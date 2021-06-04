Цього року на Полтавщині весняно-польова кампанія розпочалася, як завжди, вчасно. Проте роботу стримували рясні зливи, подекуди із градом, що завдав господарствам збитків. І така нестабільна прохолодна погода тривала весь травень. Попри це, на 28 травня аграрії області посіяли майже 1208 тисяч гектарів ярих сільськогосподарських культур, зокрема майже 95 тисяч гектарів ранніх ярих, 25,5 тисячі гектарів цукрових буряків і 384 тисячі — соняшнику. Посіяли на понад 615 тисячах гектарів, або 97% прогнозу, кукурудзи, на майже 87 тисячах гектарів, або 92% прогнозу, сої. На цьому тижні, якщо на заваді не стануть непередбачувані обставини, сівбу ярих сільськогосподарських культур на Полтавщині буде завершено.

Буде хліб і до хліба

Загалом в області під весняний засів відвели 1,4 мільйона гектарів, з яких 752,6 тисячі зайняли ярими зерновими та зернобобовими культурами.

Нарешті вдалося призупинити тенденцію до зменшення площ під озимими зерновими. Під урожай 2021 року в господарствах усіх категорій посіяли 271,4 тисячі гектарів озимих, що на 23,3 тисячі гектарів більше, ніж торік. У структурі посівних площ перевагу надають ринково орієнтованим культурам — кукурудзі на зерно, сої, соняшнику.

У розрізі основних сільськогосподарських культур найбільші площі зайняли кукурудзою на зерно — 648,2 тисячі гектарів, соняшником — 384 тисячі гектарів, соєю — 120,1 тисячі гектарів. Буде посіяно 77 тисяч гектарів ячменю, 83,7 тисячі гектарів картоплі та овочевих культур, із них: бульби — 54,2 тисячі гектарів, кормових — 88,7 тисячі гектарів.

Зерновий клин становитиме 1 мільйон 9 тисяч гектарів, або 58,7% у структурі посівних площ, що на торішньому рівні. За оперативними даними, площа посіву круп’яних становитиме майже 8 тисяч гектарів, із них: гречки — 2,1 тисячі гектарів, проса — 5,8 тисячі гектарів. Це теж майже стільки само, як торік.

Не підживиш — не виросте

Заступник директора департаменту агропромислового розвитку Полтавської облдержадміністрації Олег Палій розповів «Урядовому кур’єру», що сільськогосподарські товаровиробники області створили необхідну базу для проведення комплексу весняно-польових робіт. Вони вчасно подбали про їхнє фінансування, матеріально-технічне забезпечення, наявність і готовність техніки, посівний матеріал. Важливо, що сіяли здебільшого насінням високих репродукцій. Потреба у насінні ярих культур — 54,2 тисячі тонн, забезпеченість — 100%.

Достатньо на ринку й мінеральних добрив. Господарства придбали їх понад 75 тисяч тонн, що становить 90,5% потреби. Закупівля добрив триває. Її темпи вищі, ніж під час торішньої посівної кампанії, близько на 40 тисяч тонн.

Потреба в засобах захисту рослин становить 2870 тонн, придбано 2890 тонн, або 100,7% необхідного.

Для проведення комплексу весняно-польових робіт 2021 року в період з березня по червень сільгосппідприємствам області знадобилося 23,6 тисячі тонн дизпалива й 6,7 тисячі тонн бензину. Порівняно з минулим роком вартість пального зросла: дизелю — на 30,3%, бензину — на 31,1%.

Трактор для фермера

Сільськогосподарські підприємства області під час посівної оновлювали свій машинно-тракторний парк. За 11 місяців 2020 року 256 із них скористалися державною бюджетною програмою «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників» за напрямом «Часткова компенсація вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва». Придбали 542 одиниці техніки на загальну суму 125 мільйонів 598 тисяч гривень і отримали компенсацій з державного бюджету на суму 36 мільйонів 333 тисячі гривень. Тож Полтавщина увійшла до трійки областей, які найактивніше беруть участь у цій програмі.

За грудень минулого року та січень — березень нинішнього 138 підприємств області придбали 214 одиниць техніки на суму понад 75 мільйонів гривень і отримали більш ніж 15,5 мільйона гривень компенсацій.

Протягом 2020 року за напрямом обласної програми «Технічне переоснащення» малі фермерські господарства придбали 18 тракторів вітчизняного виробництва, компенсація з обласної скарбниці становила 2,5 мільйона гривень.

Кредитні програми для села

З початку року в області оформили 54 аграрні розписки, що дало змогу залучити в галузь майже 400 мільйонів гривень додаткових фінансових ресурсів. Це на 50% більше, ніж за відповідний період торік. 26% аграрних розписок оформили фермерські господарства. У такий спосіб обласна влада підтримує малих і середніх сільгоспвиробників.

Станом на 1 квітня цього року в межах державної програми «Доступні кредити 5—7—9» уповноважені банки із суб’єктами господарювання в агропромисловому комплексі області уклали 61 угоду на суму 56,5 мільйона гривень. Якщо торік аграрний сектор Полтавщини цією програмою користувався не досить активно, то нині кількість користувачів збільшилася до 70%.

2021 року на проведення комплексу весняно-польових робіт в області залучили 478,5 мільйона гривень кредитних коштів, що на 231,7 мільйона гривень більше, ніж 2020-го. За програмою «Фінансова підтримка заходів у агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів» із державного бюджету за січень — березень цього року сільгоспвиробникам області за фактично сплачені відсотки відшкодували 5,2 мільйона гривень.