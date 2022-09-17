Зустріч міністрів економіки країн «Великої сімки» проходила у місті Нойгарденберзі. Журналісти вже встигли назвати її «економічним Рамштайном», оскільки очільники економічних відомств найрозвиненіших країн обговорювали шляхи підтримки України. Нашу державу в Нойгарденберзі представляла перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко.

Бізнес із росією фінансує війну

За її словами, головним підсумком зустрічі стало розуміння країн G7 та Євросоюзу, що допомога Україні має бути зорієнтована не лише на розв’язання оперативних завдань, а й на відновлення, створення нових ланцюгів постачання.

«Зміцнення торговельних зв’язків із країнами «Великої сімки» — це не лише питання допомоги нам. Це питання нової реальності у глобальному світі, в якому країни зі спільними цінностями посилюють торгівлю між собою. А тому торговельна коаліція на підтримку України буде розширюватися», — вважає Юлія Свириденко.

Серед головних питань, що обговорювали під час спільної зустрічі, — інвестиції в економіку України. Як повідомляє відділ зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації Мінекономіки, виступаючи на відкритті зустрічі, Юлія Свириденко наголосила, що реалізація Плану з відновлення України, презентованого на конференції в Лугано, потребує значних іноземних інвестицій. Україна вже розпочала активну роботу з їх залучення, сформувавши пакет інвестиційних пропозицій на суму понад 400 мільярдів доларів.

Презентовано платформу для потенційних інвесторів Advantage Ukraine, яка містить понад 500 інвестиційних проєктів та можливостей у десяти секторах економіки. Щоб заохотити інвесторів, український уряд працює над спрощенням відповідного вітчизняного законодавства.

«Однак ключовим питанням для інвесторів залишається безпека інвестицій в Україну. Ми всі розуміємо: велике інвестування потребує гарантій і страхування ризиків», — зазначила міністр.

Ще однією важливою темою зустрічі були питання пролонгації та розширення рішень, покликаних сприяти українському експорту, які ухвалено після початку повномасштабного вторгнення росії. Ідеться про скасування імпортних мит, спеціальних захисних мит у вигляді тарифної квоти, антидемпінгових мит, односторонніх преференцій в окремих галузях, ухвалених урядами країн-партнерів. Міністри торгівлі G7 висловили розуміння, що обставини потребують продовження тимчасових заходів.

Велику увагу було приділено питанню санкцій. «Ми закликаємо посилити санкційний тиск на російську федерацію. Не торгуйте з тим, хто хоче воювати! Не купуйте криваву нафту, не ведіть бізнес у росії, спонсоруючи війну!» — закликала Юлія Свириденко. Ці слова знайшли повну підтримку. Усі сторони наголосили на необхідності посилювати тиск, зокрема в торговельній галузі.

Торгівля і економічне зростання

Під час спільної пресконференції з Юлією Свириденко міністр економіки ФРН Роберт Габек зазначив, що війна, яку розв’язала росія, уповільнила величезний потенціал економічного розвитку України, який партнери вбачали в нашій країні до початку агресії. Однак успіхи на фронті й завзяття, з яким українці долають усі труднощі, дають упевнену надію на перемогу та відродження. І на цьому шляху Україна може розраховувати і на військову, і на фінансову підтримку.

«Торгівля, бізнес й економічне зростання мають стати частиною стратегії відновлення України. Це саме те, про що йшлося на зустрічах міністрів G7: пошук шляхів підтримки не лише у цей конкретний момент, а й для створення подальших можливостей, якими можна буде скористатися після війни», — зазначив Роберт Габек.

Серед важливих елементів цієї стратегії німецький міністр назвав подальшу лібералізацію торговельно-економічних відносин між Україною та партнерами, а також створення глобального фонду для залучення коштів в Україну, зокрема через іноземні інвестиції.

«Для відновлення України потрібні значні кошти. Тому нам потрібен інструмент — фонд, який дасть світовим компаніям стабільну можливість інвестувати. Це саме те, що справді необхідне для розбудови України», — додав німецький урядовець.

Юлія Свириденко подякувала колегам за пролонгацію та розширення рішень та угод задля сприяння українському експорту в умовах війни, що триває.

«За шість місяців, що минули з початку повномасштабного вторгнення, Україна залучила близько 19 мільярдів доларів макрофінансової допомоги у вигляді грантів і позик», — повідомила вона.

За словами українського міністра, ця допомога дає економічну стабільність нашій державі й можливості для того, щоб бізнес продовжував працювати. Юлія Свириденко розповіла, що Київ разом із західними партнерами опрацьовує механізм страхування інвестицій, щоб заохотити іноземні компанії йти на український ринок.

«Разом з партнерами ми здатні не лише здобути перемогу, а й побудувати країну, яка стане прикладом сучасного економічного дива», — заявила вона.