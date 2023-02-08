31 січня навідалася до 28-го відділення Укрпошти в Рівному із п’ятьма звичайними лампочками, щоб обміняти їх на енергоощадні. У центрі зали побачила напис «Обмін лампочок» і двох людей. Обоє пенсіонерів прийшли з паспортами й ідентифікаційними кодами, тож без жодного ажіотажу оновили запаси лампочок. Кажуть, ніде не реєструвалися, а вирішили просто прийти й побачити, чи запрацювала програма. Так само зробила і я, повернувшись додому з новенькими лампочками.

Рівнянка Софія Гуз зареєструвалася на обмін у за стосунку «Дія» й того самого дня отримала повідомлення: може прийти на Укрпошту і обміняти лампочки. У Рівному це можна зробити у всіх 23 відділеннях — урядову програму втілюють в обласних центрах.

«Ми отримали 180 тисяч LED-ламп, забезпечили всі відділення обласного центру і передаємо в райони. Економія істотна

Загалом же на території області плануємо обміняти понад 2 мільйони ламп», — розповів директор Рівненської дирекції Укрпошти Вадим Мосаковський. Наступний етап — районні центри, а наприкінці лютого лампи з’являться і в селах.

«Такі кроки дадуть змогу зекономити в області 30—40 мегават електроенергії. Цей ресурс буде вивільнено для населення та роботи наших найбільших підприємств», — каже начальник Рівненської ОВА Віталій Коваль.

У межах держави, за попередніми підрахунками, економія має становити до півтора гігавата. Уся електроенергія, яку виробляють в Україні, — це 15 ГВт. Тобто через програму обміну лампочок можна зекономити до 10% ресурсу.

Програма запрацювала з ініціативи Президента Володимира Зеленського, щоб знизити навантаження на енергосистему та скоротити дефіцит електроенергії для споживачів. Обмін проходить за підтримки Європейського Союзу, який уже профінансував 30 мільйонів LED-ламп. Ще 5 мільйонів ламп надасть уряд Франції. Щоправда, експерти ставлять питання, чи варто було поширювати програму на всіх українців, зокрема тих, хто може придбати енергоощадні лампи. Ситуація виникла сама собою. У Рівному в перші дні чинності програми просто зникли з продажу звичайні лампочки: люди скупили їх, щоб обміняти. Однак адекватний до нинішньої енергетичної ситуації крок уперед зроблено.

Перші в енергозбереженні

Кілька років за підсумками соціально-економічного розвитку регіонів, які підбиває уряд, Рівненщина тримає першість за напрямом «Відновлювана енергетика та енергоефективність». Нині чинна обласна комплексна програма з енергозбереження на 2018—2025 роки. Вона передбачає відшкодування відсотків за кредитами, залученими на заходи з енергозбереження в житловому секторі, й за тими, які залучають юридичні особи (зокрема ОСББ та ЖБК). А оснащення багатоквартирних житлових будинків приладами обліку теплової енергії в області наближається до 100%.

Енергозбереження з перших років незалежності пропагують на Рівненщині як філософію. Відбувається поступовий відхід від газу та його заміщення місцевими видами палива, термомодернізація будинків (область — активний учасник урядових програм «теплих» кредитів та «Енергодім»), спорудження об’єктів з економією ресурсів. А ще — відкриття центрів енергоефективності, де люди вчаться економити. Приміром, у Рівному такий центр, який працює на всю область, відкрили в переддень повномасштабного російського вторгнення. Тут пройшов уже не один тренінг, який дав конкретний результат. Скажімо, для рівненських ОСББ, які обслуговують 41% будинків (в самому Рівному цей показник значно вищий).

Обласна державна адміністрація й цього року зберегла всі програми підтримки багатоповерхівок і навіть планує їх розширити. Для учасників програми «Енергодім» цього року передбачили в обласному бюджеті 3 мільйони гривень. Зупинятися у зниженні залежності від енергоносіїв не будуть. Генератори для котелень, альтернативне опалення та новітні когенераційні установки — ось наші пріоритети. Про це голова ОВА Віталій Коваль розповів голові правління Нафтогазу Олексієві Чернишову, який днями відвідав область. Він повідомив, що компанія вже розпочала підготовку до наступного осінньо-зимового періоду, роблячи акцент на видобутку українського газу.

Наприкінці минулого року в обласному центрі запрацювала когенераційна установка, яка виробляє не лише тепло, а й електроенергію. Її потужність 1МВт електричної та 1,2 МВт теплової енергії.

«Будемо масштабувати це на всю область. Маємо забезпечити ще близько 40 МВт додаткової потужності, щоб не залежати від відімкнень електроенергії. Децентралізована електрогенерація — це наша відповідь на блекаут та ракетні обстріли окупантів», — зазначив Віталій Коваль.

Нині на розгляді у Верховній Раді законопроєкт №4527, який створить умови для переходу України на сучасну високоефективну когенерацію з дотриманням європейських норм. На Рівненщині цю перспективну справу вже започаткували. На повній альтернативі живе й працює 40-тисячне Дубно: за словами міського голови Василя Антонюка, йшли до цього не один рік зокрема через участь у програмах.