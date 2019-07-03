Прем’єр-міністр Володимир Гройсман запропонував голові правління Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» Андрієві Коболєву повернути 286,5 мільйона гривень, які той отримав за підсумками 2018 року як винагороду та премії.

Про це глава уряду заявив під час робочої поїздки до Полтавської області, зазначивши, що Україна досі не отримала жодної копійки після перемоги Нафтогазу у Стокгольмському арбітражі проти російського Газпрому, хоча особисто Андрій Коболєв за це отримав премію 261 мільйон гривень.

«Я порадив би пану Коболєву і всім тим, хто з ним працює, повернути 286 мільйонів гривень, які він приписав собі. Підкреслюю: від виграшу арбітражу. Ми ще жодної копійки не отримали до державного бюджету або на рахунки компанії, а вони вже роздерибанили сотні мільйонів гривень. Я пропоную, щоб він повернув гроші компанії, скасував рішення наглядової ради, і тоді це буде абсолютно справедливо», — наголосив Прем’єр, повідомляє УНІАН.

Він також назвав прямим і беззаперечним обов’язком керівництва Нафтогазу забезпечення транзиту газу європейським споживачам після 2020 року, а також збільшення власного видобутку газу задля досягнення енергетичної незалежності держави. Він нагадав, що днями в Україні відбулися перші прозорі конкурси на освоєння нових газових площ, перемогу в яких здобули і державна компанія «Укргазвидобування», й іноземні компанії. Прогнозний обсяг інвестицій у цю галузь становитиме близько 500 мільйонів доларів. І зараз питання в тому, аби не втрачати темпів.

«Свого часу НАК провалила програму видобутку газу-2020, затверджену урядом. Вони неефективно побудували власну стратегію, і тепер є проблема. Але конкуренція на ринку завдяки конкурсам дасть можливість швидко рухатися далі, — сказав Володимир Гройсман. — А щодо керівництва НАК, то в мене немає з ними дискусій. Вони — достатньо цинічний монополіст, з яким мені не по дорозі».

Прем’єр також оглянув ремонт дороги державного значення Київ—Харків—Довжанський на ділянці об’їзду міста Лубни.

«Мої пріоритети незмінні: зростаюча економіка і оновлена інфраструктура. Адже якісні дороги — це підвищення якості життя громадян. Продумана логістика — це перевезення, доступ до екстреної допомоги та соціального життя», — зазначив урядовець.

За 2016—2018 роки в Україні побудовано 6,8 тисячі кілометрів доріг. Цього року дорожній бюджет зріс до 56 мільярдів гривень, з яких на місцеві дороги спрямовують 14,7 мільярда. А крім грошей, у сегмент місцевих доріг залучають сучасні технології укладання укочуваного бетону вітчизняного виробництва. У разі збереження темпів дорожніх робіт питання ремонту доріг територіального значення можна вирішити за три роки, впевнений Прем’єр-міністр.

Володимир Гройсман зазначив, що план уряду щодо будівництва доріг державного значення і місцевого значення з використанням новітніх технологій будівництва бетонних доріг обов’язково спрацює, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів.

Окрім того, спрацювати, за словами Прем’єра, має й політика викриття корупційних схем, які можуть виникати навколо процесу будівництва доріг. «Я вважаю, що кожну гривню, яку ми акумулюємо, слід вкладати в якісні й безпечні дороги. А викривати тих, хто намагається на цьому нажитися, — справа честі правоохоронних органів», — додав він.

Не залишилося поза увагою урядовця й питання обґрунтованої вартості тепла і гарячої води для населення. Адже, на його переконання, це питання соціальної справедливості і захисту споживачів. Саме тому воно в пріоритеті роботи і моніторингу виконання урядових рішень.

Глава уряду нагадав, що на недавньому засіданні Кабміну представив програму «Чесна платіжка», яка передбачає встановлення обґрунтованої вартості Гкал тепла і кубометра гарячої води на рівні 1,4 тисячі гривень і близько 83 гривень відповідно. Цей показник — результат розрахунків та аналізу роботи теплокомуненерго.

«Усі муніципалітети до опалювального сезону мають довести вартість тепла і води до обґрунтованого рівня. Це питання соціальної справедливості, і для мене, як соціального Прем’єра, воно має велике значення. Ми завжди захистимо людей», — наголосив Володимир Гройсман.

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«Урядового кур’єра»