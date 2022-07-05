Конференція з відновлення України URC2022, яка вчора розпочала роботу у швейцарському місті Лугано, проходить за безпрецедентних заходів безпеки. Адже сюди для обговорення кроків з відбудови України приїхали делегації Міжнародного валютного фонду, Світового банку, Ради Європи, Європейського банку реконструкції і розвитку, урядовців з понад 35 країн, а також представників великого бізнесу. Тому Федеральна рада Швейцарії, яка офіційно організовує захід, схвалила додаткове розгортання до 1,6 тисячі військовослужбовців збройних сил, а також тимчасове обмеження на використання повітряного простору в зоні проведення заходу.

Головна мета URC 2022 полягає в тому, щоб дати змогу українському урядові представити свій план відновлення країни та обговорити його із союзниками. Обговорення питань відновлення України в межах URC2022 відбувається за чотирма основними напрямами: соціальним, економічним, екологічним та інфраструктурним. Як очікують, за підсумками обговорень шляхів та пріоритетів відновлення буде ухвалено «Декларацію Лугано».

Пропонуємо національний план

Нашу державу на конференції в Лугано представляють глава уряду Денис Шмигаль і міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Відкрив захід Президент Володимир Зеленський, який звернувся до учасників зустрічі через відеозв’язок. Президент закликав усі цивілізовані країни долучитися до національного плану відбудови України, що згодом стане історичним свідченням того, хто допомагав нашій державі, повідомляє Укрінформ.

«Ще навесні ми пропонували нашим партнерам приєднатися до проєкту відбудови України. Уже тоді було зрозуміло, що це буде найбільший проєкт нашого часу: економічний, технологічний, націо­нальний і, головне, світоглядний. І я вдячний країнам, які сприйняли позитивно наші пропозиції взяти шефство над регіонами, містами або галузями, які постраждали від війни», — сказав він.

Володимир Зеленський подякував Данії, яка вже висловила готовність узяти шефство над відбудовою Миколаєва, і Великій Британії — за інтерес до відбудови Київської області. Він подякував Єврокомісії за ініціативу створити спеціальну європейську платформу відбудови України. Однак, на переконання Президента, всі ці ініціативи мають бути в єдиній системі, в якій не тільки потреби, а й почуття українців стоятимуть на першому місці.

«Тому Україна пропонує свій національний план відбудови, на фундаменті якого можна буде реалізувати кожну ініціативу, кожну ідею, а також повністю, раціонально і саме в українських інтересах використовувати кошти, які будуть спрямовувати на відбудову», — заявив глава держави.

Серед ключових принципів у проєкті відбудови Президент назвав максимальну безпеку, максимальну технологічність, максимальне дотримання екологічних стандартів, максимальне застосування зелених технологій, максимальну спрямованість на інтереси громад і максимальну прозорість у плануванні та використанні коштів.

«Також має бути максимальне укорінення проєкту відбудови в реальному економічному житті України, щоб результати відбудови працювали довгостроково. А отже, це створення робочих місць і нових виробництв в Україні, локалізація вашого бізнесу в Україні. Звичайно, йдеться не лише про відновлення матерії життя, а й про інституціональний розвиток», — виклав бачення української сторони Президент.

Особлива відповідальність Європи

Виступаючи на конференції, очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що інвестиційні процеси у відбудову України мають іти паралельно із процесом реформ. «Прогрес і демократичний розвиток України зі 2014 року очевидний», — сказала вона, зауваживши, що наша країна стала єдиною державою у Східній Європі, яка ухвалила антиолігархічний закон. Урсула фон дер Ляєн назвала історією успіху українську реформу з децентралізації, досягнення у створенні систем електрон­них адміністративних послуг та кіберзахисту. За її словами, підсумки і досвід цих реформ «будуть безцінними під час відбудови».

«Виклики, які постали перед Україною, дуже серйозні, але вони не є нездоланними. Україна може вийти з цієї війни сильнішою, сучаснішою, з ліпшою системою судової влади, зеленою економікою і цифровізованими адміністративними системами. Це країна, про яку мріяли такі українці, як Роман Ратушний», — сказала Урсула фон дер Ляєн.

Європа має особливу відповідальність перед Україною, і прой­де поряд з нею кожен крок цього шляху. «Ми хочемо, щоб Україна стала членом ЄС. Українці дуже мотивовані, щоб рухатися у цьому напрямі, і ми зробимо все, щоб їх підтримати», — пообіцяла Урсула фон дер Ляєн.

Вона зазначила, що ЄС давно вже тісно співпрацює з Україною, а тепер, коли Україна офіційно стала кандидатом на вступ до ЄС, ця робота ще більше інтенсифікується. За словами голови Єврокомісії, восени партнери нашої краї­ни проведуть міжнародну конференцію, «на яку зберуться найкращі спеціалісти в галузі відновлення та відбудови». На її думку, такий захід стане важливим меседжем для інвесторів. Вона висловила впевненість, що російська влада програє у цій війні.

«Мета кремля — військове та економічне знищення України. Вони хочуть унеможливити існування України як держави. Але ми не можемо і ніколи не допустимо, щоб це сталося», — заявила Урсула фон дер Ляєн.

Відбудова у три етапи

План відновлення України під час виступу оприлюднив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, цей план складається із трьох етапів, і у його межах після перемоги у вій­ні треба буде реалізувати тисячі проєктів з відбудови. «План відновлення України розділений на три ключові етапи. Перший — це відновлювати тут і зараз те, що можливо і що є критичним для життя людей. Друга частина — це швидке відновлення, оскільки кількість зруйнованих об’єктів навіть базової інфраструктури величезна», — сказав Прем’єр. Він додав, що на другому етапі йдеться про ремонт шкіл, лікарень, будівництво тимчасового житла, повернення життя у зруйновані міста і громади. «Третій етап цього плану — це довгострокова трансформація. Вона стосується всіх галузей, починаючи з освіти, медицини і завершуючи зеленим переходом та новим військово-промисловим комплексом», — пояснив глава уряду.

Він наголосив, що основа відновлення України — люди, економіка та інфраструктура. Денис Шмигаль повідомив, що Національна рада з відновлення України розробила 24 томи напрацювань: за шість тижнів понад три тисячі українських та міжнародних експертів, посадовців, парламентарів напрацювали «тисячі сторінок бачення того, яку країну ми будуємо і як будемо відновлювати Украї­ну». Глава уряду акцентував, що за успішними прикладами відновлення завжди стоять міжнародні партнери, які допомагають на цьому шляху.

Детальніше про перебіг та дискусії на конференції в Лугано читайте в наступному номері «УК».