Учора під час виїзного засідання Кабінету Міністрів на Харківщині урядовці розглянули важливі соціально-економічні питання регіону. Відкриваючи засідання, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Харківщина серед регіонів, яким цього року надано найбільше коштів. «Майже 16 мільярдів гривень уже було спрямовано у вигляді субвенції», — зазначив глава уряду.

Один з важливих напрямів фінансування — будівництво фортифікацій, на яке додатково було надано 6 млрд грн.

«Стан виконання робіт — 99,9%. Побудовано і облаштовано майже 800 опорних пунктів. Міністерству оборони дано доручення, щоб усі фортифікації було обладнано дренажними системами для нормального водовідведення. Необхідні зміни в документацію внесено, і роботу цю виконано», — наголосив Прем’єр-міністр.

Ще одне питання, якому уряд приділяє багато уваги, — розмінування. Денис Шмигаль зазначив, що над очищенням області від мін та вибухонебезпечних предметів нині працюють майже 320 саперів з різних урядових організацій із застосуванням 24 машин механічного розмінування. Також до процесу долучено приблизно 400 саперів від неурядових та міжнародних організацій.

Прем’єр нагадав, що уряд запроваджує програми для повернення потенційно забруднених територій до продуктивного використання. Цього року відкрито ринок послуг із гуманітарного розмінування.

«Ми закликаємо аграріїв Харківської області скористатися перевагами ринку гуманітарного розмінування, завдяки якому вони можуть отримати 100% компенсації за розмінування своїх ділянок», — зазначив Денис Шмигаль.

Він повідомив, що триває відновлення пошкодженого ворогом житла. Так, за програмою «єВідновлення» уряд надав кошти для ремонтів осель більш ніж 26 тисяч родин Харківщини. Крім того, понад 600 мільйонів гривень спрямовано на ремонти багатоквартирних будинків в області.

«Допомагатимемо в цьому напрямі й надалі, адже відновлення житла залишається пріоритетом урядової програми швидкої відбудови», — наголосив Прем’єр-міністр.

Щоб люди були з теплом та світлом

Кабінет Міністрів докладає всіх зусиль, щоб у Харкові та регіоні люди були з теплом та світлом. На цьому наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час робочої поїздки в Харківську область. Він зауважив, що розвиток розподіленої генерації — один із ключових напрямів підготовки уряду до цього опалювального сезону.

«На Харківщині внаслідок численних російських атак було пошкоджено основні об’єкти теплогенерації. Щоб забезпечити людей теплом цієї зими, крім коштів, регіону було передано необхідне енергетичне обладнання», — зазначив Денис Шмигаль.

Разом з урядовцями Прем’єр-міністр оглянув газову модульну котельню потужністю 5 МВт, яку Україна отримала від ЮНІСЕФ. Роботи з її встановлення вже завершують. У планах — будівництво ще двох блоків потужністю 2 МВт і 20 МВт. За словами Дениса Шмигаля, це допоможе забезпечити теплопостачання для 4 тисяч жителів громади.

Прем’єр наголосив, що загалом для підготовки до опалювального сезону уряд спрямував Харківщині 2,4 млрд грн.

«На території області розгорнуто 913 пунктів незламності. Підприємства теплопостачання, водопостачання та водовідведення області мають більш ніж 1200 генераторів різної потужності. Теплопостачальників забезпечено 39 когенераційними установками», — повідомив глава уряду.

Безпечні умови для навчання

Пріоритетним напрямом роботи уряду залишається створення безпечних умов для навчання. На цьому наголосив Прем’єр-міністр України, оглядаючи будівництво та реконструкцію укриттів закладів освіти на Харківщині. Денис Шмигаль разом з урядовою командою відвідав будівництво захисної споруди одного з ліцеїв Харківської області, де навчається майже пів тисячі учнів. Глава уряду зазначив, що укриття має подвійне призначення, і в мирний час там можна проводити позашкільні гуртки для дітей, майстер-класи, семінари та тренінги.

Під час робочої поїздки урядовці ознайомилися з укриттям ще одного ліцею, яке облаштовано за підтримки уряду Бельгії.

«При цьому освітньому закладі діє молодіжний центр із соціальними, освітніми і психологічними послугами. Відзначив працівників центру за їхню роботу з дітьми», — повідомив Прем’єр-міністр.

Денис Шмигаль оглянув будівництво укриття закладу дошкільної освіти. Ця споруда матиме чотири основні навчальні приміщення, медичний пункт, їдальню, санітарні кімнати. Сам садок буде обладнано двома централізованими джерелами електричного живлення, а також генератором. Як підкреслив глава уряду, це забезпечить його повноцінну роботу в будь-яких ситуаціях.

«Будівництво та реконструкція укриттів у закладах освіти — для нас пріоритет, адже це один з важливих чинників безпеки під час освітнього процесу. Загалом на це Харківщині спрямовано рекордних 2,7 мільярда гривень», — наголосив Прем’єр.

«Зимова єПідтримка» — через Укрпошту

Українці продовжують активно долучатися до програми «Зимова єПідтримка». Через «Дію» вже подано понад 5 мільйонів заявок на отримання допомоги обсягом 1000 гривень. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час виїзного засідання Кабінету Міністрів. Він зазначив, що одержати державну допомогу за програмою «Зимова єПідтримка» вже можна і через Укрпошту. Понад 2 мільйони українців (зокрема отримувачів пенсій і субсидій) автоматично у відділеннях національного оператора поштового зв’язку отримають зазначену фінансову допомогу від держави.

Ще одна важлива соціальна програма пакета «Зимової підтримки», яку розширить уряд, — «Доступні ліки».

«У бюджеті 2025 року на цю програму закладено 6,6 мільярда гривень. Цей крок дасть змогу ще як мінімум 500 тисячам українців заощадити кошти на лікуванні. Уперше до програми буде внесено препарати для дітей», — зазначив Прем’єр-міністр.

За його словами, з наступного року всі аптеки відпускатимуть препарати за програмою «Доступні ліки». Міністерство охорони здоров’я вже готує необхідні для цього нормативні зміни.

Ще один напрям роботи уряду — підтримка вітчизняного виробника. Денис Шмигаль повідомив, що цього року на підтримку бізнесу Харківщини передбачено 1,5 млрд грн.

«Це гранти на переробку, мікрогранти, доступні кредити, компенсації за купівлю вітчизняної сільгосптехніки, компенсація за розмінування, дотації аграріям та інші програми. Усе це для того, щоб харківський та весь український бізнес продовжував працювати та зростати», — підсумував Прем’єр.

Джерело: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ