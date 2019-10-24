Нова владна команда надала міжнародним партнерам, які підтримують реформи в Україні, докладну інформацію про свої подальші кроки, що засвідчують незворотність децентралізації

Це був очікуваний сигнал для перевірених часом друзів нашої країни — ЄС, Ради Європи, урядів Німеччини, Швейцарії та інших країн. Тож традиційна щорічна зустріч (її ще називають «радою донорів») цього разу зібрала за одним столом ширший, ніж зазвичай, загал. Як зауважили представники шанованих міжнародних інституцій, їх приємно вразила монолітність позиції представників різних гілок влади — уряду, парламенту, Офісу Президента, які зацікавлено перейнялися бажанням довести до логічного завершення одну з наймасштабніших реформ, що має за мету якісне переоблаштування всієї держави.

Визначальні завдання Міністерства розвитку громад та територій, які входять до Плану діяльності Кабінету Міністрів, присутнім представила очільниця центрального відомства Альона Бабак. А народний депутат України член комісії з питань правової реформи Олександр Корнієнко презентував проєкт Концепції змін до Конституції України в частині територіальної організації влади та місцевого самоврядування.

За його словами, провідними напрямами концепції стануть закріплення змін в адміністративно-територіальному устрої та системі місцевого самоврядування, запровадження інституту префекта і гарантування матеріальної й фінансової основи місцевого самоврядування. Нині, сказав пан Корнієнко, тривають консультації, за підсумками яких текст проєктних норм опрацьовуватиме спеціальна група, до якої ввійдуть провідні вітчизняні юристи-конституалісти.

Доповідач побіжно ознайомив учасників зібрання з найголовнішими аспектами майбутньої концепції. Так, запроваджується трирівнева система адмінтерустрою: громада як первинна ланка; округ (субрегіональний рівень) та регіон (чинні області та АР Крим). Система місцевого самоврядування складатиметься з двох рівнів: громада (рада громади та її виконавчий комітет) і область (облрада та її виконавчий орган).

Уперше на конституційному рівні пропонують запровадити європейську норму щодо сумарності фінансових ресурсів та обсягу повноважень органів місцевого самоврядування. Виконавчу гілку влади на відповідній території представлятимуть префекти. Ці посадовці будуть підзвітними, підконтрольними і відповідальними перед Кабінетом Міністрів, а також підзвітними і відповідальними перед Президентом України. На своїй посаді вони перебуватимуть не більш як три роки, затим їх очікує ротація.

Важливо, що автори концепції змін до Конституції вважають необхідним законодавчо закріпити гарантії для органів місцевого самоврядування: префект зможе лише призупинити рішення ради громади, яке, на його думку, суперечить чинному законодавству, а остаточну ухвалу в цій суперечці виноситиме суд. Ця та деякі інші запропоновані норми дають підстави не сумніватися, що архітектори змін до української Конституції звіряють плани з Європейською хартією місцевого самоврядування і мають на меті забезпечити незворотність процесу децентралізації й реформи місцевого самоврядування в нашій країні.

Це відзначили і присутні на засіданні європейські партнери, яких українська влада закликала до співпраці та спільних дій. З-поміж них і співголова зібрання, керівник одного із провідних департаментів Генерального директорату з питань демократії Ради Європи Даніель Попеску.

Він зазначив, що його міжнародна інституція працює в багатьох країнах нашого континенту і вже понад 10 років супроводжує реформу місцевого самоврядування й децентралізацію територіальної організації української влади. Ви, сказав пан Попеску, вже пройшли половину цього шляху, щоправда, попереду ще половина, і вона, ймовірно, буде навіть складнішою на всіх рівнях. Тож Рада Європи, Венеційська комісія готові вивчити нову редакцію змін до Конституції, відкриті до широкого діалогу і консультацій.

Як завважив керівник одного з провідних департаментів Ради Європи, європейські експерти приїздять в Україну не для того, щоб повчати. Їхня функція — надавати фахову експертизу, практичні поради, розповідати, як працюють інструменти місцевої демократії на нашому континенті, інформувати про найкращі практики і причини окремих невдач реформаторів. Проте в будь-якому разі право обирати свій шлях належить українській владі, підсумував пан Попеску.

Марія ЛАГІДНА

для «Урядового кур’єра»

ДО РЕЧІ

Учора відбулася презентація змін до Конституції України та урядових пріоритетів щодо реформування місцевого самоврядування і територіальної організації влади в Україні. Її представили Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування спільно з Міністерством розвитку громад та територій і за участі асоціацій органів місцевого самоврядування.

Виступаючи на цьому зібранні, міністр розвитку громад та територій Альона Бабак наголосила, що процес об’єднання громад не є механічним. За її словами, необхідно запитувати у громад, в який спосіб їм краще об’єднуватися. Міністр зазначила, що уряд підготував пропозиції до критеріїв визначення ресурсної спроможності громад.

Успішне проведення реформи з децентралізації дасть змогу Україні наблизитися до набуття повноправного членства в ЄС — таку думку висловив голова профільного комітету Андрій Клочко.

Деякі експерти вважають, що запровадження інституту префектів посилить унітарність України, оскільки повноважні представники державної виконавчої влади на територіях матимуть право призупиняти акти органів місцевого самоврядування, які суперечать Конституції.

Це була перша офіційна презентація на цю тему. А робота над Концепцією змін до Конституції в контексті реформи з децентралізації триває.

Тож можемо підсумувати словами Прем’єр-міністра Олексія Гончарука, який під час наради з представниками Асоціації міст України заявив: «Реформа з децентралізації точно продовжуватиметься! І в її рамках громади отримають більше повноважень».