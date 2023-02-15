Газети «Білопільщина» та «Перемога», що виходять у Білопільській та Краснопільській громадах на Сумщині, належать до видань, які читачі поважають і пильно стежать за ними. Попри всі складнощі журналісти зберегли часописи, не розгубили накладу і передплатників, неухильно шукають і знаходять варіанти не тільки утриматися на плаву, а й розширити читацькі обрії. І це попри те, що обидва виходять на прикордонних територіях, що постійно потерпають від ворожих обстрілів.

Нещодавно колективи двох видань розпочали реалізовувати спільний медіапроєкт, мета якого — утримувати інформаційний фронт, залишатися друзями і порадниками для своїх читачів, об’єднувати зусилля задля відбудови місцевих громад, наближати таку жадану перемогу.

В основі — об’єднавча ідея В основі — об’єднавча ідея

Донедавна Білопілля і Краснопілля були самостійними районними центрами, однак після адміністративно-територіальної реформи стали центрами місцевих громад у Сумському районі і, за великим рахунком, сусідами.

Як наголошує редактор «Білопільщини» керівник проєкту Наталія Калініченко, хоч реорганізація трохи і вплинула на географічний устрій місцевих територій, здебільшого вони зберігають колишню причетність до районних поділів. Тобто вчорашні «свої» ними так і залишаються, як і передплатниками тодішніх районних газет — ті самі місцеві жителі. Щоправда, нині вони живуть на територіях чотирьох об’єднаних громад: Білопільської і Ворожбянської міських, Річківської сільської та Миколаївської селищної.

Цю думку колеги поділяє редактор краснопільської газети «Перемога» Олександр Моцний, уточнюючи, що нині видання читають у Краснопільській та Миропільській громадах. До слова, загальний одноразовий наклад двох газет становить майже 4 тисячі примірників, що, як на сьогодні, гарний показник.

Уважні читачі, напевне, звернули увагу на співзвучність географічних назв: Білопілля, Краснопілля, Миропілля. Як відомо, «опілля» в лексиконі наших предків означало міцну фортецю, укріплене місце, захищене від ворогів, хоч нині більше асоціюється з безмежним полем після жнив.

Із початком російської агресії стала очевидною підказка для реалізації спільнопільського проєкту, який редакції двох газет започаткували минулого січня за допомогою партнерів з організації IREX і підтримки Програми партнерства в галузі мас-медіа в Україні UMPP. Так з’явилася нагода публікації значно більшої кількості матеріалів у додатку «Спільнопілля», який безкоштовно отримують передплатники, а також доправляють у місцеві бібліотеки, загальноосвітні навчальні та соціальні заклади, клуби, будинки культури. Це роб­лять, щоб із життям обох громад могло ознайомитися якомога більше їх жителів.

А що вже казати про розширення тематичних обріїв, поліпшення поінформованості читачів про стан справ у сусідів і насамперед про перебіг відбудови місцевої інфраструктури, аграрних та промислових підприємств, роботу культурно-мистецьких та інших закладів.

Символічно, що перше число додатка, який журналісти мають намір друкувати щомісяця, вийшло у світ 20 січня, напередодні Дня Соборності України. В основі проєкту — давня об’єднавча ідея, яку проголошували наші далекі попередники і яка й досі актуальна.

Живемо — захищаємо — відбудовуємо

Тримаю в руках перший випуск «Спільнопілля», присвячений саме цим трьом гаслам і сенсам. Навіть побіжного погляду досить, щоб упевнитися в поліграфічній добротності, інформаційній насиченості, естетичній привабливості додатка. У ньому 12 сторінок, з яких обкладинка і центральний розворот виходять у кольорі, наповнених різноманітною корисною і пізнавальною інформацією.

Із початком реалізації спец­проєкту земляків привітали Білопільський міський голова Юрій Зарко, секретар Краснопільської селищної ради Ірина Юхно, командувач ОТУ «Суми» Олександр Нестеренко.

Левову частку газетної площі відведено розповідям про захисників України. Можна прочитати про працівника Краснопільського агролісгоспу, а нині воїна Олега Проценка, єгера Олега Анатолійовича, який на початку російського вторгнення на Краснопільщину організував партизанський загін і збирав інформацію для ЗСУ про ворожі загони, спортсмена, майстра спорту із стронгмену, світлої пам’яті Андрія Дмитрієва, інших учасників опору. Це не герої книжок чи кінострічок, а земляки, ті, хто героїчно показав себе у час важких випробувань і напевно колись стануть героями романів і кінофільмів.

Газета містить чимало корисної для жителів громад інформації. Зокрема, графіки офіційних прийомів посадовців Сумської РДА, телефони гарячої лінії Головного управління Пенсійного фонду в Сумській області, адреси пунктів незламності в Сумах та Сумському районі. А ще тут можна прочитати про зміни в пенсійному та податковому законодавстві тощо.

Є також матеріали, як кажуть, для душі: добірка віршів «Поезія прикордоння» краснопільських авторів, розповіді про Білопільську студію бального та спортивного танцю «Грація», Краснопільську дитячу музичну школу, гороскоп на 2023 рік.

Як повідомила Наталія Калініченко, журналісти готують до друку друге число додатка, в якому будуть матеріали здебільшого на прохання читачів — з ними редакція має прямий телефонний зв’язок. Найбільше побажань надрукувати календар садівника-городника, бо весна не за горами, а на прикордонній Сумщині живуть дбайливі й турботливі господарі.

Прохання читачів газетярі неодмінно виконають, тож навіть у важких воєнних умовах селяни сумського прикордоння матимуть улітку і восени щедрі ужинки, що стане їхнім внеском у майбутню перемогу.