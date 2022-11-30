Полтавці завжди вміли заробляти гроші, а тому навіть нині, коли бізнес і підприємства працюють упівсили, міська скарбниця не порожня. На кінець року в ній є певний невикористаний залишок, який планують спрямувати на задоволення потреб українських захисників. Це повідомив Полтавський міський голова Олександр Мамай. Він зазначив, що проєкти рішень, які стосуються надання права на розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Полтавської громади на депозитах у 2023 році, і про надання права на придбання державних цінних паперів (військових облігацій) депутати обговорять на найближчій сесії міської ради.

З миру по нитці — військовому однострій

«Маємо у середньому вільний залишок 100 мільйонів гривень. Щоб він не лежав до лютого 2023-го, хочемо на сесії купити три- або шестимісячні військові облігації».

Військові облігації внутрішньої державної позики — це цінні папери, які уряд випустив для підтримки ЗСУ та економіки України під час війни. Це майже як депозит, але не в банк, а у країну з гарантованим поверненням коштів з відсотками.

Щоб міську владу не звинувачували, що вільні кошти вона вкладає в облігації та на банківські рахунки, Олександр Мамай додав, що на міську програму «Спротив» спрямовано 150 мільйонів гривень, із яких понад 100 мільйонів уже витрачено. Він сподівається, що решту витратять за призначенням до кінця року.

Раніше депутати Полтавської обласної ради на позачерговій сесії підтримали проєкт рішення «Про внесення змін до програми розвитку місцевого самоврядування у Полтавській області на 2021—2023 роки». Нова редакція передбачає збільшення видатків на підтримку територіальної оборони на 50 мільйонів гривень — із 84,3 до 134,3 мільйона. Виконавець — управління майном обласної ради — має за ці кошти придбати військове та медичне обладнання, будівельні матеріали й інструменти.

Українським захисникам за кошти обласного бюджету закупили й передали чимало зимового одягу, взуття, термобілизни, наметів, обігрівачів, енергогенеруючих приладів тощо.

Благодійний фонд Helpgroup зібрав майже мільйон гривень і придбав дрон DJI Matrice 30 T, зарядну станцію та вісім батарей. Цей дрон має тепловізор, за допомогою якого створює 3D-карту поверхні. Це дає змогу розпізнати всі ворожі споруди, окопи, бліндажі на відстані 7 кілометрів. Прилад передали аеророзвідці 127 бригади ЗСУ. Тепер фонд збирає кошти на два автомобілі для підрозділів аеророзвідки. Їх використовуватимуть не тільки для транспортування військових, а й для запуску бойових дронів.

Багато роблять для захисту України сільські громади, наукові колективи, господарства, установи, працівники культури, релігійні спільноти. Очільник полтавської чоловічої братерської організації «Лицарі Колумба» Євген Хайлов розповів, що організація передала ЗСУ 40 автомобілів різного призначення: «Це і вантажівки, й мікроавтобуси, й позашляховики та пікапи. Ми забезпечили наших армійців різними матеріально-технічними засобами — від медичних до технічних, — які зроблять наших військових ефективнішими на полі бою».

Народний автомобіль для армії

За словами пана Євгена, вони намагаються купувати один-два транспортні засоби щомісяця. Придбавають і запчастини для ремонту. У жовтні отець Ярослав Гуляк та віряни з міст Млада Болеслав та Мельник у Чеській Республіці придбали автомобіль для капелана полтавської 5 батальйонної тактичної групи 81 десантно-штурмової бригади Максима Кролевського.

Отець Максим радіє: «Дуже вражений щирою допомогою українців, вірян нашої церкви в Чехії. Переконаний, що цей кросовер допоможе мені краще та ефективніше послужити ЗСУ на місці їхньої дислокації та в зоні ведення бойових дій».

У листопаді полтавський осередок «Лицарів Колумба» придбав для потреб ЗСУ черговий автомобіль з Німеччини — бус Volkswagen T5.

Полтавські волонтери збирають теплі рукавиці та шкарпетки різних розмірів для наших бійців на передовій, передають на фронт пічки, медикаменти, намети, свічки, ліхтарики, консерви, генератори.

Ми вже повідомляли в матеріалі «Перемога кується в тилу» («УК» №226 за 21 жовтня) про восьмирічного полтавця Сашка Кушнірова, який передав на потреби ЗСУ всі свої заощадження — 5000 гривень, що їх заощаджував упродовж чотирьох років. А нещодавно на в’їзді до села Дейманівка Пирятинської громади сільські хлопчаки Богдан та Костя Ющенки, Руслан Таран, Богдан Устенко й Іванко Коваленко організували блокпост, на якому збирали кошти для ЗСУ. Хто проїздив повз, мав змогу долучитися до доброї справи: вкинути в надійно закупорену скляну банку гроші.

Дейманівці та гості села підтримали юних волонтерів, і швидко наповнили банку. Уміст діти особисто передали нашим військовим. Їм у цьому допоміг староста Дейманівського старостинського округу Юрій Семененко, відвізши на зустріч із воїнами. Там хлопчакам провели екскурсію, дозволили посидіти в бронеавтомобілі «Ватра». Показали відео справжніх боїв наших військових із ворогом на сході держави. Потім командир військової частини Анатолій Блажко подякував дітям і вручив грамоти, балаклави та шеврони. Наостанок втомлених та щасливих хлопчаків пригостили гарячим смачним солдатським обідом. Отримані кошти — 3455,5 гривні військові пообіцяли використати на відновлення бойової техніки.