Україна та Республіка Гвінея-Бісау. Уперше в історії двосторонніх відносин нашої країни та цієї держави із заходу Африки відбулися переговори на найвищому рівні.

«Важливо, що Умару Сісоку Ембало став першим лідером африканської держави, який відвідує Україну після 24 лютого і має змогу почути правду щодо ситуації в нашій країні — ситуації, яка впливає на всі інші держави світу», — заявив Президент України Володимир Зеленський під час спілкування з представниками ЗМІ за результатами переговорів з Президентом Республіки Гвінея-Бісау, головою Економічного співтовариства держав Західної Африки (ECOWAS) Умару Сісоку Ембало.

Володимир Зеленський наголосив, що розв’язана росією злочинна війна та свідомо спровоковані кризи на продовольчому, енергетичному ринках і в міжнародних відносинах значно погіршили соціальні та політичні умови в десятках країн Африки, Азії та Європи, де через російську агресію мільйони людей опинилися в найгірших обставинах за час життя кількох поколінь.

«Тому зараз необхідне єднання всіх сумлінних лідерів і держав світу, щоб подолати загрози нашій спільній безпеці, які виникли з вини росії», — цитує слова Президента його Офіс.

Глава Української держави подякував Гвінеї-Бісау в особі Умару Сісоку Ембало за підтримку принципів міжнародного права й територіальної цілісності України під час голосування Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй за резолюцію, яка засуджує злочинну російську спробу анексії української території. «Домовилися про подальшу підтримку українських резолюцій щодо компенсаційних механізмів, щодо спеціального трибуналу для агресорів, щодо українського Криму», — поінформував Володимир Зеленський.

Лідери держав предметно обговорили зусилля України для подолання глобальної продовольчої кризи, зокрема експорт українського продовольства з портів на Чорному морі.

«Запевнив пана Президента, що Україна може й надалі гарантувати продовольчу, а отже — соціальну, політичну безпеку в країнах-партнерах. Дякую за підтримку необхідності подовження дії нашої експортної зернової ініціативи — таке подовження має відбутись у листопаді. Маємо зробити все, щоб не дати росії зірвати наш продовольчий експорт, бо це неминуче спровокує новий ціновий вибух на продовольчому ринку, нове погіршення життєвих обставин для мільйонів людей», — акцентував Володимир Зеленський, додавши, що нині росія блокує 170 суден із зерном для країн Африки та Азії.

Президенти також обговорили можливість створення зернового хабу в країнах ECOWAS, можливість розбудови якісних і різнопланових відносин України із країнами африканського континенту. Обговорили можливість організації саміту Україна — Африка в нашій країні. Володимир Зеленський заявив, що український потенціал в аграрному виробництві, машинобудівній промисловості, енергетиці, IT-сфері та інших секторах економіки може стати основою для взаємовигідного партнерства з країнами ECOWAS. Він переконаний, що економічне та соціальне зростання в Африці буде одним із ключових драйверів глобального розвитку.

Крім того, глава нашої держави поінформував, що Україна підтвердила надання квоти місць для навчання студентів із Гвінеї-Бісау в закладах вищої освіти. А Умару Сісоку Ембало зазначив, що багато урядовців і чиновників Гвінеї-Бісау здобули освіту в Україні. «Це ще один позитив, що ми маємо доволі тісні історичні та інші стосунки й дружбу. Україна для нас стратегічний партнер», — підкреслив він.

Президент Гвінеї-Бісау наголосив, що здійснює візит до України не лише як лідер держави, а і як голова ECOWAS, щоб донести реальну позицію та сигнали до країн-учасниць цього об’єднання, зокрема під час саміту в грудні.

Він акцентував, що наразі надзвичайно важливим є питання продовольчої безпеки, експорту аграрної продукції та мінеральних добрив до Африки, а тому має бути знято блокування великої кількості суден у Чорному морі.

Умару Сісоку Ембало також розповів, що проінформував Володимира Зеленського про свої переговори з керівництвом росії напередодні. А потім Президент Гвінеї-Бісау наголосив, що був шокований побаченим під час відвідання кількох регіонів і міст України, які постраждали внаслідок російської агресії.

Лідер Гвінеї-Бісау відзначив важливість діалогу, який може сприяти досягненню миру, на майданчиках міжнародних організацій, зокрема в межах ООН, та постійного конструктивного контакту на рівні міністрів закордонних справ двох країн.

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