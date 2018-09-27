Учорашнє зібрання стало платформою для обговорення зокрема таких надважливих питань, як зміна системи закупівлі лікарських засобів і містобудування. Прем’єр-міністр Володимир Гройсман зазначив, що накопичені проблеми в цих галузях системно розв’язують, однак ще багато над чим потрібно наполегливо працювати.

Глава уряду нагадав, що тривалий час процес закупівель лікарських засобів був корупційним. «Раніше битва відбувалася не за людей та їхнє здоров’я, а за фінансові потоки. Але в 2015 році почала діяти нова система закупівель — через авторитетні міжнародні організації. Нині вже говоримо про постійний механізм закупівель без відкатів і за реальними, а не завищеними цінами. Маємо забезпечувати якість лікування, а отже, забезпечувати ліками. Україна вже повністю має вакцини за календарем щеплень, удвічі більше людей, у яких є проблеми із серцем, мають доступ до безкоштовних стентів у кардіоцентрах, програма «Доступні ліки» діє та її буде продовжено», — зазначив Володимир Гройсман.

Та це лише початок. «Українці ще бачать жахливі умови в лікарнях, не всюди є належне ставлення до пацієнта.

Але ми змінюємо систему, і вона стане якісною. Вже за рік українці відчують суттєві позитивні зміни. У проект бюджету на наступний рік закладено фінансування медичних ініціатив, які дають громадянинові безкоштовну діагностику та аналізи за направленням сімейного лікаря. Серйозні зміни чекають і на ланку екстреної медицини — передусім з огляду на оснащення й збільшення зарплат лікарів. Вони отримають гідну оплату праці, а пацієнти — відповідне обслуговування», — підкреслив Прем’єр.

«А ще нині спостерігаємо «наїзди» на Міністерство охорони здоров’я. Їхні автори — ті, хто раніше тягнув із системи охорони здоров’я до власних кишень мільйони і навіть мільярди гривень. Корупціонери намагаються знищити систему публічних закупівель ліків і повернути собі грошові потоки. Але повернення тіньових схем недопустиме», — запевнив Володимир Гройсман.

Нова концепція буде ефективнішою

Зважаючи на інформацію Міністерства охорони здоров’я про те, що не в усіх регіонах лікарні оприлюднюють списки наявних ліків, які мають безкоштовно надавати пацієнтам, під час засідання уряду Прем’єр дав доручення місцевим адміністраціям періодично спілкуватися із журналістами та повідомляти, на які ліки можуть розраховувати пацієнти. За даними МОЗ, лікарні мають оприлюднювати на сайтах дані про залишки ліків раз на тиждень. Водночас у деяких регіонах лікарні роблять це раз на місяць, деякі нерегулярно, а ось по Київській області взагалі немає такої інформації.

Також під час засідання уряду схвалено концепцію реформ державних закупівель медичних виробів і ліків. Концепція, за даними МОЗ, передбачає створення ефективного механізму забезпечення ліками, в якому пацієнт отримуватиме якісне лікування у найзручніший спосіб. Для кожного препарату і медвиробу, які зараз є в переліку централізованих закупівель, підбирається найоптимальніший шлях доставки до пацієнта: через програми реімбурсації, включення у вартість медичної послуги або закупівлі Центральною закупівельною агенцією, яку створять цього року. У 2018-му вона здійснюватиме пілотні закупівлі за кошти Глобального фонду.

Згодом займатиметься закупівлею за стратегічними програмами за кошти держбюджету (вакцини, інфекційні захворювання), а також патентованих дорогих ліків. Крім того, агенція працюватиме з ринком щодо зниження цін, проводитиме рамкові закупівлі, формуватиме й вестиме електронні каталоги лікарських засобів і медичних виробів, який матиме вигляд онлайн-магазину в системі ProZorro. Це дасть змогу медзакладам у зручний спосіб без бюрократичного навантаження самостійно купувати ліки та медвироби.

У МОЗ інформують, що графік реформи держзакупівель лікарських засобів інтегровано у загальний план впровадження медичної реформи.

Так, після старту реформи вторинної ланки, коли Національна служба здоров’я почне оплачувати тариф на медичну послугу, у вартість якої входитиме вартість препаратів і медвиробів, наприклад, стентування у разі гострого інфаркту міокарда, агенція зможе закуповувати стенти, що входитимуть до вартості цієї медпослуги.

Захистити людей від тіні

Під час обговорення проблем, які заважають ефективно розбудовувати міста, Володимир Гройсман доручив Державній фіскальній службі й Державній службі з питань праці перевірити всіх будівельників щодо сплати податків і легальної зайнятості. «Люди працюють на будівництві без оформлення, податки платять не всі забудовники. Це недопустимо. Всі служби буде об’єднано, щоб навести порядок у цій сфері», — заявив Прем’єр. І додав, що корупційні схеми в будівництві — відведення землі без аукціонів, «договорняк» під час введення об’єктів в експлуатацію (проектують одне, а потім збільшують поверховість, обсяги забудови), несплата податків тощо — роблять громади бідними і по суті обкрадають людей, які інвестують у будівництво, сплачуючи високу ціну за неякісні квадратні метри часто із незручною інфраструктурою.

А віце-прем’єр-міністр — міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко повідомив, що Мінрегіон запропонує Кабміну і парламенту забезпечити можливість позбавляти ліцензій експертні організації за порушення законів у галузі будівництва. «Деякі з них допускають порушення в кошторисній вартості будівельних робіт, не беруть до уваги особливостей територій, де ведеться будівництво, чи інакше порушують закони, а позбавити їх ліцензій нині неможливо», — каже він.

«Ukraine Now»

Уряд схвалив набір рекомендацій (бренд-бук) для використання національного бренда «Ukraine Now» у межах популяризації та просування України у світі і доручить органам державного та місцевого самоврядування використовувати бренд відповідно до стандартів. Коментуючи рішення, Володимир Гройсман нагадав, що сам бренд презентували й схвалили ще в травні, проте використовували по-різному — в різних стилях і з різною метою.

Державний секретар Міністерства інформаційної політики Артем Біденко зазначив, що бренд-бук містить ключові елементи комунікативної стратегії «Ukraine Now». Він наголосив на відкритості бренда і додав, що для його використання не потрібно питати дозволу в держави. Достатньо просто завантажити його елементи і вільно використовувати бренд у вигляді наклейок на телефони, автомобілі. А виробники можуть додавати його до упаковки своїх товарів.