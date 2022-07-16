Міжнародна конференція щодо притягнення росії до відповідальності за злочини в Україні почалася в Гаазі приблизно за годину після того, як росіяни здійснили ракетні удари по центру Вінниці, внаслідок яких загинуло понад 20 осіб, серед них діти. Учасники конференції з понад 40 країн погодилися, що ці та інші страшні злочині, які російська армія скоїла в Україні за наказом путіна, потребують скоординованого розслідування, щоб усіх винних у них заслужено покарати.

Росія скоює ракетний терор

«Сьогодні вранці російські ракети вдарили по нашому місту Вінниці. Звичайне мирне місто. Крилаті ракети влучили у дві громадські будівлі. Розбито житлові будинки, медичний центр — у ньому пожежа. Палали машини, трамваї. Це зухвалий акт російського терору», — сказав в онлайн-виступі перед учасниками конференції Президент України Володимир Зеленський, повідомляє пресслужба ОПУ. Він пригадав злочини, які російська армія скоїла в Маріуполі та Бучі. «Світ бачить російський ракетний терор. Буквально у прямому ефірі всі можуть бачити, як російська артилерія спалює міста на Донбасі та руйнує цивільну інфраструктуру в Харкові та на півдні нашої держави», — сказав Президент.

Він переконаний, що за «цей первинний, початковий злочин збройної агресії має бути обов’язкове й принципове покарання для всіх російських злочинців».

Президент наголосив, що за тисячами злочинів, скоєних під час війни росії проти України, стоїть одна й та сама група осіб — «ті, хто віддає злочинні накази, хто завжди однаково бреше, хто вже дев’ятий рік думає, як зробити всім навколо гірше й боляче, як завдати іншим державам і народам більше втрат. Життя й достаток

цієї групи осіб забезпечується іншими особами — фізичними та юридичними, активами, які на них записані, майном, яким вони володіють відкрито або приховано, грошима, які вони заховали в різних юрисдикціях та різних формах — приватній, державній або квазідержавній». Тому Україна виступила з пропозицією створити спеціальний компенсаційний механізм, який дав би змогу конфіскувати заморожені на Заході російські активи для повоєнної відбудови України.

Статус не врятує путіна від покарання

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав учасників конференції створити спеціальний трибунал щодо злочину агресії проти України. Його робота дала б змогу притягнути вище військове та політичне керівництво росії до відповідності.

«Висловлюся гранично ясно: Україна звинувачує росію у скоєнні злочину агресії. Разом з іншими державами, організаціями та інституціями ми використаємо всі доступні інструменти, щоб добитися справедливості для тисяч невинних жертв цього злочину, і ми не покладатимемо рук, допоки винних не притягнуть до відповідальності»,— заявив міністр.

Він пояснив, що в той час, як міжнародне кримінальне правосуддя має достатні інструменти для розслідування воєнних злочинів, злочинів проти людяності та геноциду, наявні інституції постають перед об’єктивними правовими перешкодами у розслідуванні злочину агресії проти України. Тому Київ запропонував міжнародним партнерам укласти угоду про створення такого органу.

Українська сторона виробила кілька головних принципів, за якими має діяти майбутній спецтрибунал. За словами Дмитра Кулеби, він має базуватися на правилах і підходах, які застосовує Міжнародний кримінальний суд, і розслідувати та переслідувати злочини агресії проти України, скоєні на її території. Юрисдикція спецтрибуналу поширюватиметься на всі події від початку російської окупації Криму, тобто з лютого 2014 року. Цей орган має бути наділений юрисдикцією

щодо тих фізичних осіб, які здійснюють ефективний контроль або безпосередньо керують політичними чи воєнними діями держави. Статус глави держави чи будь-яка інша висока державна посада підсудного не звільнятиме його від кримінальної відповідальності.

День у день кількість злочинів зростає

«Світ був шокований зображеннями невинних мирних людей, яких було страчено зі зв’язаними за спиною руками, і повідомленнями, як жінок і чоловіків ґвалтували, змушуючи членів їхніх родин на це дивитися», — заявив у виступі міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра. За його словами, Нідерланди підтримують створення спецтрибуналу з розслідування воєнних злочинів в Україні, оскільки ні Україна, ні росія не є членами Міжнародного кримінального суду. «Ми повинні заповнити цей вакуум, адже МКС не має у цих справах усієї необхідної юрисдикції», — зазначив міністр.

Заступниця держсекретаря США Узра Зея сказала, що у хвилини, коли триває конференція, російська армія коїть страхітливі злочини в Україні, нарощуючи інтенсивність. «День у день кількість злочинів збільшується: зґвалтування, тортури, позасудові страти, зникнення, депортація, напади на школи, лікарні, дитячі майданчики, житлові будинки, зернові сховища, станції водо- та газопостачання», — перелічила вона злочини російської армії.

Головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан вважає, що надія на створення спецтрибуналу є, оскільки на підтримку цього кроку висловилося понад 40 країн, котрі вимагають покарати винних за злочини в Україні. «У такий час закон не може бути спостерігачем, закон не може відпочивати, зручно примостившись у Гаазі», — сказав Карім Хан.

За підсумками конференції країни-учасниці підписали політичну декларацію і зобов’язалися працювати разом для розслідування воєнних злочинів, скоєних в Україні. Серед підписантів — країни-члени ЄС, Велика Британія, США, Канада, Мексика й Австралія. Декларація передбачає створення спеціальної групи, яка стежитиме, щоб справи, які розслідуватимуть, не дублювали одна одну. Документ передбачає проведення тренінгів для українських прокурорів та розширення кількості груп кримінальних експертів, які працюють в Україні. Країни-учасниці обіцяють 20 мільйонів євро для підтримки діяльності Міжнародного кримінального суду, Офісу Генпрокурора України та органів ООН, які допомагатимуть вести розсліду­вання.