції стали більш ніж інституціями. Колись говорили, що ЄС — це бюрократія. Ви доводите, що наше об’єднання тримається не на бюрократії, а на спільних цінностях, які дають нам сильний курс», — звернувся Володимир Зеленський до Президента Європейської ради Шарля Мішеля та очільниці Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

Насамкінець український Президент подякував господареві саміту G7 Прем’єр-міністрові Японії Фуміо Кісіді «за очевидне лідерство Японії в Азії в захисті міжнародного права, всебічну підтримку від вашої держави й ваших людей».

Прийнято рішення про F-16

У межах робочого візиту до Японії для участі у саміті Групи семи Володимир Зеленський провів і двосторонні зустрічі.

Зокрема, під час переговорів із Президентом США Джо Байденом обговорювали подальшу взаємодію для посилення оборонних спроможностей України, а також питання реалізації української формули миру. «Обмінялися думками щодо проєктів реконструкції та відбудови України», — повідомив Володимир Зеленський.

Після завершення цієї зустрічі Джо Байден оголосив про новий пакет озброєнь для Києва, який, за його словами, міститиме «боєприпаси, артилерію, бронетехніку».

Міністерство оборони США оприлюднило список нового пакета допомоги на суму 375 мільйонів доларів: боєприпаси для систем HIMARS, артилерійські снаряди, протитанкові керовані ракети TOW, протитанкові системи Javelin і AT-4, мостові системи, броньовані медичні машини, вантажівки та причепи для перевезення важкої техніки, тепловізійні системи, запчастини та інше польове обладнання.

ЗМІ повідомили, що напередодні зустрічі в Хіросімі Президент США схвалив навчання українських пілотів на американських винищувачах четвертого покоління F-16, яке, ймовірно, розпочнеться найближчими тижнями, і мав про це повідомити лідерів G7.

За допомогу росії — жорсткі санкції

У підсумковій декларації саміту лідери G7 закликали Китай «чинити тиск на росію, щоб вона припинила агресію» проти України. У Групі семи наголосили, що країни, які підтримують російську армію, зазнають серйозних фінансових збитків, якщо негайно не перестануть це робити.

«Ми позбавимо росію технологій G7, промислового обладнання та послуг, які підтримують її військову машину», — йдеться в документі.

Сім найрозвиненіших демократичних країн світу закликали треті країни припинити підтримувати кремлівський режим і допомагати москві обходити західні санції. «Ми посилимо нашу координацію, щоб запобігти постачанню зброї до росії третіми сторонами, і вживатимемо заходів проти суб’єктів третіх країн, які матеріально фінансово підтримують війну росії», — застерегли лідери G7.