Достатній рівень заробітної плати складає основу матеріальної забезпеченості життєдіяльності домогосподарств. Держбюджетом на 2021 рік передбачено, що мінімальна заробітна плата цьогоріч буде збільшуватися двічі. Збільшення рівня оплати праці дозволяє здійснити важливі кроки на шляху мінімізації та запобігання низки ризиків та загроз економічній та соціальній безпеці країни, як-то: високий рівень бідності населення, недостатній рівень наповнення соціальних та пенсійного фондів тощо.

Заборгованість із виплати заробітної плати та її несвоєчасна виплата працівникам є одними з найгостріших проблем вітчизняних соціально-трудових відносин і однією з основних причин підвищення соціальної напруженості.

В Урядовому контактному центрі проаналізували питання, пов’язані з оплатою праці, що порушувалися у зверненнях на урядову «гарячу лінію» протягом останнього кварталу 2020 року та січня цього року. Так, на розгляд органам влади було передано майже 6 тисяч звернень цієї тематики.

Здебільшого звернення надійшли з м. Києва, Харківської та Дніпропетровської областей. Найбільше число скарг стосувалося невиплати всіх належних коштів при звільненні, у тому числі заборгованої зарплати, у зв’язку з чим громадяни і звільнялися. Від працюючих громадян надходили скарги щодо неповної, невчасної або тривалої невиплати заробітної плати. Зокрема, є проблеми з вчасною оплатою праці у бюджетних організаціях (у т. ч. закладах охорони здоров’я, освіти та соціального захисту) та на державних підприємствах.

Актуальними для громадян були питання щодо нарахування та невиплати надбавок і доплат до основної зарплати. Така ситуація стосувалася й виплат доплат до зарплати медичним та іншим працівникам, які безпосередньо зайняті на роботах з надання медичної допомоги хворим на коронавірусну хворобу (COVID-19). Надходили звернення з повідомленнями про невчасну виплату коштів за листками непрацездатності, у тому числі щодо нарахування та оплати страхових коштів та компенсацій працівникам медичних закладів, які захворіли на COVID-19 під час роботи.

Ось декілька прикладів звернень.

У січні 2021 року на урядову «гарячу лінію» зателефонувала жителька м. Полтава та повідомила, що працювала в одному з державних інститутів міста. Після звільнення у листопаді 2020 року їй не виплатили розрахункові кошти, посилаючись на відсутність коштів. Заявниця просила сприяння у виплаті заробітної плати.

За результатами розгляду звернення в Управлінні Держпраці у Полтавській області поінформували, що в ході проведення інспекційного відвідування виявлено порушення вимог законодавства про працю, а саме: строків і періодичності виплати заробітної плати та строків розрахунку при звільненні.

До керівника інституту Управлінням вжито заходів у межах наданих повноважень, зокрема видано припис про усунення виявлених порушень законодавства про працю. Довідково: Відповідно до вимог статті 233 КЗпП України у разі порушення законодавства про оплату праці працівник має право звернутися до суду з позовом про стягнення належної йому заробітної плати без обмеження будь-яким строком. Згідно зі ст. 5 ЗУ «Про судовий збір» від сплати судового збору під час розгляду справи в усіх судових інстанціях звільняються позивачі у справах про стягнення заробітної плати.

Підставою для звернення на урядову «гарячу лінію» для заявника з Бердичівського району Житомирської області стала затримка виплати заробітної плати за грудень 2020 року за місцем роботи у комунальному некомерційному підприємстві «Центр первинної медико-санітарної допомоги». З цим питанням він звертався до місцевої влади району, проте, отримав відповідь, що немає фінансування, потрібно очікувати. Станом на 28 січня 2021 року виплати відсутні всім працівникам підприємства. Тому він просив сприяння у виплаті належних коштів при звільненні.

У відповіді Управління Держпраці у Житомирській області зазначається, що під час проведення заходу державного контролю у формі інспекційного відвідування у КНП встановлено порушення ч. 1 та ч. 2 ст. 115 КЗпП України щодо виплати заробітної плати регулярно. Тимчасово виконуючому обов’язки директора закладу охорони здоров’я внесено припис щодо усунення виявлених порушень, який перебуває на контролі в Управлінні.

Житель Пологівського району Запорізької області працює водієм на швидкій медичній допомозі при центральній районній лікарні. Він просив надати роз'яснення, з яких причин йому не виплачуються кошти з Фонду боротьби з коронавірусом.

У Департаменті охорони здоров’я Запорізької обласної державної адміністрації запросили пояснення у керівництва КНП «Територіальне медичне об’єднання «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», де відповіли, що заявнику у січні 2021 року була нарахована доплата за СОVID-19 за грудень 2020 року у розмірі 6408,00 грн.

Харків’янка — медичний працівник однієї з лікарень міста 4 листопада 2020 року подала пакет документів до Департаменту охорони здоров’я Харківської облдержадміністрації для отримання компенсації за перенесену коронавірусну хворобу. Станом на 24 грудня 2020 року компенсацію здійснено не було. Заявниця просила сприяти у виплаті компенсації.

У Департаменті охорони здоров’я Харківської ОДА повідомили, що грошова компенсація витрат на лікування коронавірусної хвороби надіслана заявниці 28 грудня цього року на карту Приватбанку.

ДОВІДКОВО: Отримати відповідь, роз’яснення чи довідкову інформацію громадяни можуть, звернувшись на урядову «гарячу лінію» за номером телефону 1545 цілодобово та безкоштовно з мережі фіксованого зв’язку Укртелекому, телефонів мобільних операторів Київстар, Vodafone Україна, Lifecell.

Особи з порушенням слуху можуть звернутися на урядову «гарячу лінію» 1545 за допомогою відеодзвінків за webcall https://test.ukc.gov.ua/webrtc/test.html

Працюють:

Урядова «гаряча лінія» для дзвінків із-за кордону (оплата за тарифами відповідного оператора зв’язку) —

+38 (044) 284-19-15;

«Гаряча лінія» для кандидатів на посади фахівців нової державної служби — (044) 284-19-64;

«Гаряча лінія» для підприємців — 1648;

«Гаряча лінія» з питань освіти для мешканців тимчасово окупованих територій (оплата дзвінків з тимчасово окупованих територій за тарифами відповідного оператора зв’язку) — 0 800 504 425;

«Гаряча лінія» Державної митної служби України — 1548;

«Гаряча лінія» для консультації людей з інвалідністю — 1539.

Оформити звернення можна також через веб-сайт Урядового контактного центру: www.ukc.gov.ua