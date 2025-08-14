12 серпня в Києві відбулася зустріч віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тараса Качки і міністра закордонних справ Чеської Республіки Яна Ліпавського. Сторони погодили необхідність збереження сталості реформ у галузі правосуддя в Україні на шляху євроінтеграції та продовження зусиль з посилення антикорупційної інфраструктури. Тарас Качка наголосив, що наша держава вже виконала всі технічні кроки, необхідні для відкриття першого переговорного кластера «Основи процесу вступу до ЄС», а також розраховує на повну єдність ЄС в питанні подальшого просування України в межах переговорного процесу.

«Ми очікуємо та потребуємо єдності всіх двадцяти семи як підтвердження реальної відданості процесу розширення. Відкриття Кластера 1 для України найближчим часом стане важливим сигналом про те, що Європейський Союз здатний вирішувати складні питання, а єдність всередині блоку залишається непохитною. Ми віримо у підхід, що базується на досягненнях, і продовжимо виконувати необхідні кроки — розраховуємо на відповідну послідовність ЄС», — підкреслив він.

Тарас Качка подякував Чехії за підтримку євроінтеграційних прагнень України та закликав активізувати зусилля напередодні важливих зустрічей лідерів країн-членів ЄС восени цього року. Він наголосив, що розділення шляхів України та Молдови на шляху до ЄС створило б чіткий сигнал для тих, хто зацікавлений у послабленні єдності Європи.

Сторони також домовилися активізувати роботу щодо посилення економічної співпраці. Зокрема, віцепрем’єр-міністр повідомив про зростання інтересу чеського бізнесу до України: нині на території нашої держави ефективно працюють понад 220 чеських компаній. Він закликав розглянути відкриття в Україні офісу Чеського агентства з розвитку. Україна також запросила чеські компанії долучитися до ініціативи з відновлення потужностей, зруйнованих внаслідок російської агресії.

«Ми бачимо позитивну динаміку у двосторонній торгівлі та прагнемо її посилювати. Чехія може відіграти вагому роль у відновленні української промисловості та розширенні нашої економічної співпраці на взаємовигідних умовах», — зазначив Тарас Качка.

У межах зустрічі сторони обговорили питання досягнення стійкого миру в Україні та останні зусилля партнерів у цьому напрямі. Віцепрем’єр-міністр підкреслив готовність нашої держави до справжнього врегулювання.

Ян Ліпавський наголосив, що його держава солідарна з Україною, і запевнив у подальшій підтримці на шляху ЄС і щодо пошуку рішень заради справедливого тривалого миру в Україні.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський провели детальні переговори із широкого спектра питань двосторонніх відносин, зокрема щодо енергетичної безпеки, оборони, дипломатичної співпраці та участі Чехії в українській ініціативі Grain from Ukraine. Особливу увагу приділили останнім зусиллям щодо досягнення всеосяжного сталого миру.

«Висновки мають бути зроблені. Ніяких винагород, подарунків чи умиротворення агресора. Кожна поступка агресору провокує подальшу агресію. Мир через силу — єдиний ефективний підхід до переговорів з росією. Як наголосив Президент Зеленський, відповідь на українське територіальне питання є вже в Конституції України», — зауважив міністр закордонних справ.

Андрій Сибіга відзначив вагомі внески Чехії в оборону та безпеку, а саме постачання боєприпасів, спільне виробництво озброєння, участь в авіаційній коаліції та створення центру підготовки українських пілотів на F-16.За словами міністра, завдяки чеській снарядній ініціативі, започаткованій 2024 року, Збройні сили України мають отримати майже 1,8 мільйона артилерійських боєприпасів до кінця цього року.

«Це не просто допомога, а життєво важливий внесок у нашу оборону. Постачання боєприпасів, придбаних за рахунок заморожених російських активів, — приклад рішучих, сміливих рішень Чехії», — зауважив Андрій Сибіга.

Під час переговорів сторони також зосередилися на європейській та євроатлантичній інтеграції України, яку Чехія послідовно підтримує. Міністри обговорили відкриття переговорних кластерів і погодилися, що не може бути розділення України та Молдови в переговорному процесі вступу в ЄС.

Особливу увагу дипломати приділили залученню Чеської Республіки до проєктів з відбудови. «Окремі слова подяки — за патронаж над Дніпропетровською областю та всі ті проєкти, які Чехія реалізує в цьому регіоні. Підтримуємо також посилення дипломатичної присутності Чехії в цьому регіоні», — додав глава українського МЗС.

Джерела: Служба віцепрем’єр-міністра

Міністерство закордонних справ