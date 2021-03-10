Свобода слова, пропаганда, майбутнє культури, креативні індустрії. Така тематика триденного Всеукраїнський форуму «Україна 30. Культура, медіа, туризм». Перший день, зважаючи на виклики сьогодення, організатори вирішили присвятити саме боротьбі з пропагандою, інформаційними фейками.

Відкриваючи форум, Президент Володимир Зеленський зазначив, що нині у світі між інформацією та дезінформацією точиться боротьба, жертвами якої, як і в класичній війні, можуть стати мільйони людей.

«Хтось називає її війною завтрашнього дня, наступного тисячоліття. А ми, українці, відчули на собі, що насправді вона триває не один рік поспіль. Дезінформація маскується та має достовірний вигляд, ховається в деталях, грає на емоціях і небажанні аналізувати. Не менш небезпечним є те, що інформаційно нашу країну атакують не лише ззовні, а й ізсередини», — цитує слова глави держави його Офіс.

Контакт держави і громадян

Володимир Зеленський переконаний, що завдання держави та суспільства — усвідомити всі загрози інформаційній безпеці та знайти шляхи для протидії їм. Він закликає до свідомішого й критичнішого ставлення до інформації, яку отримуємо з різних джерел.

«Щоразу, коли беремо телефон, вмикаємо комп’ютер, планшет або телевізор, маємо вмикати критичне мислення. Відрізняти правду від брехні. Обходити стороною інформаційні звалища. Читати далі, ніж заголовок. Сумніватися. Це дуже важливо. Перевіряти будь-яку інформацію в кількох джерелах. Шукати першоджерело. Зберігати холодну голову. Уроки медіаграмотності мають бути у шкільній програмі. А тих, хто давно закінчив школу, — це наші батьки, дідусі та бабусі — маємо навчити, що таке інформаційна гігієна, фейки, пропаганда, як кількома реченнями чи навіть словами хтось може керувати їхнім розумом, серцями», — каже Президент.

Нині Україна на передовій, зокрема й на передовій боротьби з пропагандою. Тому найближчим часом розпочне роботу Центр протидії дезінформації, який у майбутньому має стати міжнародним хабом протидії дезінформації та пропаганді в усьому світі.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко уточнив, що презентацію цього центру планують на кінець березня.

«Це лише перший маленький крок для того, щоб розбудовувати навколо цього центру потужніші інституції. Основні напрями роботи центру: виявлення, реагування, протидія, просвіта, комунікаційні проєкти. Такі центри діють і в Чехії, і в Латвії, і у Фінляндії, тож Україна кооперуватиметься з ними», — зауважив він.

Міністр акцентував, що українці — нація, яка цінує свободу слова, на відміну від деяких північних сусідів, які перетворили її на знаряддя війни, пропаганди й дезінформації.

«Демократія вразлива, але має і мусить себе захищати. Коли хтось намагається використовувати медіа як інформаційну зброю, відповідь держави має бути блискавичною», — переконаний він.

Важливо тримати зв’язок із тими, хто живе на окупованих територіях. Як акцентував у межах форуму Володимир Зеленський, на тимчасово окуповані території України слід транслювати 2—3 українські телеканали.

«Це не обов’язково мають бути новостворені канали. Телеканал «Дом» — тільки початок. Кожна медіагрупа може виокремити один канал, щоб транслювати його на тимчасово окуповані території, наповнивши відповідним контентом. Технічно Україна може ставити на лінії розмежування вишки для трансляції своїх телеканалів», — цитує Укрінформ слова Президента.

Олександр Ткаченко додав, що багато українців живуть у різних куточках світу. Тому державі важливо тримати з усіма контакт, особливо через українські ЗМІ.

До слова, «Дом» — державний цілодобовий розважально-інформаційний телеканал, що розпочав мовлення 1 березня 2020 року. Його створено для об’єктивного інформування українців, які опинилися в окупації, про ситуацію в Україні, світі та тимчасово окупованих районах. Раніше у телеканалу був лише один передавач, який працював на Луганську область. Нині на Луганську область працюють п’ять таких передавачів, на Донецьку — сім, а на Крим — шість.

Мовне питання

У межах форуму Володимир Зеленський говорив про те, що питання мови в Україні не на часі, що українську мову повністю захищено. А ті, хто порушує нині питання мови, релігії чи національності, працюють, мовляв, на розкол суспільства.

«Вони хочуть хайпонути тимчасово з великими, на жаль, наслідками для багатьох людей. Водночас у Конституції чітко написано: одна-єдина державна мова українська. В Україні комфортно має бути всім, Україна має бути дуже ліберальною й у мовному питанні», — вважає він.

На тому, що Україна має убезпечити себе від лінгвістичної війни, яку розв’язала Росія, активніше запроваджуючи англійську мову, наголосив секретар РНБО Олексій Данілов.

«На превеликий жаль, за тридцять років ми не визначили українську мову як первинну фундаментальну мову нашої незалежності, не збагнули важливість англійської мови, яка має бути обов’язково другою мовою в країні для того, щоб українці були убезпечені від тих атак РФ, від яких нині потерпаємо. Коли суспільство зможе вільно користуватись англомовними виданнями, тоді питання лінгвістичної війни, яку веде РФ, може поступово зникнути. Багато політиків та президентів в Україні загравали з російською мовою, копаючи під себе яму. І Росія стовідсотково використовує мовне питання у війні з Україною», — зауважив він.

Голова Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв розповів про законопроєкт щодо медіа. За його словами, документ, який готують до винесення на голосування, передбачає ще міцніший захист українського медіапростору від експансії Росії. І йдеться не лише про інформаційний, а й культурний вплив. Тобто про наративи, які йдуть через серіали, художні фільми.

Депутат уточнив, що документ про те, щоб вирівняти у правах та обов’язках всі медіа, які працюють в Україні — українські й закордонні онлайн і традиційні. Закон про рівноправ’я, про рівні права, про рівні свободи і про рівну відповідальність всіх медійників перед народом України та Українською державою.

Відділ новин

«Урядового кур’єра»