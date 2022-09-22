Оптимістична новина в умовах війни: кількість студентів, які здобувають освіту, залишилася на торішньому рівні. Це повідомив на спільних зборах трудового колективу, вченої ради, наглядової ради і бізнес-партнерів ректор Київського національного університету технологій та дизайну академік НАПН України Іван Грищенко.

«В умовах війни, — сказав він, — ми не опускаємо планку якості вищої освіти. Щоб не лише вижити, а розвиватись у надзвичайній ситуації, приймаємо надзвичайні рішення. Адже наш фронт — забезпечення інтелектуального майбутнього України. У зв’язку з війною оновили 80 відсотків положень освітнього процесу. Реорганізували деякі кафедри, відкрили нові спеціальності, поглибили роботу з іноземними партнерами. Оскільки КНУТД займає 58-ме місце в рейтингу 100 найпрестижніших дизайнерських шкіл світу і 68-ме серед фармацевтичних факультетів планети, наш університет конкурентоспроможний на закордонному освітньому ринку. 18 відсотків наших вихованців — іноземці».

Іван Грищенко наголосив, що університет змінюється в бік культури, духовності й виховання молоді. Мотивація така: інженер повинен бути не лише спеціалістом галузі, а й всебічно розвиненим, щоб стати успішним в житті. Уміння шанувати і розуміти культуру та мистецтво цьому помічник.

Голова наглядової ради університету президент НАПН України Василь Кремень відзначив високий професіоналізм і патріотизм колективу КНУТД. Адже тут не лише навчають. Університет — співзасновник Київського освітнього інвестиційно-технологічного кластеру легкої промисловості. Його підприємства виробляють продукцію для ЗСУ, яку ініціювали та розробили науковці КНУТД.

Ректор університету Іван Грищенко — ініціатор Всеукраїнської толоки з підготовки до 300-річчя Григорія Сковороди. Залучення до цієї роботи студентів сприяє культурному та духовному вихованню молоді. Цього дня відкрили на території університету новий артоб’єкт «З видимого пізнавай невидиме». Назва — крилатий вислів українського філософа, генія, творчість якого — генокод нашої нації, Григорія Сковороди. Нинішнє свято першокурсників відбувається напередодні 300-річчя із дня народження філософа.

А ще КНУТД першим серед українських університетів відкрив у Китаї Український інститут, де викладають працівники вишу. Ця та інша діяльність спонукала Василя Кременя оцінити роботу колективу на «відмінно».

Голова Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти Андрій Бутенко подякував за те, що КНУТД одним з небагатьох розпочав навчальний рік 1 серпня. За те, що тут успішно поєднують теорію із практикою, за прорив у міжнародний освітній простір, за підтримку прапора української освіти.

Одна з учасниць зустрічі керівниця підприємства, що входить до Київського кластеру легкої промисловості, Людмила Іванова багато років тому закінчила цей університет. За її словами, здобула не лише спеціальність, а й стержень за будь-яких умов не опускати рук і йти до мети. «Бачу, що такий дух домінує тут і нині. Іван Грищенко вміло організовує освітній і виховний процеси. Під його керівництвом успішно виконують двоєдине завдання: готують конкурентоспроможних спеціалістів і розробляють інноваційні технології, які використовують вітчизняні підприємства», — ділиться Людмила Іванова думками.

Провідник змін у бік культури й духовності в університеті — поет-пісняр Вадим Крищенко. Власним прикладом він багато зробив і робить для українізації освітнього процесу та виховання патріотизму. Розгін навчального року збігся з виданням його нової книжки. Її й презентував автор учасникам зустрічі, подякувавши Іванові Грищенку за сприяння у друкуванні. В одному з віршів поет пише: «Не вірю, що московське зло переможе українську правду». Ці слова, що прозвучали з вуст поета, присутні зустріли оплесками.

Навчальний рік розпочався успішно. А це добрий знак, бо не випадково кажуть: як розпочнеш рік, так і завершиш. Київський національний університет технологій та дизайну націлений на успіх, працює на перемогу. Тут усе роблять для того щоб, як пише в новій книжці Вадим Крищенко, «мою країну не лише жаліли, а й поважали». І закликає не шукати щастя на іншій землі. Щоб було воно тут, у рідній Україні, й працює Київський національний університет технологій та дизайну.

Микола ПЕТРУШЕНКО

для «Урядового кур’єра»