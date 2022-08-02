Епіцентром заходів з нагоди Дня Української Державності в Ужгороді став Закарпатський обласний краєзнавчий музей імені Т. Легоцького. Минулими вихідними тут відбулися кілька заходів: виставка військового озброєння, переданого з фронту, відкриття нових експозиційних площ і благодійний аукціон на користь ЗСУ. Там побував кореспондент «Урядового кур’єра».

Емоцій додав артбатальйон

У внутрішньому дворику замку, який пам’ятає стародавню історію Ужгорода, а нині є провідною і найбільшою у краї музейною установою, почесними гостями стали військові. У багатолюдді їм, захисникам Вітчизни, віддали особливі почесті. Фронтовики, розповідаючи про пережите на передовій, кажуть, що впевнені в перемозі.

Державний гімн України прозвучав в аранжуванні, яке запропонував артбатальйон, — вокально-інструментальний гурт Ужгородського інституту культури і мистецтв. Екскурс в історію Української держави, вітаючи присутніх, зробив голова Закарпатської обласної ради Володимир Чубірко. Привіт із передової учасникам заходу передав військовий 15 окремого гірсько-штурмового батальйону Роман Комісарук. Градус емоцій, оспівуючи бойові звитяги українців, підвищував музичний артбатальйон.

Експозиції, які підготували працівники музею до цього заходу, запросила переглянути виконувачка обов’язків директора музею Ольга Шумовська. І насамперед виставку світлин донецького фотомайстра Сергія Ваганова, яку розмістили просто у внутрішньому дворику замку. У цих фотографіях — неприкрита правда про війну, складність і небезпечність щоденної вахти, що її несуть бійці задля перемоги.

Поряд — експонати із залишків вибухової зброї, які із зони бойових дій передала музеєві громадська організація «Волонтери Закарпаття» у співпраці з 15 окремим гірсько-штурмовим батальйоном в особі майора Вадима Ворона. Гості музею могли роздивитися й сучасне озброєння, яким за сприяння західних партнерів українські воїни нині захищають нашу країну.

Військова зброя нас береже

Далі гості могли пройтися анфіладою замкових підземель. Їх буквально днями розчистили від багаторічних нашарувань, тепер вони стануть експозиційними площами. Тут усе готове до того, щоб облаштувати середньовічну експозицію та фотозону для відвідувачів, кінозал.

На виході з підземель перед гостями відкрився майданчик, який повертав до сьогодення і реалій війни.

«Тут раніше розташовувався господарський двір, який був не доступним для відвідувачів, — розповідала Ольга Шумовська. — Ми вивезли звідси старі непотрібні речі і влаштували оглядовий майданчик із краєвидами міста, а також ще одну військову експозицію. Пропонуємо оглянути озброєння, теж вивезене із зони бойових, яке передали нам фронтовики. Саме з цією зброєю нині воюють наші захисники».

Зразки бойової техніки, озброєнь, хоч і понівечені в боях, викликали моторошні відчуття в дорослих і дітей. Тяжко бачити ракети С-300 гігантських розмірів, які щодня влучають у наші міста й села і несуть страждання і смерть військовим та мирним жителям. Чи ось тактично-ракетний комплекс «Точка «У», від якого було представлено розгінний блок двигуна. Ця зброя густо всіяла місця боїв, у яких Збройні сили України обстоюють нашу державність. Оглядаючи її в музеї, ужгородці пересвідчувалися, яку вбивчу небезпеку несе російська зброя, і сповнювалися ще більшою ненавистю до окупантів. Водночас серця наповнювалися повагою до сили духу, стійкості наших захисників.

На майданчику з малечею вів розмову ювенальний поліцейський Андрій Курта. «Якщо таке десь побачите, в жодному разі не беріть у руки, не чіпайте! Ідіть звідти геть і зателефонуйте на 102 або попросіть старших повідомити про вашу знахідку», — звертався він до дітей, які з цікавістю розглядали зразки озброєнь. На конкретних прикладах роз’яснював дітям правила безпеки в час війни.

Квест для дітей-переселенців

Краєзнавчий музей став центром заходів, які привертають увагу жителів міста і гостей до війни, викликають бажання допомагати фронту. Минулої суботи в замку влаштували благодійний аукціон із продажу дитячих малюнків «Мистецтво — найпотужніша зброя». Учасники представили роботи із пленеру «На вістрі подій», що відбувся в межах екоартпроєкту «Срібний Дзвін». Зібрані кошти передадуть на потреби Збройних сил України.

А сьогодні, 2 серпня, — квест для дітей «У пошуках Білої Діви». Дизайнерка Олександра Кузнєцова в живих образах втілила легенду про Білу Діву, яку нібито живою замурували у стіни замку через те, що відкрила завойовникам — військам польського графа Любомирського таємний вхід до замку. Авторка створила маршрут, який проходить підземеллями, коридорами і залами, за участю персонажів середньовіччя. Одягнуті в костюми тієї епохи, ці герої знайомитимуть дітей з колишніми власниками замку, допоможуть глибше пізнати історію. Перші замком подорожі роблять діти-переселенці. Для них вони стали подарунком.

Віднедавна в музеї влаштовують відкриті лекції з історії. Найближча розповість про життя та діяльність легендарної історичної постаті — графа Ладислава Берчені, маршала Франції.

«Маємо ще багато планів, щоб підвищити цікавість до нашого закладу, — зазначає виконувачка обов’язків директора Ольга Шумовська. — Стримує брак коштів, адже інколи їх не вистачає навіть на зарплату. Розуміючи всі складнощі нинішнього часу, розраховуємо на підтримку обласної ради, адже ми в її комунальній власності».

Серед планів музею — сформувати нумізматичну експозицію, адже у фонді 12 тисяч старовинних монет. А колекція предметів бронзи! Вона найбагатша в Україні, та щоб її яскраво представити, витягнувши з місць зберігання, треба замовити демонстраційні столи, шафи, манекени. «Якщо ми більше пропонуватимемо відвідувачам, то, впевнена, їх буде більше», — з оптимізмом сказала Ольга Шумовська.