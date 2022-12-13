Відновлення та розвиток українського органічного виробництва, підтримка підприємців в умовах російської агресії, експорт, удосконалення законодавства та гармонізація його з європейськими нормами. Ці теми обговорили днями на засіданні керівної групи проєкту «Німецько-українська співпраця в галузі органічного сільського господарства» друга фаза проєкту (COA-II), повідомляє офіційний сайт Мінагрополітики.

У заході взяли участь представники федерального міністерства продовольства та сільського господарства ФРН, Міністерства аграрної політики та продовольства України, Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, експерти галузі.

«У цей нелегкий для України час підтримка проєкту «Німецько-українська співпраця в галузі органічного сільського господарства» надважлива. Щиро дякуємо за тривалу плідну співпрацю. Зокрема, за експертну допомогу в процесі імплементації європейського законодавства у галузі органічного виробництва. А також за сприяння організації навчання операторів ринку», — зазначив заступник міністра аграрної політики та продовольства Маркіян Дмитрасевич.

У виступі він відзначив спільну роботу з Фондом майбутнього. Разом із проєктом було організовано надання екстреної допомоги для сільського органічного господарства в Україні. Кошти спрямували на підтримку виробників, постраждалих внаслідок війни.

«У межах цієї кампанії фінансову допомогу отримали 170 підприємств — органічних виробників та організацій сектору. Загальна сума підтримки становила 560 тисяч євро», — додав Маркіян Дмитрасевич.

Наші партнери оперативно відгукуються злободенні виклики, які постають перед вітчизняними аграріями. Окреслюючи перспективи роботи на наступний рік, учасники засідання керівної групи проєкту виокремили одну з них: надання українській стороні портативних батарей аварійного живлення. Друзі України планують і надалі підтримувати впровадження органічного закону України, проводити практичні заходи для контролю в галузі сільського господарства, підтримувати підприємства та організації в галузі органічного сільського господарства, а також реалізовувати освітні проєкти.

У межах програми федеральне міністерство продовольства та сільського господарства Німеччини / BMEL надає підтримку країнам-партнерам у розбудові ефективного та ресурсоощадного сільського господарства та харчової промисловості. Проєкт COA орієнтований на сприяння розвитку органічного сільського господарства.

Днями відбулася координаційна зустріч керівництва Міністерства аграрної політики та продовольства України з міжнародними партнерами з Канади, Франції та Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (ФАО) та іншими.

Маркіян Дмитрасевич поінформував партнерів про стан збиральної та посівної кампаній і повідомив про нагальні потреби аграрного сектору. Він розповів, що для проведення весняної посівної кампанії фермерам необхідне високоякісне насіння. Також є гостра потреба в альтернативних джерелах живлення, щоб забезпечити безперебійну роботу аграрних підприємств.

Відділ аналітики

«Урядового кур’єра»