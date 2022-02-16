Ще 2004 року в місті Мукачево відбулася перша пересувна філателістична виставка, присвячена Олімпійським іграм. Тоді вона проходила з нагоди змагань в Афінах. Масштаби виставок ставали дедалі більшими, а 2014-го відбулася вже за участю закордонних учасників. Нинішній зимовій Олімпіаді в Пекіні присвячено чергову виставку олімпійської і спортивної філателії. Разом із численними гостями її відвідав і кореспондент «Урядового кур’єра».

Традицію підтримують юні колекціонери

Вернісаж розгорнули у фоє спорткомплексу «Юність». А в день відкриття зимової Олімпіади в Пекіні в Ужгороді перед будівлею обласної ради на флагштоку замайорів прапор Національного олімпійського комітету України, а голова Закарпатського обласного відділення НОК України, керівник оргкомітету Іван Риляк закликав підтримати у складі збірної команди України п’ятьох спортсменів із Закарпаття. І за традицією, відкрив філателістичну виставку.

Заступник голови оргкомітету, очільник Закарпатського обласного товариства філателістів імені Ф. Фекети Геннадій Будкевич підкреслив: «Оглядаючи експонати олімпійської тематики, ви можете поринути у вир багатьох попередніх Олімпіад, дізнатися чимало цікавої інформації зі спортивної історії. У марках відображено біографії видатних спортсменів, а також їхні рекорди».

«Зацікавленість виставками спортивної філателії в Ужгороді рік у рік зростає, — розповідав Геннадій Будкевич під час екскурсії стендами. — Торішня з нагоди літньої Олімпіади в Токіо зібрала понад 45 учасників, нинішня — 52. Приємно, що підростають юні філателісти. Сподіваюся, що всі учасники будуть задоволені й повернуться додому з хорошими спогадами про наш чудовий край».

Директор Закарпатської дирекції Укрпошти Сергій Калій теж звернувся до молоді: «Я б хотів, щоб якнайбільше з вас долучилися до таємничого та інтригуючого світу колекціонування, щоб тривав зв’язок поколінь філателістів Закарпаття. Це хобі на все життя».

З різних куточків України

Свої колекції розмістили на стендах філателісти із закарпатських міст Ужгород, Мукачево, Хуст, а також гості з Києва, Харкова, Львова, Тернополя, Івано-Франківська, Полтави, Чернівців, Калуша, Слов’янська і Костянтинівки на Донеччині, села Вікно на Тернопільщині. Поряд зі спортивними є й марки з історії. Особливо цікаві ті, які виконували функції грошей у часи Української держави 1918 року. А ось стенд, що відображає сокільський рух, — провісник олімпійського в Україні. Експозицію на шевченківську тематику підготував клуб юних філателістів із Тернопільської області. Поряд із марками було представлено листівки, медалі, листи, конверти, погашення зі спортивною тематикою.

Серед видів спорту найбільше уваги приділено футболу, карате, легкій атлетиці, кінному спорту, боротьбі, шахам і, звичайно, історії олімпіад. Її відображали марки від заснування сучасного олімпійського руху 1896 року аж до сьогодні. Усього представлено 15 філателістичних стендів.

Марка 1944 року

«Найцінніша марка з олімпійською символікою та, що була випущена до Олімпіади 1964 року. На ній зображено шестиразового рекордсмена світу зі стрибків у висоту олімпійського чемпіона Валерія Брумеля, — продовжив розповідь Геннадій Будкевич. — Я тоді марив футболом, а мама займалася легкою атлетикою. Поїхавши якось на змагання разом із нею, я побачив там Валерія Брумеля і те, як він стрибав. Тож я вже на жодне тренування з футболу не ходив, серце повністю належало королеві спорту — легкій атлетиці».

У подальшому Геннадій Будкевич став тренером із легкої атлетики, а захоплення, що супроводжує його протягом усього життя, — філателія.

Так само з дитинства колекціонує марки віцепрезидент Асоціації філателістів України, голова Ужгородського клубу філателістів Микола Дудник.

«Почав збирати марки восьмирічним школярем, — ділився він спогадами. — У 1960-х роках у мене з’явилися перші тематичні колекції про фауну і флору. Відтоді всі захоплення відступили перед філателією». Розповів і про рідкісні марки — ті, які випускали обмеженим накладом і певних років випуску. На Закарпатті такими вважають марки, випущені 1944 року з написом «Закарпатська Україна». На марках угорського періоду теж робили надрук, і вони також рідкісні.

Вдалося поспілкуватися з наймолодшою учасницею — восьмирічною дівчинкою з міста Мукачево Меланією Несен. Вона із п’ятирічного віку грає в шахи. Побачивши, як колекціонує марки її дядько, теж захопилася ними. І тепер її тематика — саме шахи.

Філателістичний захід в Ужгороді знайшов відображення на тематичному поштовому конверті із символікою Олімпіади в Пекіні, виданий за сприяння Національного олімпійського комітету. Учасники й гості могли придбати дві поштові картки, присвячені заходу.

Відзнаки і медалі

«Людина, яка презентує свої експонати, повинна добре володіти обраною тематикою. Журі оцінює і якість виставлених матеріалів, й інформаційний супровід зображень. Це має бути подано у вигляді так званого плану і свідчити про знання матеріалу. Якщо такого плану немає або він не відповідає вимогам, то оцінку знижують, — розповідав голова журі, член колегії журі національної категорії Олександр Шевченко. — Ті, хто отримує медалі, мають право брати участь у національній виставці. Кого там відзначають найвищими балами, той може представляти Україну на міжнародних філателістичних заходах — європейських та світових».

Після чотирьох виставкових днів журі винесло вердикт. У протоколі зазначено, що учасників удостоєно нагород згідно із прийнятим у філателістів «табелем про ранги». Із загальної кількості нагород 64 золотих медалей удостоєні четверо учасників, великих позолочених — теж четверо, позолочених — семеро, решта отримала медалі нижчого ґатунку та почесні дипломи.

Золотими медалями відзначено експонати «Париж. 1900 рік. Неолімпійська Олімпіада» Геннадія Будкевича з Мукачева, «Сьома Олімпіада. Антверпен. Бельгія. 1920 рік» та «16-та Олімпіада. Стокгольм / Мельбурн» Ігоря Сичева із Дніпра, «Від сокільства до олімпійських звитяг» Оксани Болібрух зі Львова.

Не залишилася без нагороди і наймолодша учасниця — восьмирічна мукачівка Меланія Несен. Її експонат «З історії шахових олімпіад» відзначено срібною медаллю. Звісно, дівчинка досягла цього не без допомоги батьків.

За чотири дні виставку відвідали сотні молодих шанувальників спорту — ужгородців і гостей міста. Завдяки філателістам дізналися багато нового з історії олімпійського руху та про спортивні досягнення за всі часи проведення Олімпіад.