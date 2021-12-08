ПОВІДОМЛЕННЯ

Про скасування рішення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі від 16.04.2021 № 486/2021/4411-03 «Про встановлення фактів дискримінаційних та недружніх дій з боку Республіки Білорусь щодо законних прав та інтересів суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності України — підприємств автомобілебудування

та застосування адекватних заходів у відповідь»

Відповідно до статті 29 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (далі — Комісія) розглянула подані Міністерством економіки України матеріали щодо рішення Комісії від 16.04.2021 № 486/2021/4411-03 «Про встановлення фактів дискримінаційних та недружніх дій з боку Республіки Білорусь щодо законних прав та інтересів суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності України — підприємств автомобілебудування та застосування адекватних заходів у відповідь».

За результатами такого розгляду Комісія прийняла рішення від 06.12.2021 № 519/2021/4411-03, яким вирішила скасувати рішення Комісії від 16.04.2021

№ 486/2021/4411-03 «Про встановлення фактів дискримінаційних та недружніх дій з боку Республіки Білорусь щодо законних прав та інтересів суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності України — підприємств автомобілебудування та застосування адекватних заходів у відповідь».

Рішення Комісії від 06.12.2021 № 519/2021/4411-03 набирає чинності з дня опублікування цього повідомлення.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі