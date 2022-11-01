У Києві відбулися перші в історії міжурядові консультації між Україною та Чеською Республікою під головуванням прем’єр-міністрів Дениса Шмигаля та Петра Фіали

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль наголосив, що візит чеської делегації до Києва в один із найскладніших періодів історії — це вияв величезної солідарності з Україною. Він подякував уряду та народу Чехії за всебічну допомогу.

Серед основних питань міжурядових консультацій із Чехією, яка нині головує в Раді ЄС, були зміцнення підтримки України, відновлення та модернізація нашої держави та подальша європейська інтеграція.

«Для нас вкрай важливо розпочати переговори про вступ до ЄС щойно Європейська Комісія надасть свій висновок щодо успіху України у виконанні рекомендацій. Розраховуємо, що Чехія посприяє тому, щоб переговори розпочалися вже у 2023 році», — зазначив Прем’єр-міністр України.

Уряд Чехії підтвердив свою відданість підтримці інтеграції України до внутрішнього ринку Європейського Союзу, а також відзначив прогрес нашої держави у виконанні рекомендацій Єврокомісії, повідомляє департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів.

Угоди поглиблюють партнерство

За підсумками міжурядових консультацій прем’єр-міністри України та Чехії підписали спільну заяву, у якій підтвердили рішучість відновити територіальну цілісність та суверенітет України в межах міжнародно визнаних кордонів.

У заяві сторони також закликали міжнародну спільноту посилити санкційний тиск на росію і наголосили на необхідності збільшення військової, фінансової та гуманітарної допомоги для України.

Крім того, Чехія підтвердила готовність долучитися до відбудови нашої держави. Зокрема, взяти патронаж над Дніпропетровщиною.

За підсумками міжурядових консультацій Україна та Чехія також підписали ще два документи: Меморандум про співробітництво у сфері стандартизації, метрології та оцінки відповідності, який сприятиме підтримці українського бізнесу та його виходу на європейський ринок та Меморандум про взаєморозуміння між МЗС України та Чехії, що поглибить двосторонній діалог між країнами.

Під час спільної з Петром Фіалою пресконференції за підсумками міжурядових засідань Денис Шмигаль повідомив, що Україна отримала чіткі сигнали безперервної потужної підтримки від Чехії в усіх сферах.

«Ми домовилися про роботу спільних міжурядових комісій в усіх напрямах, зокрема в напрямі розвитку нашої промислової та науково-технічної співпраці. Було озвучено спільні ініціативи та побажання для невідкладної організації роботи таких міжурядових комісій. Україна зацікавлена в розвитку співпраці в частині реалізації в ЄС, зокрема на чеському ринку, сталеливарної продукції на заміну російській, яка була на європейському ринку до запровадження відповідних санкцій», — сказав Денис Шмигаль.

Очільник українського уряду відзначив важливість підтримки Чехією санкційної політики. За його словами, під час консультацій було порушено питання конфіскації заморожених російських активів для компенсації руйнувань, завданих росією в Україні.

Уряд Чехії, зокрема, підтримав створення міжнародного трибуналу для засудження військово-політичного керівництва рф за злочинну війну проти нашої держави.

За словами Прем’єр-міністра України, військово-технічне співробітництво з Чехією також набирає обертів: «Чеські самохідні гаубиці «Дана», танки, БМП та інша допомога вже сприяють істотному посиленню української армії та звільненню українських земель. На цьому не зупиняємося, готуємо агресору багато неприємних сюрпризів».

Підтримка на всіх рівнях

Прем’єр-міністр Чеської Республіки також провів зустріч з Президентом України Володимиром Зеленським. Глава держави відзначив важливість цього візиту, адже він відбувається в час, коли Україна зазнає російських ударів по цивільній інфраструктурі, зокрема по енергетичних об’єктах, повідомляє Офіс Президента.

«Тільки за ранок цієї доби — 50 російських ракет. Прем’єр-міністр особисто побачив, що означає такий терор і якої шкоди він завдає Україні, а саме нашому цивільному населенню. Я дякую вам, Петре, за вже надану допомогу нашій державі, за готовність посилювати підтримку, щоб подолати наслідки російського терору, і за готовність посилювати тиск на РФ, яка своїм терором кожного дня викреслює себе з міжнародних відносин», — сказав Володимир Зеленський під час спілкування з представниками ЗМІ за результатами зустрічі з Прем’єр-міністром Чехії.

Президент України заявив, що Росія свідомо йде на ескалацію, і таке нарощування агресії заслуговує на жорстку реакцію всього світу як на національному рівні, так і на рівні міжнародних організацій та об’єднань держав.

Сторони обговорили оборонну співпрацю, яка нарощуватиметься. Окремо зупинилися на питаннях посилення протиповітряного й протиракетного захисту, а також захисту від дронів, які російські терористи придбали у своїх спільників в Ірані. Йшлося і про підготовку українських захисників та проєкти з будівництва і ремонту військової техніки.

Крім того, сторони детально зупинилися на питанні відбудови України та потребах для ліквідації наслідків руйнувань, спричинених російським терором.

«Ми цінуємо схвалення урядової програми в Чехії щодо відновлення нашої країни, а також готовність взяти патронат над Дніпропетровською областю. І я дякую Чехії за готовність працювати вже зараз для відновлення конкретних об’єктів, зруйнованих чи пошкоджених російськими терористами», — сказав Володимир Зеленський.

Сторони також обговорили весь спектр взаємодії в межах Європейського Союзу, адже Чехія головує в Раді ЄС.

«Я дякую Чехії за підтримку України в питаннях про надання європейської макрофінансової допомоги для нашої держави. А також за реальне сприяння нашому процесу євроінтеграції. Сподіваюся, ще на етапі чеського головування ми побачимо оцінку Єврокомісією виконання Україною семи рекомендацій, які було надано нам, і ясність щодо початку переговорів про вступ України до ЄС», — зазначив Глава держави.

Зі свого боку Петр Фіала зауважив, що сьогоднішні масовані обстріли Києва та інших українських міст, які збіглися з його візитом, чітко демонструють, що переживають українці щодня і якими нагальними є конкретні кроки та дії на підтримку України.

«Ми й надалі підтримуватимемо Україну, тому що ми бачимо: дії росії стають агресивнішими й політика росії стає агресивнішою. Вона проявляється, серед іншого, в нападах на енергетичну інфраструктуру. Це моменти, які стосуються не тільки військових – це стосується цивільних, які страждають», — сказав Петр Фіала.

У цьому контексті він наголосив на важливості надання Україні військової, гуманітарної, економічної допомоги.

«Щоб Україна мала чітку перспективу вступу до західних структур — НАТО та Європейського Союзу», — зазначив Прем’єр-міністр і додав, що Чеська Республіка є партнером, на якого Україна в цих питаннях може покладатися.

Петр Фіала запевнив, що наша країна буде пріоритетом під час головування Чехії в ЄС, а здійснені Україною кроки підтримуватимуть в усіх органах Євросоюзу.

.Відділ новин

«Урядового кур’єра»