Останні кілька років у другий місяць літа трапляються руйнівні природні катаклізми. Спекотні температурні аномалії (до 40 градусів вище нуля) у країнах з досі помірним стійким кліматом, зливи, градобої, повені та пожежі — таким запам’ятається цьогорічний липень. 17 липня повені завдали величезних руйнувань із людськими жертвами в Бельгії, Німеччині, Японії. У Київській області буревій з дощем і шквальним вітром пошкодив лінії електромереж, внаслідок чого було знеструмлено 101 населений пункт. 21 липня грозові зливи зі шквальним вітром прокотилися Донецькою та Луганською областями. В Одесі цього дня випала місячна норма дощу.

Експерти прогнозують подальші зміни клімату на планеті, що спричинятимуть збільшення стихійних природних катаклізмів. Головна причина — наступ глобального потепління.

Із тривогою та сподіваннями на милість природи очікують хлібороби, яким серпень — вирішальний місяць збирання врожаю. За прогнозами синоптиків, протягом першої декади у центральних областях температура триматиметься у межах 27 градусів. На сході та півдні в окремі дні сягатиме 32 градусів вище нуля. Проходитимуть короткочасні дощі, часом із градом. Подих осіннього похолодання відчуємо наприкінці місяця.

Старі люди прогнози на майбутні осінь, зиму і весну складають за народними прикметами, успадкованими завдяки багаторічним спостереженням за станом погоди у такі дні серпневих релігійних свят: Мокрини (1), Іллі-пророка (2), Маковія (14), Другий Спас (19), Успіння Богородиці. Перша Пречиста (28).

Дощ на Мокрини — прикмета для хліборобів, що вселяє надію, оскільки волога Мокрина — запорука доброго врожаю наступного року. Якщо день буде похмурим, вітряним, такою буде й осінь. Погожий теплий день — багато теплих днів буде у вересні, жовтні та листопаді.

За народними прикметами, після Іллі не можна купатися в річці дітям. Існує легенда, начебто цього дня святий бере під опіку воду і дозволяє раювати в ній лише праведним душам, що відійшли у вічність. До цього дня господарі повинні висушити та заскиртувати скошене сіно. Від Іллі ночі довшають, стають прохолодними. Сонячний день на Іллі віщує, що наступне літо буде неврожайним.

На Маковія парафіяни освячують у храмах букети із м’яти, чебрецю, материнки, нагідок. Поміж них обов’язково мають бути квітка соняшника і кілька голівок маку. Його зберігають біля образів до нового свята. Засушені лікарські рослини використовують для приготування цілющих чаїв, додають у купелі немовлят, у разі недуги настоєм ополіскують голову. Цього дня освячують воду у криницях і джерелах.

Із 14 до 27 серпня триває найкоротший Спасівський піст. На святковому столі мають бути обрядові пісні страви і пиріжки з маком. На Маковія — проводи літа. Уже починають відлітати у вирій перші птахи. Час ламати соти і качати мед.

Другий Спас — свято врожаю. Яблучне свято. У церквах освячують овочі, фрукти, гриби, мед, хліб нового врожаю. Господині традиційно печуть пироги з яблуками, готують фруктові й медові напої. До цього дня старі люди фруктів не вживали — вважали за гріх. Жнива завершено. Починаються храмові свята. Кожен населений пункт України має іменне річне свято — храм.

До Третього Спас не вживали горіхів. Ласувати ними можна лише після святкового дня.

«Після Спасів перевіряй запаси», — нагадує народна мудрість. Господарі підбивають підсумки трудового літа. Усе, що зібрано у полі й городі, слід ретельно підготувати для зберігання.

З Першою Пречистою пов’яза­на заготівля калини. «Без верби та калини нема України», — каже прислів’я. Калина — наш національний символ. Як елемент художнього оформлення її кетяги прикрашають чоловіче й жіноче вбрання, рушники, святковий коровай і віночок нареченої. Якщо під стріхою сільської оселі побачите кетяги калини, це ознака, що тут є дівчина на виданні.

Після Першої Пречистої сіють озимину. Завершити роботи слід до Семена (14.09) або Другої Пречистої (21.09). Старі люди кажуть: «Перша Пречиста жито засіває, Друга — дощем поливає, Третя Пречиста — снігом вкриває». На Успіння освячують хліб, нові криниці. Це день останнього відльоту ластівок. Якщо журавлі уже відлетіли, на Покрову (14.10) може засніжити і приморозити. «Успіння проводжай, осінь зустрічай», — нагадує прислів’я.

На Успіння Богородиці відзначаємо нову сумну для нас дату — День пам’яті захисників України, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Цей скорботний день навіки залишиться вкарбованим в історію людства ще одним нагадуванням про криваві злочини російської імперії зла.

Слава Україні! Героям слава!

НАШ КАЛЕНДАР

1 серпня — День Повітряних сил Збройних сил України



1—7 серпня — Всесвітній тиждень грудного вигодовування



5 серпня — 80 років тому (1941) розпочалася героїчна оборона Одеси під час Другої світової війни



8 серпня — День військ зв’язку; День будівельника; День працівників ветеринарної медицини; Всесвітній день котів



9 серпня — Міжнародний день корінних народів світу



12 серпня — Міжнародний день молоді



14 серпня — Маковія. Перший Спас (медовий)



15 серпня — День археолога



9 серпня — День пасічника; Всесвітній день гуманітарної допомоги; Другий Спас (яблучний)



23 серпня — День Державного прапора України; Міжнародний день пам’яті про работоргівлю та її ліквідацію; 30 років тому (1991) Верховна Рада України проголосила незалежність України



24 серпня — День Незалежності України



28 серпня — День авіації; Успіння Богородиці. Перша Пречиста



29 серпня — День пам’яті захисників України, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України; День шахтаря; Міжнародний день дій проти ядерних випробувань; Третій Спас (горіховий)



30 серпня — Міжнародний день жертв насильницьких та для хліборобів, що вселяє на- зникнень.

Павло ЛАРІОНОВ

для «Урядового кур’єра»