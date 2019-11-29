Протягом останніх років у нашій країні чимало шосейок стали сучасними, що дуже важливо. Адже ця інфраструктура позначається на питаннях економічних, соціальних та екологічних, а також від її якості залежить безпека перевезень. Стан доріг матиме неабияку значущість і під час адміністративно-територіальної реформи, коли чимало залежатиме від сполучення між населеними пунктами в кожній об’єднаній територіальній громаді та між ОТГ і районними центрами. На Вінниччині за сучасними технологіями ремонтують дороги.

У пріоритеті міжнародні траси

Цього року в області, щойно погодні умови стали сприятливими, взялися робити поточний середній та капітальний ремонт на дорогах загального користування державного значення та місцевих. Звісно, основну увагу зосередили на міжнародних трасах, якими користуються всі. Це М12 Стрий — Тернопіль — Кропивницький — Знам’янка, яка входить у проєкт Go Highway, що поєднуватиме чорноморські порти Одеси та Миколаєва з польським містом Гданськ на Балтійському морі, а також М21 Виступовичі — Житомир — Могилів-Подільський. Протяжність першої на території області становить понад 185 кілометрів, а інтенсивність руху нею сягає майже 14 тисяч автомобілів за добу. Протягом двох попередніх років на ній за сучасними технологіями якісно оновили понад 92 кілометри. А цього року капітальним і поточним середнім ремонтом було охоплено ділянки від Вінниці в напрямку Умані. За словами начальника служби автомобільних доріг у Вінницькій області Ігоря Корольчука, на М12 виконано великий обсяг робіт згідно з графіком. А на М21 всі об’єкти, передбачені на цей рік, завершили. Зробили і немирівську транспортну розв’язку.

Її було побудовано у кінці 1970-х і відтоді не ремонтовано. Тож цей об’єкт був чи не найскладнішим. На шляхопроводі поклали сучасне асфальтове покриття.

«На ділянці транспортної розв’язки влаштовано додаткові опори, з кожного боку по три балки прогонової будови в кожному прольоті, а також нову монолітну плиту й нові деформаційні шви, опорні частини й нове покриття, бар’єрне огородження. Ширина проїзду до ремонту становила 10,8 метра, а після —17 метрів. Ми збудували розв’язку як шляхопровід за 4,5 місяця», — розповів керівник Мостобудівельного загону 112 Сергій Порожнюк.

Загалом завершили ремонт на понад 73 кілометрах. Ігор Корольчук зазначив, що до кінця року буде введено в експлуатацію решту запланованих об’єктів. За великим рахунком, наступного року на дорозі М12 залишається зробити поточного середнього та капітального ремонту 19 кілометрів і два мости. Тоді вся вона на території області буде гладенькою. А на М21 ще треба докласти чимало — відремонтувати 89 кілометрів.

«Важливість М12 зрозуміла — це проєкт Go Highway. Надалі ми сконцентруємо увагу на регіональних дорогах, які повинні забезпечувати належну комунікацію наших населених пунктів, зокрема в ОТГ. Спів­працюватимемо з міжнародними фінансовими організаціями, щоб інтенсифікувати процеси і залучити додаткові кошти, не чекати можливостей фінансування, а знаходити комбінацію поєднання державних коштів і тих, які можна залучити від міжнародних фінансових організацій. Нам треба якомога швидше відновити дорожню інфраструктуру. Це запорука ефективного розвитку територій», — зазначив під час ознайомлення з перебігом робіт голова Вінницької обл­держадміністрації Владислав Скальський.

Фінансування збільшилося

У добрих дорогах зацікавлені всі. В області на місцевих автошляхах загального користування збільшилися обсяги робіт з експлуатаційного утримання та проведення значно серйозніших за значущістю робіт. Дуже важливо, що до спільної справи долучаються органи самоврядування, які цього року на умовах співфінансування надали майже 22 мільйони гривень. Важливо тому, що у тій чи тій територіальній громаді люди бачать, що разом дбаємо. Якщо ще кілька років тому в сільській місцевості раді були тому, що засипають ямки або ставлять латки, то цього року відновили 36 кілометрів. Це небагато, та зрушення очевидні.

За словами начальника управління дорожнього господарства облдержадміністрації Олега Бабія, на місцеві дороги та штучні споруди на наступний рік передбачено 1 мільярд 262 мільйони гривень. Такого фінансування місцевих автошляхів ще не було. Передбачено капітальний ремонт п’яти ділянок (і вже проведено процедури закупівлі на розроблення проєктно-кошторисної документації) загальною протяжністю 17 кілометрів, на що буде спрямовано 445 мільйонів гривень. Частина об’єктів щодо проведення поточного середнього ремонту перехідна, тому з настанням сприятливих погодних умов там відразу працюватимуть. На це передбачено майже 380 мільйонів гривень: таким ремонтом буде охоплено 46 кілометрів. Істотно, що наступного року 70% коштів спрямують на якісне поліпшення (капітальний і поточний середній ремонт), а решта — на експлуатаційне утримання.

Це переломний момент щодо бачення значущості місцевих автошляхів.

«В області намагаються застосовувати комплексний підхід до ремонту доріг місцевого значення і мостових споруд: це питання безпеки руху й ефективного розвитку інфраструктури регіону. Однак укотре не все відразу: якщо, скажімо, в ремонт певного мосту сьогодні вкласти певну суму — це одне, бо через пів року вона збільшиться удвічі-втричі. Мостів в області 780, а фінансові можливості обмежені. Тож є черговість, однак помітний і прогрес.

Цього року в нас у роботі 13 мостів. На наступний рік заплановано відновити ще шість. Це менше, але протяжність їх більша і відповідно буде спрямовано більше коштів — понад 60 мільйонів гривень», — зазначив Олег Бабій.

Принагідно зауважимо, що дорожники ретельно підготувалися до утримання та експлуатації автошляхів узимку. Наприклад, філію «Немирівську дорожню експлуатаційну дільницю» облавтодору забезпечено технікою та необхідними засобами. Нове обладнання придбано у межах виконання державної програми, спрямованої на забезпечення якісної інфраструктури України.

«Філія займається експлуатаційним утриманням автомобільних доріг державного і місцевого значення. Ми вже підготувалися до зимового періоду. Цьогоріч отримали два нових автомобілі з посипним обладнанням німецьких виробників. Переконаний, що цього року буде значно легше займатися експлуатаційним утриманням доріг. Є вісім автомобілів, необхідна техніка для чищення снігу. На сьогодні заготовлено майже 5 тисяч тонн піщано-соляної суміші», — сказав начальник філії «Немирівська ДЕД» Віктор Погребняк.