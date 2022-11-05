ПОВІДОМЛЕННЯ
Про внесення змін до рішення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі від 02.07.2018 № СП-391/2018/4411-05
Відповідно до Закону України «Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну» (далі — Закон) Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (далі — Комісія) розглянула інформацію Міністерства економіки України стосовно дії спеціальних заходів щодо імпорту в Україну кислоти сірчаної та олеуму незалежно від країни походження та експорту і встановила необхідність внесення змін у частині опису товару, що є об’єктом застосування спеціальних заходів.
Зважаючи на викладене та керуючись положеннями Закону Комісія вирішила викласти опис товару, що є об’єктом застосування спеціальних заходів, зазначений у пункті 1 рішень Комісії від 02.07.2018 № СП-391/2018/4411-05
та від 27.08.2021 № СП-500/2021/4411-03, у наступній редакції:
«кислота сірчана з масовою часткою моногідрату (H2SO4) не менше 92,5 % та олеум, що можуть класифікуватися згідно з УКТ ЗЕД за кодом 2807 00 00 00».
Рішення Комісії від 02.11.2022 № СП-539/2022/441-01 набирає чинності з дня опублікування цього повідомлення.
Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі