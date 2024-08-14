Наша держава завершить цю війну так, як потрібно українцям, і поверне собі безпеку. Це Президент Володимир Зеленський заявив у День молоді, зустрічаючись з учасниками Українського молодіжного форуму. У заході взяли участь Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, військові, волонтери, громадські активісти, спортсмени, митці, а також представники органів державної влади, дипломатичних місій та міжнародних організацій.

Усі напрями важливі

«Наші прекрасні покоління і вже ваші діти завжди матимуть в Україні як реалізувати свої таланти, відчути себе потрібними, потрібними передусім Україні, як забезпечити сім’ю і як дати освіту дітям. Це все абсолютно важливі речі, фундаментальні речі, які ми маємо забезпечити й забезпечимо. Я впевнений, ми це зробимо разом», — сказав глава держави.

Президент подякував хлопцям і дівчатам, які воюють і працюють заради України, підтримують оборону.

Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять усіх полеглих українців та українок.

За словами Володимира Зеленського, надзвичайно важливо поширювати у світі українські ідею та культуру, правду про ситуацію в нашій країні та страждання людей. Глава держави назвав великим досягненням те, що в умовах війни Україна зберегла інституційні спроможності освіти, і закликав робити все, щоб підтримувати освітній і культурний зв’язок між нашою країною та українськими громадами у світі.

Президент відзначив економічні та оборонні ініціативи молодих українців. Він наголосив, що молодь розробляє, виготовляє й постачає дрони і засоби РЕБ, а завдяки економічним проєктам підтримує державний бюджет.

Володимир Зеленський відзначив молодих українців та українок державними нагородами, зокрема орденами «За заслуги» ІІІ ступеня, «За мужність» ІІ та ІІІ ступенів та Княгині Ольги ІІІ ступеня.

Програм підтримки побільшає

Україна має державні програми, які працюватимуть ще активніше в інтересах молоді. Про це Президент заявив під час зустрічі з учасниками Українського молодіжного форуму. Зокрема, восени набудуть чинності зміни до програми «єОселя». Для українців та українок віком до 25 років буде передбачено зменшення першого внеску до 10%.

«Це справді хороша іпотечна програма. У ній передбачено 3% річних для військових, лікарів, учителів та правоохоронців і 7% річних — для інших категорій», — зазначив глава держави.

Для української молоді у вересні з’явиться нова програма грантів — 150 тисяч гривень на започаткування або розвиток власної справи. Крім того, запрацюють освітні гранти — програма підтримки абітурієнтів.

«Поступово уряд збільшуватиме наповненість коштами цієї та інших відповідних програм підтримки української молоді. Таких програм має бути значно більше. Будьте з Україною, будьте в Україні, і хай Україна завжди перемагає», — підсумував Володимир Зеленський.

Уряд формує нові підходи

За лідерства Президента України уряд формує молодіжну політику нового типу. Політику відкритих дверей та широких можливостей, політику свободи та самореалізації кожного молодого українця та українки. Про це зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, виступаючи на Українському молодіжному форумі — 2024 «Вільні мріяти!»

Прем’єр виокремив у цій молодіжній політиці три магістральні напрями. Перший — збереження та примноження людського капіталу.

«Цінуємо кожну людину як особистість, а не як одиницю у статистиці. Важливо, щоб кожен та кожна максимально розкрили свої таланти тут, в Україні. Наше завдання — дати молоді український проєкт майбутнього і заохотити тих, хто зараз за кордоном, повернутися додому», — зазначив Прем’єр-міністр і додав, що уряд розробляє і впроваджує відповідні ініціативи глави держави.

Другий напрям роботи, за словами Дениса Шмигаля, — інтеграція молоді у внутрішні процеси: від найвіддаленішої громади до столиці, від локальних проєктів до загальнодержавних стратегічних рішень.

«Особливий акцент — на відбудові. Наша молодь — один із драйверів відновлення, вона активно долучається до процесу вже сьогодні. Ми також говоримо про розширення економічних можливостей. Це програми підтримки молодих підприємців, навчання фінансової грамотності, допомога в пошуку першої роботи та здобуття трудового досвіду», — зауважив очільник уряду.

Третій напрям урядової політики — здоров’я та інклюзивність. Рухова активність, здорове харчування, психологічна стійкість, рівність, доступність, безбар’єрність.

«Це стосується простору наших міст і сіл, це стосується послуг, які надають держава та громада, це стосується можливостей у приватному секторі. Усі люди різні, але кожен та кожна має свої сильні сторони. Потрібні сприятливі умови, щоб їх проявити й утілити. Для цього ми працюємо і до цього прагнемо», — підкреслив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр привітав українську молодь зі святом і побажав, щоб кожен та кожна знаходили свій життєвий шлях і впевнено йшли ним до мети.

«Ми часто чуємо вислів, що наші молоді хлопці та дівчата — це наше майбутнє. Але я впевнений, що молодь — це не лише про наше майбутнє, це про наше сьогодення. У вас надзвичайно важлива місія: вивести Україну до економічного лідерства, завершити шлях до ЄС і євроатлантичної спільноти, утвердити роль України у світі як гаранта миру та безпеки», — наголосив Прем’єр-міністр.

Денис Шмигаль нагородив лауреатів премії Кабінету Міністрів України за особливе досягнення молоді в розбудові України.

Джерело: Офіс Президента

Департамент комунікацій Секретаріату КМУ